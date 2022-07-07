Социальные картины: у россиян вырос запрос на вдохновляющее кино

Зрители оптимистично смотрят на перспективы импортозамещения в сфере кино, но ожидают от индустрии вдохновляющих фильмов, помогающих сохранять позитивный настрой. При этом за последний год потребность россиян в социально-значимом контенте выросла, равно как и уровень доверия к отечественным авторам. Об этом «Известиям» рассказали эксперты и производители контента в преддверии Russian Creative Week 2022 — четырехдневного мероприятия в парке Горького, на котором представители Национальной Медиа Группы (НМГ) представят исследование «Социальные эффекты кино» и рейтинг импакт-картин.

Доверять нашему кино

Исследование при поддержке НМГ провел Центр социального проектирования «Платформа» в мае-июне 2022 года. В опросе приняли участие 1400 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Кроме того, были организованы интервью с 55 экспертами, профессионально связанными с кинопроизводством, и две фокус-группы со зрителями топ-5 социально значимых фильмов.

— По итогам исследования мы видим, что за последний год потребность россиян в социально значимом контенте выросла, равно как и уровень доверия к отечественному кинематографу, — поделилась с «Известиями» гендиректор НМГ Светлана Баланова. — Это накладывает на нас, производителей и дистрибьюторов контента, особую ответственность.

Социальные картины Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Под социально-значимыми фильмами (иначе называемыми импакт-кино) в индустрии понимают работы, оказывающие какое-либо созидательное эмоциональное и вдохновляющее воздействие на зрителя. И если раньше качество кинопродукции оценивалось лишь по двум показателям — фестивальный успех и кассовые сборы, — то теперь всё чаще говорят о необходимости третьего критерия, степени позитивного влияния фильма на аудиторию.

Летом 2021-го те же организации — «Платформа» и НМГ — уже демонстрировали результаты изучения социального эффекта кино («Известия» рассказывали об этом). И хотя общая направленность осталась прежней — сомнений в необходимости импакт- контента и важности движения индустрии в эту сторону как не было, так и нет, цифры и детали изменились.

Запрос на вдохновляющие истории

Сегодня 60% россиян считают, что кино должно воспитывать и влиять на ценности человека — годом ранее такого мнения придерживались 55% респондентов. 82% российских зрителей позитивно оценивают качество производимого в стране контента. За последний год этот показатель также вырос на пять процентных пунктов. Последнее особенно важно в контексте ухода с рынка зарубежных кинопроизводителей.

— Мы видим, что у российского кино есть кредит доверия — зрители оптимистично смотрят на перспективы импортозамещения. Но этот аванс важно оправдать. Ключевой вызов — сохранить доверие молодого зрителя, — подчеркнула в беседе с «Известиями» кандидат социологических наук, гендиректор «Платформы» Мария Макушева.

И, конечно, на зрительских запросах не могла не сказаться сложившаяся в этом году геополитическая ситуация. По словам Марии Макушевой, тема экологии, ранее занимавшая одну из первых строчек в списке интересов молодой аудитории, отошла на второй план, уступив место теме конфликта.

Социальные картины Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Вместе с тем экономическая и геополитическая турбулентность в принципе повысила запрос на импакт-кино. Эксперты отмечают: в непростые времена людям хочется не просто развлекаться, но получать моральную поддержку от экранных историй.

— Общество должно искать опору в себе. А что еще может дать такую опору, как не кино и сериалы, зовущие к чему-то хорошему, светлому и важному? Сейчас как раз тот момент, когда людям нужны вдохновляющие истории. Что-то, что просто будет помогать им жить и фокусироваться на вещах, важных для нашей страны. Отношения родителей и детей, саморазвитие, вера в то, что мы всё можем и у нас всё получится… Импакт-контент — он про это, а не про назидательность, — уверен Никита Тихонов-Рау, режиссер, продюсер, сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа».

Измерили влияние

Именно для того, чтобы измерить и обобщить социальную значимость кинопроектов, НМГ в партнерстве с клубом «Хедлайнеры. Импакт Медиа» и ЦСП «Платформа» запускает новый рейтинг российских фильмов с высоким социальным эффектом.

Рейтинг формируется на основе простой формулы: охват + индекс влияния. В свою очередь, индекс влияния включает следующие параметры: эмоциональный отклик, вовлеченность, влияние на мнение (оно же — изменение представлений зрителя) и стимул к действию.

— Задача рейтинга — определить кинематографические работы, которые оказали наиболее заметное влияние на ценностные представления и активность зрителей после просмотра фильмов, — поясняет Светлана Баланова.

Социальные картины Кадр из фильма «Батя» Фото: INSIDE DSTR

Судя по результатам исследования, в лидерах рейтинга — такие проекты, как «Блокадный дневник» (очень высокий индекс влияния, но средний охват), «Батя» (противоположная ситуация), «Трудные подростки», «Ваша честь», «Небо», «Пальма», «Солнцепек».

И, надо полагать, в ближайшие годы подобных картин будет больше. По крайней мере, производители контента серьезно настроены на импакт. «Мы не можем не думать о социальных эффектах нашего продукта и результатах интеграции в контент помогающих инструментов. Мы хотим делать это системно и с прицелом на долгосрочное системное развитие рынка в этом направлении», — резюмирует гендиректор НМГ.