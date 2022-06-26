Места силы: как будут развиваться национальные театры
Национальная идентичность и международное сотрудничество. Кросс-культурные проекты и магистратура для худруков. А еще камлания на театральном крыльце, полет стерхов на празднике «Ыссыах» и «Уруй-айхал» в честь дорогих гостей. В Якутске, отмечающем 100-летие со дня создания автономной республики, 26 июня завершился Первый конгресс национальных театров России с участием руководителей 32 коллективов. «Известия» с помощью деятелей искусства и экспертов заглянули в будущее театральной жизни страны.
Как все начиналось
Летом 2019 года на Международной театральной олимпиаде в Санкт-Петербурге была представлена программа национальных трупп, в которой приняли участие семь российских коллективов. Тогда же возникла идея создания Ассоциации национальных театров России (АНТ). 10 января 2022 года в Петрозаводске состоялась ее учредительная конференция, ставшая первым событием Года культурного наследия России. Как отмечалось в итоговых документах, задачами новой институции объявлены создание единого информационного поля национального театрального сообщества, укрепление гражданского единства и сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов России. Председателем совета ассоциации избрали худрука Александринского театра Валерия Фокина.
В Якутск 22 июня для обсуждения поставленных задач и оглашения первых результатов съехались руководители 32 театров. Всего в России 58 театральных коллективов, играющих на родных языках, всем им открыт доступ в ассоциацию, рассказали в совете.
— Этот конгресс — долгожданное событие, оно вдохновляет, стимулируют развитие национальных культур, — подчеркнула в беседе с «Известиями» народная артистка Чеченской Республики Хава Ахмадова, худрук-директор Чеченского драматического театра имени Х. Нурадилова. — Безусловно, поддержка, гранты всегда существовали, но, чтобы вот так объединиться, выслушать друг друга. поделиться опытом, это впервые.
Приветствие президента России Владимира Путина участникам передал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. «Уверен, что в ходе открытых дискуссий и круглых столов вы сможете обсудить актуальные, волнующие вас профессиональные проблемы, обменятся опытом, наметить ориентиры на будущее, а главное — предложить действенные меры для сбережения замечательных традиций национальной драматургии, успешного развития региональных сценических площадок, поддержки молодых авторов, режиссеров, актеров», — было сказано в приветствии.
Слева направо: директор Александринского театра Сергей Митрофанов, Валерий Фокин, Юрий Борисов, Теодорос Терзопулос
Кадры решают
Движущей силой конгресса стали панельные дискуссии, посвященные подготовке кадров, творческим содружествам и популяризации национальных театров.
Проект «Национальная театральная школа» на базе новой сцены планирует развивать Александринский театр. Уже прошел первый интенсивный курс руководителей художественно-постановочных частей. На очереди — создание магистерской программы на базе РГИСИ по подготовке кадрового резерва главных режиссеров и художественных руководителей.
— Мы запускаем магистратуру с очень интересным направлением, уже объявлен конкурс, будем в августе делать набор, — поделился планами Валерий Фокин. — Это режиссеры национальных театров, которые или уже на должности, или собираются у себя дома стать главными режиссерами или худруками. Проблема худруков и главрежей сегодня очень острая: они дефицитны.
По словам главы АНТ, многие не владеют этой профессией: можно быть прекрасным режиссером, но быть еще руководителем — это особое дело. Фокин предположил, что не все уйдут из магистратуры блестящими худруками, но какой-то опыт, толчок, основы этой психологии получат. А для тех, кто только вступает в театральную профессию, ассоциация в сентябре проведет профильную смену на арт-кластере «Таврида».
Объединить региональное театральное сообщество призваны кросс-культурные проекты, проще говоря — копродукция. Первопроходцами здесь вместе с петербуржцами выступили национальные театры Башкирии и Татарстана, рассказал режиссер Антон Оконешников. На 23 и 24 ноября назначена премьера медийного спектакля «Сонеты Шекспира», где прозвучит русская, татарская и башкирская речь. Актеры будут говорить на своем родном языке, живое исполнение чередоваться с видеозаписью. Так, зритель, пришедший на спектакль в Александринку, увидит видеовключения других театров -участников.
Флагманом просветительских проектов станет создание фильмов о национальных театрах. На первом этапе в нем примут участие 19 коллективов. Как рассказал продюсер Александр Малич, материал больших серий будет использован в коротких видеороликах, которые удобно давать на различных ресурсах. Таким образом появится цифровая театральная карта России.
Жестокая звезда
Культурная программа конгресса включала показ «Женитьбы» Александринского театра, презентацию эскизов будущих спектаклей режиссеров из Казани, Якутска, Уфы, а также грандиозный праздник летнего солнцестояния «Ессыах» с многолюдным представлением на необъятном поле. А открылся конгресс спектаклем театра Олонхо «Кудангса Великий» в постановке народного артиста России Андрея Борисова. По сюжету, великий правитель Кудангса повелел шаману скинуть с небосвода зимнюю звезду, якобы наказавшую его страну жестокой стужей. Но вправе ли человек вступать в борьбу с высшими силами? Чем грозит ему и народу вмешательство в естественный ход событий? Об этом и спектакль.
— В Якутске проходят культурные дни Татарстана и подходящие театральные площадки заняты гостями, так что артисты сыграли на широком крыльце Саха академического театра им. П.А. Ойунского, — рассказала редактор культуры газеты «Известия», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Но это спектакль, о котором можно сказать словами Немировича-Данченко: «А вот выйдут на площадь два актера, расстелют коврик, начнут играть пьесу и, если они талантливы, это уже театр». В якутском действе было, конечно, не два, а два десятка актеров, шумовые и звуковые эффекты, костюмы, необходимый реквизит, но, если бы их не было, ничего бы не изменилось. Это тот самый театр, где в основе не внешние атрибуты, а мощная артистическая энергетика. Технологические фишки добавят ему зрелищности, но не изменят сути, хотя Андрей Борисов, конечно, прав, когда говорит, что новое развитие будет происходить на стыке архаичной культуры и современных технологий.
Валерий Фокин тоже надеется на обновление театрального языка через традиции и истоки национальных культур. По его словам, мы сейчас в плену стереотипов, их надо разрушить. Истории, идущие от театра мистического, лишенного какой-либо бытовой лексики, — новый путь.
Валерий Фокин
Будем играть
Участники конгресса пришли к выводу, что национальным театрам помимо домашних сцен нужно собственное место силы, объединяющая площадка, где они могли бы репетировать и выступать. В свое время для этого был создан Театр наций, но сейчас он работает в другом формате.
Здание есть — незавершенное строение на проспекте Андропова в Москве. Судя по проектной документации, оно возводится как многофункциональный и высокотехнологичный фестивально-гастрольный центр. Общая площадь составляет более 30 тыс. кв. м, главный зал вмещает 650 зрителей. В комплекс войдут также медиастудия, гримерные, рекреационные зоны. В официальных документах объект имеет наименование «Филиал Александринского театра в Москве». Однако сейчас, как пояснил Валерий Фокин, строительство заморожено из-за отсутствия финансирования, и когда возобновится, неизвестно.
Пока решается этот вопрос, функцию театрального дома может взять на себя Aрктический центр культуры и искусств в Якутске, предложил худрук Саха-театра Андрей Борисов. Правда, здание центра тоже пока не достроено, но известна дата окончания работ — IV квартал 2023 года.
— Хорошо бы его достроить и провести в нем очередную Театральную олимпиаду, — поделился худрук.
Кстати, председатель международного комитета театральных олимпиад, легендарный худрук «Аттиса» Теодорос Терзопулос прилетел на конгресс. Рассказал, что маршрут Афины — Стамбул — Москва — Якутск занял у него почти сутки, но он ни о чем не жалеет, театральное собрание его впечатлило. Создание АНТ он назвал прорывом. Посетовал, что европейский театр находится в однородном состоянии, куда бы ты ни поехал.
Теодорос Терзопулос
— Ассоциация поможет открыть пути для диалога, чтобы мы познавали что-то отличное от себя, — сказал он. — Надеюсь, что вашей стране удастся создать и мировую ассоциацию национальных театров, ядро которой было бы в России, и мы бы с радостью в этом участвовали.
Завершился конгресс триумфальным представлением александринской «Женитьбы», после которой министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов под аплодисменты зала облачил Валерия Фокина в якутский камзол и опоясал ремнем с кинжалом. А глава АНТ анонсировал следующий проект ассоциации: в сентябре на сцене Александринки покажет свои спектакли Саха академический театр имени П.А. Ойунского.