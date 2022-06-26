Места силы: как будут развиваться национальные театры

Национальная идентичность и международное сотрудничество. Кросс-культурные проекты и магистратура для худруков. А еще камлания на театральном крыльце, полет стерхов на празднике «Ыссыах» и «Уруй-айхал» в честь дорогих гостей. В Якутске, отмечающем 100-летие со дня создания автономной республики, 26 июня завершился Первый конгресс национальных театров России с участием руководителей 32 коллективов. «Известия» с помощью деятелей искусства и экспертов заглянули в будущее театральной жизни страны.

Как все начиналось

Летом 2019 года на Международной театральной олимпиаде в Санкт-Петербурге была представлена программа национальных трупп, в которой приняли участие семь российских коллективов. Тогда же возникла идея создания Ассоциации национальных театров России (АНТ). 10 января 2022 года в Петрозаводске состоялась ее учредительная конференция, ставшая первым событием Года культурного наследия России. Как отмечалось в итоговых документах, задачами новой институции объявлены создание единого информационного поля национального театрального сообщества, укрепление гражданского единства и сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов России. Председателем совета ассоциации избрали худрука Александринского театра Валерия Фокина.

В Якутск 22 июня для обсуждения поставленных задач и оглашения первых результатов съехались руководители 32 театров. Всего в России 58 театральных коллективов, играющих на родных языках, всем им открыт доступ в ассоциацию , рассказали в совете.

— Этот конгресс — долгожданное событие, оно вдохновляет, стимулируют развитие национальных культур, — подчеркнула в беседе с «Известиями» народная артистка Чеченской Республики Хава Ахмадова, худрук-директор Чеченского драматического театра имени Х. Нурадилова. — Безусловно, поддержка, гранты всегда существовали, но, чтобы вот так объединиться, выслушать друг друга. поделиться опытом, это впервые.

Приветствие президента России Владимира Путина участникам передал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. «Уверен, что в ходе открытых дискуссий и круглых столов вы сможете обсудить актуальные, волнующие вас профессиональные проблемы, обменятся опытом, наметить ориентиры на будущее, а главное — предложить действенные меры для сбережения замечательных традиций национальной драматургии, успешного развития региональных сценических площадок, поддержки молодых авторов, режиссеров, актеров», — было сказано в приветствии.

Места силы Слева направо: директор Александринского театра Сергей Митрофанов, Валерий Фокин, Юрий Борисов, Теодорос Терзопулос Фото: Пресс-служба Александринского театра, Владимир Постнов

Кадры решают

Движущей силой конгресса стали панельные дискуссии, посвященные подготовке кадров, творческим содружествам и популяризации национальных театров.

Проект «Национальная театральная школа» на базе новой сцены планирует развивать Александринский театр. Уже прошел первый интенсивный курс руководителей художественно-постановочных частей. На очереди — создание магистерской программы на базе РГИСИ по подготовке кадрового резерва главных режиссеров и художественных руководителей.

— Мы запускаем магистратуру с очень интересным направлением, уже объявлен конкурс, будем в августе делать набор, — поделился планами Валерий Фокин. — Это режиссеры национальных театров, которые или уже на должности, или собираются у себя дома стать главными режиссерами или худруками . Проблема худруков и главрежей сегодня очень острая: они дефицитны.

По словам главы АНТ, многие не владеют этой профессией: можно быть прекрасным режиссером, но быть еще руководителем — это особое дело. Фокин предположил, что не все уйдут из магистратуры блестящими худруками, но какой-то опыт, толчок, основы этой психологии получат. А для тех, кто только вступает в театральную профессию, ассоциация в сентябре проведет профильную смену на арт-кластере «Таврида».

Объединить региональное театральное сообщество призваны кросс-культурные проекты, проще говоря — копродукция. Первопроходцами здесь вместе с петербуржцами выступили национальные театры Башкирии и Татарстана, рассказал режиссер Антон Оконешников. На 23 и 24 ноября назначена премьера медийного спектакля «Сонеты Шекспира», где прозвучит русская, татарская и башкирская речь. Актеры будут говорить на своем родном языке, живое исполнение чередоваться с видеозаписью. Так, зритель, пришедший на спектакль в Александринку, увидит видеовключения других театров -участников.

Флагманом просветительских проектов станет создание фильмов о национальных театрах. На первом этапе в нем примут участие 19 коллективов. Как рассказал продюсер Александр Малич, материал больших серий будет использован в коротких видеороликах, которые удобно давать на различных ресурсах. Таким образом появится цифровая театральная карта России.

Места силы Фото: Пресс-служба Александринского театра, Владимир Постнов

Жестокая звезда

Культурная программа конгресса включала показ «Женитьбы» Александринского театра, презентацию эскизов будущих спектаклей режиссеров из Казани, Якутска, Уфы, а также грандиозный праздник летнего солнцестояния «Ессыах» с многолюдным представлением на необъятном поле . А открылся конгресс спектаклем театра Олонхо «Кудангса Великий» в постановке народного артиста России Андрея Борисова. По сюжету, великий правитель Кудангса повелел шаману скинуть с небосвода зимнюю звезду, якобы наказавшую его страну жестокой стужей. Но вправе ли человек вступать в борьбу с высшими силами? Чем грозит ему и народу вмешательство в естественный ход событий? Об этом и спектакль.

— В Якутске проходят культурные дни Татарстана и подходящие театральные площадки заняты гостями, так что артисты сыграли на широком крыльце Саха академического театра им. П.А. Ойунского, — рассказала редактор культуры газеты «Известия», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Но это спектакль, о котором можно сказать словами Немировича-Данченко: «А вот выйдут на площадь два актера, расстелют коврик, начнут играть пьесу и, если они талантливы, это уже театр». В якутском действе было, конечно, не два, а два десятка актеров, шумовые и звуковые эффекты, костюмы, необходимый реквизит, но, если бы их не было, ничего бы не изменилось. Это тот самый театр, где в основе не внешние атрибуты, а мощная артистическая энергетика. Технологические фишки добавят ему зрелищности, но не изменят сути, хотя Андрей Борисов, конечно, прав, когда говорит, что новое развитие будет происходить на стыке архаичной культуры и современных технологий.

Валерий Фокин тоже надеется на обновление театрального языка через традиции и истоки национальных культур. По его словам, мы сейчас в плену стереотипов, их надо разрушить. Истории, идущие от театра мистического, лишенного какой-либо бытовой лексики, — новый путь.

Места силы Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Александринского театра, Владимир Постнов

Будем играть

Участники конгресса пришли к выводу, что национальным театрам помимо домашних сцен нужно собственное место силы, объединяющая площадка, где они могли бы репетировать и выступать. В свое время для этого был создан Театр наций, но сейчас он работает в другом формате.

Здание есть — н езавершенное строение на проспекте Андропова в Москве. Судя по проектной документации, оно возводится как многофункциональный и высокотехнологичный фестивально-гастрольный центр. Общая площадь составляет более 30 тыс. кв. м, главный зал вмещает 650 зрителей. В комплекс войдут также медиастудия, гримерные, рекреационные зоны. В официальных документах объект имеет наименование «Филиал Александринского театра в Москве». Однако сейчас, как пояснил Валерий Фокин, строительство заморожено из-за отсутствия финансирования, и когда возобновится, неизвестно.

Пока решается этот вопрос, функцию театрального дома может взять на себя Aрктический центр культуры и искусств в Якутске, предложил худрук Саха-театра Андрей Борисов. Правда, здание центра тоже пока не достроено, но известна дата окончания работ — IV квартал 2023 года.

— Хорошо бы его достроить и провести в нем очередную Театральную олимпиаду, — поделился худрук.

Кстати, председатель международного комитета театральных олимпиад, легендарный худрук «Аттиса» Теодорос Терзопулос прилетел на конгресс. Рассказал, что маршрут Афины — Стамбул — Москва — Якутск занял у него почти сутки, но он ни о чем не жалеет, театральное собрание его впечатлило. Создание АНТ он назвал прорывом . Посетовал, что европейский театр находится в однородном состоянии, куда бы ты ни поехал.

Места силы Теодорос Терзопулос Фото: Пресс-служба Александринского театра, Владимир Постнов

— Ассоциация поможет открыть пути для диалога, чтобы мы познавали что-то отличное от себя, — сказал он. — Надеюсь, что вашей стране удастся создать и мировую ассоциацию национальных театров, ядро которой было бы в России, и мы бы с радостью в этом участвовали.