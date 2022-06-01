Время танцоров: каким будет Московский балетный конкурс-2022

Вечная классика и танцевальный авангард. Пуанты и пачки. Чайковский и Прокофьев. Петипа и Григорович. А еще творческие встречи, семинары, мастер-классы и выставки. 3 июня в российской столице открывается XIV Международный конкурс артистов балета. В числе участников — конкурсанты двух возрастных категорий: младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет). Россию представят танцовщики из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Улан-Удэ, Казани, Перми и других городов. «Известия» совместно с деятелями балета вспомнили историю легендарного соревнования и оценили его перспективы.

Как всё начиналось

Первопроходцем в балетных состязаниях в 1964 году стала болгарская Варна. Просмотры первого в истории Международного конкурса артистов балета были запланированы на пик пляжного сезона. Совмещение художественного и коммерческого оказалось плодотворным — соревнования в Варне идут по сей день. Московский конкурс, появившийся пятью годами позже, мыслился цеховым мероприятием. Его главной целью была демонстрация блистательной отечественной школы. На сцену Большого театра вышли лучшие советские танцовщики, которые смотрелись на голову выше остальных. За одним досадным исключением. Советская надежда в дуэтах, Нина Сорокина и Юрий Владимиров, выглядела бледнее французов из Парижской оперы. Во втором туре Франческа Зюмбо и Патрис Барт показали «Бакти», индусский эпос еще неизвестного у нас Мориса Бежара. 40-минутная овация после просмотра вошла в конкурсную летопись как самое длительное проявление зрительского восторга. Вместо полагающейся одной золотой медали организаторы вручили две: советской паре и французам.

Фото: пресс-служба Московского балетного конкурса

Конкурс рос и развивался, были в его судьбе и взлеты, и падения. Неудачным, например, оказался девятый по счету форум (2001 год), где немалое количество участников приехало не столько себя показать, сколько Москву посмотреть. С тем различием, что у обычных туристов цель визита — Мавзолей и Красная площадь, а у балетных — сцена Большого театра. Но уже следующий конкурс выявил суперпобедителя — украинца Дениса Матвиенко, которому был вручен Гран-при, массивная серебряная чаша с позолотой.

Летающий блондин стал четвертым и пока последним за всю историю соревнования её обладателем. До него подобной чести удостаивались Надежда Павлова (1973), Ирек Мухамедов (1981) и Андрей Баталов (1997). Михаил Барышников, выигравший первый конкурс, остался без супернаграды, ее тогда еще не учредили. А всего за время существования конкурса в нем состязались 1198 участников из 35 стран мира, присуждено 64 золотых медали.

Без Гран при и Большого

Предыдущий XIII конкурс стал одним из самых многочисленных — 170 участников. Но два Гран при, значительных по денежному эквиваленту ($100 тыс.), ни танцовщикам, ни постановщикам присуждены не были. Впервые в 48-летней истории конкурса в нем не участвовали артисты Большого театра — балетная труппа в это время отправилась на гастроли в Японию. Также впервые стартовым мероприятием форума стал не премьерный спектакль ГАБТа, а гала-концерт, собранный председателем Юрием Григоровичем.

Фото: пресс-служба Московского балетного конкурса

В 2021 году конкурс был перенесен на год из-за пандемии. Зато нынешний пройдет без эпидемиологических ограничений. Обладатель Гран при, если он будет, получит 7,5 млн руб., завоевавшие первую премию в старшей группе — 2, 25 млн, победители в младшей группе — 1,5 млн. В день открытия покажут «Спартак», а Большой театр представит восходящая звезда отечественного балета Георги Смилевский. Юноша, три года назад окончивший школу, уже танцует в Большом премьерские партии.

Фото: пресс-служба Московского балетного конкурса

По информации оргкомитета, на конкурс было подано 343 заявки из 33 стран мира, среди которых значились Австрия, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Китай, Россия, США, Турция, Швеция, Япония. Из них было отобрано 112 участников. Будут, сожалению, не все.

— Артисты из западных стран — Англия, Франция, Италия, — не приехали, — сказал «Известиям» народный артист СССР Михаил Лавровский. — Но все равно, у конкурса очень серьезный уровень классического танца. Будут участники из Азии — Япония, Китай, из зарубежных стран, которые с нами в хороших отношениях, из СНГ и, конечно же, участники из России. Уровня наших танцовщиков никто не достигал. Нуриев, Барышников, Макарова, Плисецкая — это всё наши артисты.

Как будут судить

В жюри помимо российских деятелей вошли представители Белоруссии, Италии, Южной Кореи, Китая, Казахстана, Турции, Армении. Председательствует народный артист СССР Юрий Григорович, 95-летию которого посвящен конкурс.

Гендиректор Международной федерации балетных конкурсов Валерий Усанов считает, что система судейства, принятая на Московском конкурсе, гарантирует победу сильнейшим.

Фото: пресс-служба Московского балетного конкурса

— Член жюри посмотрел выступление участника, поставил оценку, — поделился он. — Занавес опускается, и тут же сдаются судейские бюллетени. Далее баллы считает компьютер, делит на количество членов жюри, и я оглашаю средний балл конкурсанта. Ни у кого, включая председателя, нет приоритетов. Никто не знает, кто лидирует и кто в аутсайдерах. И так до самого конца. Даются цифры, не привязанные к фамилиям. Полученные в третьем туре баллы удваиваются, потому что третий — решающий, самый сложный тур, с оркестром. Это сделано, чтобы человек, выступивший хорошо во втором туре и плохо в третьем, не получил приз за предыдущие заслуги.

По словам Валерия Усанова, раньше на конкурсах — имени Чайковского и Московском балетном — члены жюри видели баллы участников. И у них складывалось впечатление, что того, кто получил плохую оценку в первом туре, можно во втором не смотреть или не слушать. Таким образом, на каком-то человеке заранее ставили штамп. Эта система придумана для того, чтобы члены жюри постоянно смотрели и слушали конкурсантов как в первый раз.

А вот обсуждений в судейской коллегии не планируется. Усанов напомнил слова Григоровича: «Обсуждать нечего — вы свое мнение высказали оценкой. Оно учтено. Мы все равно друг друга не убедим, поэтому выводим среднее».

Новое дыхание

В первом туре участники танцуют классический репертуар, во втором к классике добавляется современная хореография, в третьем участники должны исполнить композиции в хореографии Юрия Григоровича: либо его редакции классических балетов, либо авторские сочинения.

По мнению премьера Большого театра Игоря Цвирко, ставшего лауреатом Московского конкурса в 2013 году, включение в программу хореографии Григоровича — хорошая возможность выявить героический потенциал балета.

Фото: пресс-служба Московского балетного конкурса

— В мире мало спектаклей героико-драматического спектра, в основном это наследие Юрия Николаевича Григоровича и советских хореографов, у европейцев другая стилистика, более технически выточенная, но без драм, — заметил он.

А Михаил Лавровский считает, что его поколению повезло — когда оно танцевало, в театр пришел Григорович.

— Этот человек подсознательно внушал нам, что наследие надо уважать, принимать, но время идет вперед, — подчеркнул он. — Основу учитываем и даем новое дыхание. Спектакли Григоровича потому и бессмертны, что он не стоял на месте, а шел вперед, при этом, если речь шла о классике, оставляя стержень гениального творения.

Завершится балетный форум 11 июня. С 4 июня его события доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в соцсетях.