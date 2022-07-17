 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на востоке Москвы
Мир
Минобороны заявило о создании боевиками опорного пункта в школе Соледара
Мир
Президенты Франции и Турции обсудили создание зернового коридора
Спорт
Махачев сразится с Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе
Мир
Советник Зеленского заявил о действиях ФРГ против интересов Украины
Мир
Российские силовики обнаружили схрон с оружием в лесу под Херсоном
Мир
В ФРГ предрекли катастрофические последствия из-за эгоизма стран ЕС
Мир
В Британии предостерегли от конфликта Запада с КНР из-за Тайваня
Мир
ВСУ в Запорожье запланировали взорвать мост и обвинить в «ударах» ВС России
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух человек в Москве
Происшествия
Грязевой сель сошел на два жилых дома с сопки Ключевая в Приморском крае
/

Спасители мух: Херст в опале, Гумилев в «Литфонде», Тодоровский в Иваново

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: Global Look Press/Ray Tang
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В доме-музее Льва Толстого «Ясная Поляна» завершился VI театральный фестиваль «Толстой». Художник Эрик Булатов считает отмену русской культуры на Западе частью кампании по насаждению русофобии. Топ-лотом торгов «Литфонда» стало неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Николая Гумилева. Немецкий музей не стал демонстрировать инсталляцию Дэмиена Херста из-за протестов защитников прав животных. В Севастополе состоялся концерт участников XXX кинофестиваля «Алые паруса». На IV фестивале сериалов «Пилот» в Иваново показали премьеру первого эпизода нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Родом из «Детства»: в Ясной Поляне завершился VI театральный фестиваль
В усадьбе Льва Толстого показали вахтанговскую «Войну и мир» и современные трактовки произведений классика

Радости и травмы

В доме-музее Льва Толстого «Ясная Поляна» под Тулой завершился VI театральный фестиваль «Толстой». Он был приурочен к 170-летию публикации повести «Детство» и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Как рассказал «Известиям» программный директор фестиваля Павел Руднев, детство выбрано сквозной темой фестиваля не только из-за даты.

— Радости и травмы детства сделали Льва Толстого художником, а отчий дом — Ясная Поляна — стал как базой творчества, так и золотой клеткой для Льва Николаевича. Театр пытается разобраться в этих противоречиях, и в Ясной Поляне снова было тесно от эмоций, — поделился директор.

Спасители мух
лев толстой поляна
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
В Тулу со своим «Магаданом»: что делать со Львом Толстым в ресторане
Гастрономическое путешествие по Тульской области

Отличительной особенностью нового сезона стало содружество театра и музея-усадьбы. Фестиваль объединил экспериментаторский иммерсивный театр с классической драмой и музыкальными композициями. В усадьбе показали спектакли, вдохновленные толстовской прозой и дневниками. Среди них — «Война и мир» Театра имени Вахтангова, этноперформанс «Коромысли», фантазия-прогулка на тему «Синей птицы» и зарождения детского театра Наталии Сац Тульского ТЮЗа.

Роспись поэта

Аукционный дом «Литфонд» провел торги, посвященные наследию Николая Гумилева и Марины Цветаевой. Топ-лотом стало неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Гумилева, написанные в Париже в 1908 году за два года до женитьбы на Анне Ахматовой. Они были приобретены за 6,5 млн рублей.

123

Фото: litfund.ru
Дома надежнее: Морозовы в столицах, Миронов в Сибири, Юдашкин в «Зарядье»
О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного

Письмо Гумилева с рукописями стихотворений «Андрогин» и «Одержимый», которое он адресовал художнику Мстиславу Фармаковскому, помещено в издание «Романтические цветы» (СПб.: Книгоиздательство «Прометей», 1918). Книга находится в шелковом переплете с ручной росписью, который, возможно, тоже изготовлен поэтом.

— Письма Гумилева не встречаются на антикварном рынке, почти все они находятся в государственных хранилищах. На торги было выставлено раннее письмо, очень содержательное. Таких писем поэта сохранилось до наших дней считаные единицы, — поделился с «Известиями» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Декорация отброшена

Выдающийся художник Эрик Булатов, около трех десятилетий живущий во Франции, считает, что политика отмены русской культуры на Западе — только часть массированной кампании по насаждению русофобии. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Спасители мух
художник Эрик Булатов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Места силы: как будут развиваться национальные театры
В Якутске наметили пути творческого диалога

— Вначале, когда антирусская кампания набирала ход, на Западе говорили, что она направлена конкретно против Путина, против российского правительства, а отнюдь не против русского народа. Сейчас понимаешь, что такие утверждения не более чем политическая декорация, которая теперь отброшена. Сегодня ясно, что именно русских пытаются отовсюду выбросить, воспитать к ним ненависть, — заявил художник.

Эрик Булатов подчеркнул, что европейская культура так же нуждается в русской культуре, как и русская в европейской. Всегда русские выставки, будь то в Париже или Лондоне, проходили с большим успехом, народ шел на них толпами, с большим энтузиазмом. У людей на Западе есть потребность в русском искусстве, сознание его необходимости, подытожил художник.

Мухи отдельно

Музей искусств немецкого города Вольфсбурга не стал демонстрировать инсталляцию Дэмиена Херста из-за протестов PETA — организации по защите прав животных. Работа «Сто лет» (1990) представляет собой стеклянный куб, разделенный на два отсека. В первом из личинок вылупляются мухи, но, перелетев во второй отсек с искусственным светом, они погибают. Произведение было частью групповой выставки под названием «Сила! Свет!», посвященной использованию искусственного освещения в искусстве.

Спасители мух
Дэмиен Херст работа
Фото: Global Look Press/Ray Tang

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, этот скандал пойдет на пользу одному из самых дорогостоящих современных художников.

Поговорим про «По-мужски»: как Максим Кулагин искал маскулинность
В русском кино появилось новое имя — и оказалось, что оно там уже давно

— Херст — выдающийся провокатор, — отметил он. — Достаточно вспомнить его акул и телят в формальдегиде. Такие вещи действительно шокируют, вызывают протесты, но шумиха только увеличивает известность художника. А вот сама тенденция настораживает. Новая этика отмены оказывает всё больше давления на западные художественные институции.

По словам специалиста, это ударит в первую очередь не по звездам типа Херста, а по менее известным авторам, ради вещей которых кураторы не станут рисковать карьерой.

Жизнь — не кино

На IV фестивале сериалов «Пилот» в Иваново показали премьеру первого эпизода нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое». История двух менеджеров среднего звена (эти роли сыграли Данила Козловский и Александр Петров), в размеренную жизнь которых врывается любовь.

— «Надвое» — это история дружбы, — рассказал «Известиям» режиссер. — Герои Саши и Данилы влюбляются в девушек, и зрители станут свидетелями того, что с ними начнет происходить. Это очень разные истории любви, но надеюсь, к концу они выводят на некое обобщение про нашу жизнь, про чувства, про способность принимать решения.

Спасители мух
кадр сериала надвое
Фото: Продюсерская компания Валерия Тодоровского

Валерий Тодоровский подчеркнул, что старался делать достаточно реалистическое кино, чтобы оно было похоже на настоящую жизнь.

Дикий Запад — и Дикий Восток: главные онлайн-премьеры июля
Что смотреть в интернете на легальных платформах

Конкурсная программа фестиваля в этом году состоит из 21 российского сериала. Профессиональное жюри выберет лучших в номинациях «Лучший пилот», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», а также вручит призы за лучшую женскую и мужскую роль. Второй главной наградой на фестивале будет приз «Выбор зрителей». Все показы фестиваля открытые, жители Иваново смотрят премьеры вместе с гостями форума.

Настоящее и будущее

В Севастополе состоялся концерт «Za Россию! Zа Донбасс! Zа нас!», где выступили московские артисты, участники XXX международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в «Артеке». В Дом офицеров Черноморского флота приехали Юрий Чернов, Всеволод Шиловский, Андрей Соколов, Александр Тютрюмов, Галина Бокашевская, Владислав Дунаев, Сергей Друзьяк, Эвелина Бледанс, Михаил Мамаев, Павел Баршак.

— Мы приехали к тем, кто защищает наше настоящее и будущее, — сказал со сцены народный артист России Андрей Соколов. — Это непросто — заниматься работой, выпавшей на вашу долю. От всего нашего десанта хочу поддержать вас и сказать, что мы вас любим, ценим, дорожим. Низкий поклон вам за это.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Народный артист Всеволод Шиловский поделился со зрителями своими переживаниями. Для него Севастополь, Керчь — города, в которых каждый миллиметр земли полит кровью людей, благодаря которым мы сейчас живем, рожаем детей, любим, строим.

В финале зал и гости хором спели песню из фильма «Офицеры».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022