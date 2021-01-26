Лувр с протянутой рукой: как Франция переживает культурный карантин

Кинотеатры и театры, концертные залы и филармонии, музеи и галереи, цирки и зоопарки во Франции останутся закрытыми, как минимум, до начала февраля. Локдаун блокировал практически весь культурный сектор страны, в котором занято около 1,3 млн человек. На их поддержку государство ассигнует дополнительно €5 млрд, но бурные протесты общественности не прекращаются — французы требуют немедленного открытия культурных институций. «Известия» разбирались в ситуации.

Джоконда без рамы

Манифестации, петиции, апелляции, челобитные и прочие демарши видных деятелей пока не дали никаких результатов. Положение в культурной сфере знакомый искусствовед сравнивает с луврским шедевром Теодора Жерико «Плот Медузы», на котором несколько человек, выживших после кораблекрушения, отчаянно пытаются привлечь к себе внимание судна, появившегося на горизонте.

Лувр с протянутой рукой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чтобы как-то успокоить страсти, министр культуры Розлин Башло не устает напоминать, что на спасение культуры государство ассигнует дополнительно €5 млрд. На днях глава ведомства осторожно обрисовала туманные перспективы открытия ключевых точек: «Это будет происходить постепенно с соблюдением всех мер предосторожности. Возможно, первыми смогут распахнуть двери музеи. Затем, надеюсь, наступит, очередь кинозалов, потом театров. Думаю, что состоятся и летние фестивали».

В ожидании лучших дней культурные институции подводят катастрофические итоги минувшего года. Посещаемость Лувра, Центра Помпиду, Музея Орсе, Версальского дворца и других ведущих музеев сократилась в среднем на 75%в. Убытки Лувра превысили €90 млн. Относительным утешением может служить заметный рост популярности музейных сайтов, однако и этот интерес постепенно идёт на убыль.

Никто не сидит сложа руки в ожидании спасительной вакцинации, которая потихоньку набирает обороты. Поскольку возможности властей ограничены, все занялись поиском путей пополнения опустевшей кассы. Многие обивают пороги меценатов, включая зарубежных, и прежде всего — больших компаний и банков.

Лувр с протянутой рукой Фото: Getty Images/Pawel Libera/LightRocket

Лувр собирает средства с помощью аукциона, на которых предлагает услуги типа осмотра Джоконды, вынутой из рамы. Музей Родена продает официальные копии шедевров великого ваятеля. Знаменитый замок Шантийи, располагающий уникальным собранием старых мастеров, включая Тициана и Рафаэля, обращается с призывом о помощи к соотечественникам. Пока удалось собрать несколько десятков тысяч евро, которые не решают насущных проблем.

Две войны и коронавирус

Ведущие французские театры уповают в основном на видимую руку государства. В разгар пандемии они стремятся сохранить контакт со зрителями. Для этого «Комеди Франсез» развивает свою оптимистическую онлайн программу «Комедия всё еще продолжается!» Январский раздел стартовал шекспировским спектаклем «Ромео и Джульетта». 15 января в день рождения Мольера — его 399-я годовщина — на YouTube показали запись пьесы «Дон Жуан, или Каменный гость» в постановке Жан-Пьера Венсена. Кроме того, актеры театра продолжают чтение в прямом телеэфире прустовской эпопеи «В поисках утраченного времени».

Одной из главных жертв COVID-19 оказались кинозалы, которые 28 декабря минувшего года отметили свое 125-летие. «В своей истории они пережили две войны и уцелели. Неужели вирусу удастся то, что не удалось пушкам и бомбам, и они исчезнут?!» — задается вопросом директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

Лувр с протянутой рукой Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Традиционный прокат сдает свои позиции. Во Франции по самым оптимистичным прогнозам закроется около трети кинотеатров. Выжившие останутся прибежищем пенсионеров, ностальгирующих по золотому веку кинематографа.

Надежды на голливудские блокбастеры, которые могли бы спасти прокат, по мнению местных критиков, несостоятельны. Поэтому вслед за публикой молодое поколение режиссеров и дистрибуторов активно переходит в стриминг. Так или иначе, судьба седьмого искусства зависит от масштабов и сроков пандемии.

В любом случае Каннский фестиваль намерен свой смотр в нынешнем году перенести с мая на июль. Международный фестиваль фантастических фильмов в эльзасском городке Жерармер, напротив, пройдет по расписанию в конце января, но в режиме онлайн. В его внеконкурсной программе покажут два российских фильма — «Спутник» Егора Абраменко и «Кольская сверхглубокая» Арсения Сюхина.