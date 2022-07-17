Спасители мух: Херст в опале, Гумилев в «Литфонде», Тодоровский в Иваново

В доме-музее Льва Толстого «Ясная Поляна» завершился VI театральный фестиваль «Толстой». Художник Эрик Булатов считает отмену русской культуры на Западе частью кампании по насаждению русофобии. Топ-лотом торгов «Литфонда» стало неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Николая Гумилева. Немецкий музей не стал демонстрировать инсталляцию Дэмиена Херста из-за протестов защитников прав животных. В Севастополе состоялся концерт участников XXX кинофестиваля «Алые паруса». На IV фестивале сериалов «Пилот» в Иваново показали премьеру первого эпизода нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Радости и травмы

В доме-музее Льва Толстого «Ясная Поляна» под Тулой завершился VI театральный фестиваль «Толстой». Он был приурочен к 170-летию публикации повести «Детство» и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Как рассказал «Известиям» программный директор фестиваля Павел Руднев, детство выбрано сквозной темой фестиваля не только из-за даты.

— Радости и травмы детства сделали Льва Толстого художником, а отчий дом — Ясная Поляна — стал как базой творчества, так и золотой клеткой для Льва Николаевича. Театр пытается разобраться в этих противоречиях, и в Ясной Поляне снова было тесно от эмоций, — поделился директор.

Спасители мух Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Отличительной особенностью нового сезона стало содружество театра и музея-усадьбы. Фестиваль объединил экспериментаторский иммерсивный театр с классической драмой и музыкальными композициями. В усадьбе показали спектакли, вдохновленные толстовской прозой и дневниками. Среди них — «Война и мир» Театра имени Вахтангова, этноперформанс «Коромысли», фантазия-прогулка на тему «Синей птицы» и зарождения детского театра Наталии Сац Тульского ТЮЗа.

Роспись поэта

Аукционный дом «Литфонд» провел торги, посвященные наследию Николая Гумилева и Марины Цветаевой. Топ-лотом стало неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Гумилева, написанные в Париже в 1908 году за два года до женитьбы на Анне Ахматовой. Они были приобретены за 6,5 млн рублей.

Фото: litfund.ru

Письмо Гумилева с рукописями стихотворений «Андрогин» и «Одержимый», которое он адресовал художнику Мстиславу Фармаковскому, помещено в издание «Романтические цветы» (СПб.: Книгоиздательство «Прометей», 1918). Книга находится в шелковом переплете с ручной росписью, который, возможно, тоже изготовлен поэтом.

— Письма Гумилева не встречаются на антикварном рынке, почти все они находятся в государственных хранилищах. На торги было выставлено раннее письмо, очень содержательное. Таких писем поэта сохранилось до наших дней считаные единицы, — поделился с «Известиями» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Декорация отброшена

Выдающийся художник Эрик Булатов, около трех десятилетий живущий во Франции, считает, что политика отмены русской культуры на Западе — только часть массированной кампании по насаждению русофобии. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Спасители мух Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Вначале, когда антирусская кампания набирала ход, на Западе говорили, что она направлена конкретно против Путина, против российского правительства, а отнюдь не против русского народа. Сейчас понимаешь, что такие утверждения не более чем политическая декорация, которая теперь отброшена. Сегодня ясно, что именно русских пытаются отовсюду выбросить, воспитать к ним ненависть, — заявил художник.

Эрик Булатов подчеркнул, что европейская культура так же нуждается в русской культуре, как и русская в европейской. Всегда русские выставки, будь то в Париже или Лондоне, проходили с большим успехом, народ шел на них толпами, с большим энтузиазмом. У людей на Западе есть потребность в русском искусстве, сознание его необходимости, подытожил художник.

Мухи отдельно

Музей искусств немецкого города Вольфсбурга не стал демонстрировать инсталляцию Дэмиена Херста из-за протестов PETA — организации по защите прав животных. Работа «Сто лет» (1990) представляет собой стеклянный куб, разделенный на два отсека. В первом из личинок вылупляются мухи, но, перелетев во второй отсек с искусственным светом, они погибают. Произведение было частью групповой выставки под названием «Сила! Свет!», посвященной использованию искусственного освещения в искусстве.

Спасители мух Фото: Global Look Press/Ray Tang

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, этот скандал пойдет на пользу одному из самых дорогостоящих современных художников.

— Херст — выдающийся провокатор, — отметил он. — Достаточно вспомнить его акул и телят в формальдегиде. Такие вещи действительно шокируют, вызывают протесты, но шумиха только увеличивает известность художника. А вот сама тенденция настораживает. Новая этика отмены оказывает всё больше давления на западные художественные институции.

По словам специалиста, это ударит в первую очередь не по звездам типа Херста, а по менее известным авторам, ради вещей которых кураторы не станут рисковать карьерой.

Жизнь — не кино

На IV фестивале сериалов «Пилот» в Иваново показали премьеру первого эпизода нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое». История двух менеджеров среднего звена (эти роли сыграли Данила Козловский и Александр Петров), в размеренную жизнь которых врывается любовь.

— «Надвое» — это история дружбы, — рассказал «Известиям» режиссер. — Герои Саши и Данилы влюбляются в девушек, и зрители станут свидетелями того, что с ними начнет происходить. Это очень разные истории любви, но надеюсь, к концу они выводят на некое обобщение про нашу жизнь, про чувства, про способность принимать решения.

Спасители мух Фото: Продюсерская компания Валерия Тодоровского

Валерий Тодоровский подчеркнул, что старался делать достаточно реалистическое кино, чтобы оно было похоже на настоящую жизнь.

Конкурсная программа фестиваля в этом году состоит из 21 российского сериала. Профессиональное жюри выберет лучших в номинациях «Лучший пилот», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», а также вручит призы за лучшую женскую и мужскую роль. Второй главной наградой на фестивале будет приз «Выбор зрителей». Все показы фестиваля открытые, жители Иваново смотрят премьеры вместе с гостями форума.

Настоящее и будущее

В Севастополе состоялся концерт «Za Россию! Zа Донбасс! Zа нас!», где выступили московские артисты, участники XXX международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в «Артеке». В Дом офицеров Черноморского флота приехали Юрий Чернов, Всеволод Шиловский, Андрей Соколов, Александр Тютрюмов, Галина Бокашевская, Владислав Дунаев, Сергей Друзьяк, Эвелина Бледанс, Михаил Мамаев, Павел Баршак.

— Мы приехали к тем, кто защищает наше настоящее и будущее, — сказал со сцены народный артист России Андрей Соколов. — Это непросто — заниматься работой, выпавшей на вашу долю. От всего нашего десанта хочу поддержать вас и сказать, что мы вас любим, ценим, дорожим. Низкий поклон вам за это.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Народный артист Всеволод Шиловский поделился со зрителями своими переживаниями. Для него Севастополь, Керчь — города, в которых каждый миллиметр земли полит кровью людей, благодаря которым мы сейчас живем, рожаем детей, любим, строим.

В финале зал и гости хором спели песню из фильма «Офицеры».