Спасители мух: Херст в опале, Гумилев в «Литфонде», Тодоровский в Иваново
В доме-музее Льва Толстого «Ясная Поляна» завершился VI театральный фестиваль «Толстой». Художник Эрик Булатов считает отмену русской культуры на Западе частью кампании по насаждению русофобии. Топ-лотом торгов «Литфонда» стало неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Николая Гумилева. Немецкий музей не стал демонстрировать инсталляцию Дэмиена Херста из-за протестов защитников прав животных. В Севастополе состоялся концерт участников XXX кинофестиваля «Алые паруса». На IV фестивале сериалов «Пилот» в Иваново показали премьеру первого эпизода нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.
Радости и травмы
В доме-музее Льва Толстого «Ясная Поляна» под Тулой завершился VI театральный фестиваль «Толстой». Он был приурочен к 170-летию публикации повести «Детство» и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Как рассказал «Известиям» программный директор фестиваля Павел Руднев, детство выбрано сквозной темой фестиваля не только из-за даты.
— Радости и травмы детства сделали Льва Толстого художником, а отчий дом — Ясная Поляна — стал как базой творчества, так и золотой клеткой для Льва Николаевича. Театр пытается разобраться в этих противоречиях, и в Ясной Поляне снова было тесно от эмоций, — поделился директор.
Отличительной особенностью нового сезона стало содружество театра и музея-усадьбы. Фестиваль объединил экспериментаторский иммерсивный театр с классической драмой и музыкальными композициями. В усадьбе показали спектакли, вдохновленные толстовской прозой и дневниками. Среди них — «Война и мир» Театра имени Вахтангова, этноперформанс «Коромысли», фантазия-прогулка на тему «Синей птицы» и зарождения детского театра Наталии Сац Тульского ТЮЗа.
Роспись поэта
Аукционный дом «Литфонд» провел торги, посвященные наследию Николая Гумилева и Марины Цветаевой. Топ-лотом стало неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Гумилева, написанные в Париже в 1908 году за два года до женитьбы на Анне Ахматовой. Они были приобретены за 6,5 млн рублей.
Письмо Гумилева с рукописями стихотворений «Андрогин» и «Одержимый», которое он адресовал художнику Мстиславу Фармаковскому, помещено в издание «Романтические цветы» (СПб.: Книгоиздательство «Прометей», 1918). Книга находится в шелковом переплете с ручной росписью, который, возможно, тоже изготовлен поэтом.
— Письма Гумилева не встречаются на антикварном рынке, почти все они находятся в государственных хранилищах. На торги было выставлено раннее письмо, очень содержательное. Таких писем поэта сохранилось до наших дней считаные единицы, — поделился с «Известиями» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.
Декорация отброшена
Выдающийся художник Эрик Булатов, около трех десятилетий живущий во Франции, считает, что политика отмены русской культуры на Западе — только часть массированной кампании по насаждению русофобии. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
— Вначале, когда антирусская кампания набирала ход, на Западе говорили, что она направлена конкретно против Путина, против российского правительства, а отнюдь не против русского народа. Сейчас понимаешь, что такие утверждения не более чем политическая декорация, которая теперь отброшена. Сегодня ясно, что именно русских пытаются отовсюду выбросить, воспитать к ним ненависть, — заявил художник.
Эрик Булатов подчеркнул, что европейская культура так же нуждается в русской культуре, как и русская в европейской. Всегда русские выставки, будь то в Париже или Лондоне, проходили с большим успехом, народ шел на них толпами, с большим энтузиазмом. У людей на Западе есть потребность в русском искусстве, сознание его необходимости, подытожил художник.
Мухи отдельно
Музей искусств немецкого города Вольфсбурга не стал демонстрировать инсталляцию Дэмиена Херста из-за протестов PETA — организации по защите прав животных. Работа «Сто лет» (1990) представляет собой стеклянный куб, разделенный на два отсека. В первом из личинок вылупляются мухи, но, перелетев во второй отсек с искусственным светом, они погибают. Произведение было частью групповой выставки под названием «Сила! Свет!», посвященной использованию искусственного освещения в искусстве.
По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, этот скандал пойдет на пользу одному из самых дорогостоящих современных художников.
— Херст — выдающийся провокатор, — отметил он. — Достаточно вспомнить его акул и телят в формальдегиде. Такие вещи действительно шокируют, вызывают протесты, но шумиха только увеличивает известность художника. А вот сама тенденция настораживает. Новая этика отмены оказывает всё больше давления на западные художественные институции.
По словам специалиста, это ударит в первую очередь не по звездам типа Херста, а по менее известным авторам, ради вещей которых кураторы не станут рисковать карьерой.
Жизнь — не кино
На IV фестивале сериалов «Пилот» в Иваново показали премьеру первого эпизода нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое». История двух менеджеров среднего звена (эти роли сыграли Данила Козловский и Александр Петров), в размеренную жизнь которых врывается любовь.
— «Надвое» — это история дружбы, — рассказал «Известиям» режиссер. — Герои Саши и Данилы влюбляются в девушек, и зрители станут свидетелями того, что с ними начнет происходить. Это очень разные истории любви, но надеюсь, к концу они выводят на некое обобщение про нашу жизнь, про чувства, про способность принимать решения.
Валерий Тодоровский подчеркнул, что старался делать достаточно реалистическое кино, чтобы оно было похоже на настоящую жизнь.
Конкурсная программа фестиваля в этом году состоит из 21 российского сериала. Профессиональное жюри выберет лучших в номинациях «Лучший пилот», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», а также вручит призы за лучшую женскую и мужскую роль. Второй главной наградой на фестивале будет приз «Выбор зрителей». Все показы фестиваля открытые, жители Иваново смотрят премьеры вместе с гостями форума.
Настоящее и будущее
В Севастополе состоялся концерт «Za Россию! Zа Донбасс! Zа нас!», где выступили московские артисты, участники XXX международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в «Артеке». В Дом офицеров Черноморского флота приехали Юрий Чернов, Всеволод Шиловский, Андрей Соколов, Александр Тютрюмов, Галина Бокашевская, Владислав Дунаев, Сергей Друзьяк, Эвелина Бледанс, Михаил Мамаев, Павел Баршак.
— Мы приехали к тем, кто защищает наше настоящее и будущее, — сказал со сцены народный артист России Андрей Соколов. — Это непросто — заниматься работой, выпавшей на вашу долю. От всего нашего десанта хочу поддержать вас и сказать, что мы вас любим, ценим, дорожим. Низкий поклон вам за это.
Народный артист Всеволод Шиловский поделился со зрителями своими переживаниями. Для него Севастополь, Керчь — города, в которых каждый миллиметр земли полит кровью людей, благодаря которым мы сейчас живем, рожаем детей, любим, строим.
В финале зал и гости хором спели песню из фильма «Офицеры».