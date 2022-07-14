Дикий Запад — и Дикий Восток: главные онлайн-премьеры июля

Disney+ и Apple в июле слегка притихли, готовясь к большим релизам августа и осени, и бал правит Netflix c «Очень странными делами». Для «умных» вышел новый сезон «Мира Дикого Запада» на НВО (в России — на «Амедиатеке»), а еще в этом месяце стали доступны долгожданные «Урок» и «Люся». Среди полных метров стоит отметить «Лакричную пиццу», участника оскаровской гонки и один из лучших фильмов прошлого года. «Известия» рассказывают о самых любопытных онлайн-премьерах середины лета.

«Очень странные дела» (четвертый сезон, Netflix)

Главный сериал лета, а может быть — и всего года, если судить по статистике. Более миллиарда часов просмотров, показатели четвертого сезона уже подбираются к «Игре в кальмара». Netflix сделал то, что обычно ему не свойственно: выпустил сезон не целиком в один день, а разделил на две неравные части . Первая вышла в конце мая, вторая — завершающие два эпизода, причем последний длится более двух часов — в начале июля. И случилось то, чего не ждал, пожалуй, никто: сезон оказался самым популярным англоязычным продуктом в истории Netflix , оставив далеко позади как все остальные продукты, так и прошлые сезоны тех же ОСД.

В новом многое может здорово раздражать в той же мере, насколько может и понравиться сильнее всего. Действие внушительно разбросано по географии, и переварить события в сибирской советской тюрьме, где зеков скармливают монстрам, сможет не каждый: слишком велика степень условности. А когда герои в фургончике колесят по американскому югу, одурманенные наркотой, кажется, что авторы залезли на территорию «Во все тяжкие», эти сцены даже сняты, как назло, в Альбукерке.

Очень странные дела» — проект, существующий исключительно в координатах поп-культуры, и удивительно, как много зрителей оказались способны этот код считать. Подробнее о сериале можно прочесть в нашей колонке, но только после окончания просмотра ОСД: там содержатся спойлеры.

«Мир Дикого Запада» (четвертый сезон, Амедиатека)

Похоже, у большинства зрителей было ощущение, что на третьем сезоне можно считать МДЗ законченным. Но канал НВО посчитал иначе, и одна из самых сложных интеллектуальных головоломок в мире сериалов возвращается к нам во всей своей красе. Достаточно сказать, что только экспозиция занимает здесь порядка двух эпизодов. И всё равно их едва хватает на то, чтобы воскресить в памяти персонажей и обстоятельства.

Сделать это тем более сложно, что в МДЗ практически все герои обречены на вечную жизнь, вернее, на бесконечное число реинкарнаций. Некоторые были людьми, а потом стали киборгами. Некоторые с самого начала были киборгами, но не сразу осознали это. Кого-то клонировали, кому-то стирали память, и они все начинали с чистого листа, а в сюжете их жизни в разных временных пластах наслаивались друг на друга.

Порой кажется, что сериал этот предназначен не людям, а киборгам, которые должны вечно решать уравнение, где на месте Х всегда — «сознание», а другие переменные заменены на «свободу», «любовь», «творчество», «власть». Героям трудно сочувствовать, но над шоу очень интересно размышлять.

Про сюжет нового сезона скажем две вещи. Во-первых, Долорес теперь зовут Кристина, она живет в Нью-Йорке и работает сценаристом, придумывая истории для NPC , одним из которых некогда была и сама Долорес. Во-вторых, Уильям создает новый тематический парк, а противников своего бизнеса он убивает и подменяет послушными киборгами.

«Лакричная пицца» (more.tv)

Наверное, каждому оскаровскому академику сегодня очевидно, что если и был главный американский фильм прошлого года, то это точно не CODA, победивший на церемонии. Скорее всего, это «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона. Опустим характерные для таких текстов оговорки, что такое кино нужно смотреть только на киноэкранах: сегодня хороший фильм редко успевает быть там увиденным. Не только в России на картину пришли всего 100 тыс. зрителей за всё время проката, мировая касса «Пиццы» с трудом превысила 30 млн, так что подлинная слава у нее впереди, на стримингах.

Имя Пола Томаса Андерсона — лучшая реклама. Этот человек уже давно прижизненно признан гением, его авторитет безукоризнен, у него мечтают сняться все амбициозные артисты в мире. А он вдруг взял на главные роли в своей картине не просто новичков, а вообще еще не актеров . Правда, один из них, Купер Хоффман, сын великого Филипа Сеймура Хоффмана, с которым Андерсон снял несколько фильмов. А вторая, Алана Хаим, выступает в музыкальной группе HAIM, для которой Андерсон по дружбе снимал клипы. В компанию к ним Андерсон набрал несколько суперзвезд от Шона Пенна и Тома Уэйтса до Брэдли Купера и Джона Си Райли — и готов грандиозный срез американского Юга в начале 70-х годов прошлого века. И просто один из лучших фильмов о первой любви в истории кино.

«Люся» (PREMIER)

Иван Твердовский дебютировал в формате сериала , хотя сам он утверждает, что особой разницы не было: он просто снимал четырехчасовой фильм по сценарию, который ему предложили. К словам Твердовского, одного из главных российских режиссеров ХХI века, всегда стоит относиться настороженно.

Например, уже одна из первых сцен «Люси» — родительское собрание по поводу того, что девочка Варя избила учительницу топором — сразу отсылает и к «Классу коррекции», и к «Конференции», и, конечно, к «Зоологии», потому что топор «у Вари забирать нельзя, он как бы ее друг». И слушает всё это Наталья Павленкова, которая у Твердовского весь фильм ходила с хвостом, тоже «другом» своего рода, и его тоже нельзя было забрать . В общем, сериал стопроцентно авторский, а то, что главные роли играют Данила Козловский и Кристина Асмус, а не любимые Твердовским артисты с амплуа маргиналов и отщепенцев, можно счесть характерной для этого режиссера провокацией.

Главный герой сериала всё же не Варя, а ее отец, которого играет Козловский. Нам предлагают поверить, что этот рослый, крепкий, ироничный мужчина настолько не приемлет любое зло, что князь Мышкин в сравнении с ним — агрессивный и злопамятный монстр. Парня бьют, унижают, а он всё ищет высшую правду, и помогает ему (или ведет к гибели?) электронный помощник Люся.

Первые эпизоды фильма делают всё, чтобы зритель ничего не понял, но там при этом произойдет ряд событий, равно смешных и страшных.

«Урок» (Амедиатека)

Израиль уже много лет основной поставщик идей, форматов и сюжетов для мирового кино и сериалов. Вот и «Урок» должен многим стать уроком, и этот сериал уже суперхит: победил на самом престижном сериальном фестивале в мире Canneseries. Сначала кажется, что это миллионный по счету рассказ о том, как учитель ведет свой школьный класс к пониманию неких важных жизненных принципов. Но нет, это только отправная точка. На уроке старшеклассников преподаватель Амир начинает с ними спорить. Ребята, будущие призывники, настроены очень патриотично и националистически, предлагают радикально решить вопрос со всеми арабами, чтобы евреям в Израиле жилось лучше. Амир не сдерживается и называет это нацизмом. Кто-то снял спор на видео, выкладывает в сеть, Амира увольняют, а его конфликт с ученицей становится темой для ток-шоу и общественной дискуссии.

Либералы и «правые» сталкиваются в жестоком поединке. Амира, которого близкие в шутку зовут Янушем Корчаком, обвиняют в неуважении к израильской армии, предательстве, вредительстве и всех смертных грехах. Юные шовинисты и ура-патриоты объявляют Амиру и ему подобных мягкотелым интеллигентишкам войну в соцсетях, а их старшие наставники разыгрывают карту нетерпимости, чтобы занять ключевые посты и скинуть оттуда вольнодумцев и гуманистов, не желающих уважать интересы своей страны.