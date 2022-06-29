Ссылаться на Сибирь: чем запомнится юбилейный «Театр Наций Fest» в Тобольске

В старой столице Сибири 30 июня завершится V юбилейный фестиваль «Театр Наций FEST», на котором показали лучшие спектакли двух знаменитых столичных сцен — инициатора смотра и Театра имени Пушкина , пластическую драму, вдохновленную стенами Камерного драматического времен Таирова. Открытием стал спектакль-концерт Тюменского филармонического оркестра и народных артистов Евгения Миронова и Ксении Раппопорт «Роман в письмах» с избранными фрагментами из переписки Чайковского и его друга, многолетнего корреспондента, меценатки Надежды фон Мекк. «Известия» побывали в Тобольске и поняли, почему фестиваль решено провести именно здесь.

Театр начинается с музыки

Тобольск — второй русский город на территории бывшего Сибирского ханства после Тюмени. Белокаменный кремль, купеческие особняки и административные постройки в стиле историзма и неоготики, бывший каторжно-пересыльный централ «Тюремный замок» — сюда по делу петрашевцев этапировали Достоевского , хостел «Узник» (железные нары, бетон, зато белье в цветочек, икейское), дом-музей Менделеева. Чуть в сторону от центральной площади открывается вид на холм, вдохновивший гимназиста Петю Ершова на образ чудо-юдо-рыбы-кита и зловещие строки «Все бока его изрыты, частоколы в рёбра вбиты».

ссылаться на Сибирь Фото: пресс-служба Театр Наций Fest

На старом кладбище могилы декабристов: Кюхельбекер, Барятинский, Краснокутский — уже без титулов , просто сын князя такого-то. На пересечении бывшей Почтампской и Туляцкой в доме губернатора одно из последних пристанищ нашла царская семья, именно отсюда Романовых увезли в Екатеринбург.

Несмотря на кажущуюся благостную уездность, город дышит драмой, и театральный фестиваль здесь более чем на своем месте. Созданный по инициативе художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова, он проводится в Тобольске с 2016 года. За это время было показано около двух десятков спектаклей, среди них — легендарная постановка Алвиса Херманиса «Рассказы Шукшина» , зажигательная детективная детская сказка Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова «Осторожно, эльфы», экспериментальные «Злачные пажити» новосибирского театра «Старый дом» и даже Александр Цыпкин с его «БеспринцЫпными чтениями».

ссылаться на Сибирь Фото: пресс-служба Театр Наций Fest

Каждый фестиваль — событие, а юбилейный — особенное. Хитом нынешнего сезона стал театральный дебют режиссера Тимура Бекмамбетова, лауреат «Золотой Маски» притча-спектакль «Ходжа Насреддин» , где актеры, куклы в стилистике Резо Габриадзе — Хожда, ишак, эмир Тимур и кобылица — ведут разговоры о будничных и высших смыслах, а финал такой, что невозможно удержаться от слез.

Экспрессивной пластикой и выразительной сценографией запомнилась символичная и простая история Чингиза Айтматова «Материнское поле», получившая драматическое воплощение в спектакле без слов хореографа Сергея Землянского. Одна из визитных карточек театра — «Любовницы» Светланы Земляковой, подменяющие жестокую социальную драму нобелевского лауреата Эльфриды Елинек на изящную зарисовку про непростую женскую долю. Спектаклем-открытием стал «Роман в письмах» с избранными фрагментами из переписки Чайковского и меценатки Надежды фон Мекк в исполнении Евгения Миронова и Ксении Раппопорт и сопровождении Тюменского филармонического оркестра.

Жемчужина Сибири

Как рассказал «Известиям» Евгений Миронов, фестиваль в Тобольске растет с каждым годом, и его задача познакомить жителей тобольской и тюменской области с тем, что происходит сегодня в театральной и культурной жизни.

— Мы хотели показать современный театр во всех его ипостасях, жанрах и направлениях, именно поэтому привезли такие разноплановые вещи. Ведь Театр Наций — это площадка, где можно всё , — говорит худрук.

Спектакль-концерт «Роман в письмах» был задуман шесть лет назад вместе с маэстро Владимиром Спиваковым.

— Это объемная, масштабная, но в то же время очень лирическая история. Кроме того, мы выступаем с потрясающим оркестром — он состоит из молодых исполнителей, в их музыке чувствуется энергия, свежесть восприятия, — восхищается Миронов.

ссылаться на Сибирь Евгений Миронов на спектакле-концерте «Роман в письмах», Театр Наций Fest Фото: пресс-служба Театр Наций Fest

Журналистам он признался, что очень любит Тобольск.

— Мне нравится здесь всё: местоположение, кремль на холме, улицы, атмосфера. Конечно же, Тобольск — это туристический центр Сибири, но, мне кажется, у него есть все перспективы стать культурным центром , ведь эти вещи связаны напрямую. Я в третий раз сюда приезжаю — на самом деле, этот тот город, где можно вообще ничего не делать, просто ходить и смотреть по сторонам, настолько глаз радуется.

Евгений Миронов добавил, что очень благодарен городу и администрации за любовь и интерес к театру.

— Мы много гастролируем, и поверьте, отношение бывает разным. Этот город создан, чтобы стать туристической и культурной жемчужиной , — уверенно резюмирует он.

Бизнес и музы

Фестиваль в Тобольске Театр Наций проводит при поддержке СИБУРа. Бизнес поддерживает культуру малых городов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов «ЗапСибНефтехим» (СИБУР) Елена Бельская подтверждает: одним из самых ярких грантовых кейсов последнего времени стала поддержка театров в малых городах.

ссылаться на Сибирь Фото: пресс-служба Театр Наций Fest

— В частности, в Тобольске к нам обратился Свободный молодежный театр — молодой театральный коллектив, многие из участников которого студенты местного колледжа Искусств и культуры на театральном направлении. До того, как они получили грант в 2017 году, у коллектива не было своей сцены. Приятно, что, когда площадка появилась, именно они стали активными участниками наших лабораторий — сыграли в спектакле «Тобольск. Доска почета», поставленном Мариной Брусникиной и ставшем лауреатом «Золотой Маски», — рассказывает Елена Бельская «Известиям».

Она добавила, что вопреки расхожему мнению, спрос на театр в малых городах есть.

— Конечно, публика в провинции предпочитает комедию и драму, а не эксперимент и новаторство. Но если ничего не делать, его и не будет, поддерживая современный театр, мы формируем насмотренность зрителей, — убеждена Елена Бельская.

«Театр Наций Fest» – 2022 проводится в Тобольске с 23 по 30 июня.