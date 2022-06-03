Наш паровоз в июнь летит: зачем Сергею Безрукову «Чужие берега»

Дамы и офицеры. Паровозы и павильоны. Вальсы и романсы. А еще Булгаков, Цветаева, Вертинский, Адамович, Северянин и другие светочи русской литературы. В музейном комплексе «Паровозное депо Подмосковная» 2 июня открылся IV Летний фестиваль губернских театров. «Известия» оценили новую столичную площадку и программу самого крупного смотра региональных театров России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Гений места

На открытии показали open-air версию премьерного спектакля Московского губернского театра «Чужие берега. Противостояние». Режиссером стал худрук театра и руководитель фестиваля Сергей Безруков.

— Наш спектакль — об эмиграции, о русских без России. Без родины, которую они действительно, по-настоящему любили, без которой не мыслили себя , — рассказал он «Известиям».

«Гений места» не впервые помогает «Фабрике Станиславского». В 2018 году она базировалась в Орехово-Зуево, где на старых складах мануфактуры Саввы Морозова, мецената Московского художественного театра, выстроили импровизированную сцену и зрительный зал. В том, что 100 с лишним лет назад благотворитель Морозов помогал Станиславскому развивать театральное искусство, а потом на его фабриках обосновался фестиваль, его создатели увидели символизм. Тогда Безруков рассказал «Известиям» про стены, которые дышат историей, про преемственность поколений и связь с Константином Станиславским. Неизвестно, бывал ли основоположник на станции «Подмосковная», но он наверняка бы оценил это место — с точки зрения сценической картинки оно идеально.

Изящные деревянные и краснокирпичные строения в стиле модерн были возведены в 1901 году в ходе строительства Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. В июле 2015-го «Подмосковная» стала музеем. Гости, заранее пришедшие на спектакль, смогли полюбоваться водонапорной башней, домом начальника станции, веерным депо с поворотным кругом. Ну а то, что в депо восстанавливаются образцы подвижного состава прошлого века, непосредственно сработало на постановку.

Ретропаровоз, испускавший густой пар и пронзительные гудки, стал одним их главных персонажей действия. На нем отправилась в эмиграцию белая гвардия. Он же в финале разделил участников на две группы: тех, кто остался за границей, и тех, кто вернулся на Родину , возможно, себе на погибель. Зрителей, усевшихся под станционным навесом, от «сцены» отделила узкоколейка, которая по ходу действия побывала и дорогой, и преградой, и метафорой вечного пути.

Вперед к Станиславскому

Большую часть спектакля сыграли на перроне, под окнами станционного павильона. Вывеска «Чужие берега» на его фасаде смотрелась как название станции и приговор судьбы. Начали с вольного фрагмента из «Белой гвардии» Булгакова. Сквозь распахнутые окна шумела и танцевала турбинская вечеринка. Звучал рояль, кружились пары, славил победу «Кудесник» и сулила блаженство «Ночь светла». Тальберг, подбежав к окну, прощался с Еленой, Турбину не нравилась его командировка, захваченный Петлюрой Киев катился в тартарары.

Бой с настоящими взрывами и пламенем юнкера приняли на железнодорожных путях. Дивизион полковник распустил на фоне паровоза и лично приказал оркестрантам играть отходную. Губернаторский оркестр Московской области (дирижер Сергей Пащенко), облаченный в шинели Первой мировой, грянул «Тоску по Родине». Паровоз, пыхтя и свистя, убыл к чужим берегам, а локация сменилась на вокзалы зарубежья.

Здесь звучала незнакомая широкой публике поэзия русского Харбина и хорошо знакомая поэзия русского Парижа. Список прочитанного стоит привести полностью: Георгий Адамович, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Георгий Иванов, Алексей Масаинов, Арсений Несмелов, Николай Туроверов, Алексей Ачаир, Лидия Червинская, Ирина Одоевцева, Владислав Ходасевич. Благодаря им спектакль можно считать антологией русской эмигрантской литературы.

Тараканьи бега, воспетые Булгаковым, предстали в версии Алексея Толстого, автора куда менее известных, чем «Бег», «Похождений Невзорова, или Ибикус». А полковник Турбин (актер Антон Соколов) превратился в безымянного офицера , которому эмигрантская жизнь постыла, и вот он уже готов прощаться с жизнью, но появляется любимая женщина и спасает его романсом. «Гори, гори моя звезда» звучит утешением, небо над станционной водокачкой темнеет, ветер усиливается, офицерам пора на родину, зрителям — домой.

Как отметил, представляя спектакль, Сергей Безруков, в показе на открытом воздухе, в знаковом месте ему видится поклон Станиславскому, который в первые годы работы в Художественном театре увлекался натурализмом , пытался наиболее реалистично воссоздать атмосферу происходящего.

— Мне это тоже близко, потому что чем ближе к реальности, тем больше это рождает настоящие эмоции у актера. Когда вы живьем попадаете в эту атмосферу, когда буквально в метре от вас происходят события — прибытие поезда, эшелон, солдаты — это ощущение правды очень важно, — подчеркнул режиссер.

Скажи мне: «Верю!»

Остальные показы фестиваля пройдут на закрытых площадках. В программе спектакли из семи регионов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска . Помимо классики — «Грозы» Островского, «Носа» Гоголя, «Дракона» Шварца, «Страны Айгуль» Мустая Карима — представлены постановки современной драматургии.

Ивановский драматический театр покажет пьесу «Лёха». Автор Юлия Поспелова рассказывает, что она автобиографична: ее дедушка, главный герой, действительно влюбился в соседку. Свердловский театр драмы представит спектакль по пьесе Алексея Михалевского «Магнит». Это 10 инсценированных песен на стихи Аркадия Кутилова , недооцененного при жизни сибирского поэта. Вне конкурса можно будет посмотреть уже ставший легендарным «Квартирник» Школы-студии МХАТ и пьесу Данилы Привалова «Прекрасное Далёко» в постановке Губернского театра. Ее герои — ангелы в человеческом обличье, мечтающие о жизни обычных людей.

Практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны тоже будут учить «по Станиславскому», то есть традиционному психологическому театру , в котором все идеи и смыслы транслируются через актера. Участниками штудий станут 32 студента актерских факультетов из Волгограда, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ярославля и Саратова. Мастер-классы по мастерству для студентов проведут Сергей Безруков, Денис Бокурадзе, Сергей Федотов.