Сибирские грезы: Красноярский край ищет кинематографические таланты

Российское кино в этом году столкнулось с рядом вызовов, и один из главных — дефицит национального контента, прежде всего фильмов и сериалов. Восполнить его можно только за счет регионов, снимать там кино центральных студий, создавать местный кинематограф, готовить кадры, создавать благоприятные условия для работы. Обсуждению этих проблем был посвящен Международный форум кинопроизводителей, который состоялся в Красноярске. «Известия» подводят свои итоги этого мероприятия.

Приезжать на всё готовое

Отсутствие кинопроизводства в регионах, где оно как будто бы по умолчанию должно быть, связано с рядом проблем, и ни одну из них нельзя решать без обращения к другой. Московские и петербургские продюсеры предпочитают снимать поближе к столицам, в крайнем случае — в европейской части страны. Потому что это сопряжено с меньшими трудностями и попросту дешевле. Местные кинематографисты работать не могут, потому что нет технической базы, нет кадров — нет ничего, из-за чего сколько-нибудь профессиональному и получившему образование человеку не стоит уезжать в те же столицы. А поскольку никто не снимает, то и базу содержать невыгодно.

Это замкнутый круг, и выходит, что можно либо ждать, пока какие-то энтузиасты сами что-то сделают и создадут нечто вроде якутской волны, либо что-то делать «сверху», придумывать разные варианты, как запустить кинопроцесс у себя «на районе». В Красноярском крае для этого, как и в ряде других регионов, еще в конце 2021 года создали кинокомиссию — организацию, которая связывает правительство региона (и лично губернатора) с Агентством стратегических инициатив, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, Союзом кинематографистов. Всё для того, чтобы стать посредником и помощником для всех, кто может снимать кино во втором по площади субъекте РФ. А первый форум кинопроизводителей был собран именно для того, чтобы сверить часы, услышать все пожелания, познакомиться и — начать работать.

Из центра в Красноярск приехали представители крупных студий во главе с председателем АПКиТ и одним из самых влиятельных российских продюсеров Сергеем Сельяновым. И объяснили, при каких условиях они начнут снимать кино в Красноярском крае. Понятно, что регион по умолчанию привлекает своей обширной географией, знаковыми объектами вроде Енисея и Ангары, Красноярской и других ГЭС, парка Столбы, похожего на другую планету, сотен водопадов, которые зимой становятся ледяными, лесами, горами, бездонными пещерами, гигантскими карьерами, Норильском с Диксоном и, например, плато Путорана. Плюс олени, ледоколы, наскальная живопись и руины древних построек. Можно было бы снять здесь очень живописное кино.

Но большую часть года многие из этих красот недоступны, а некоторые еще и относятся к режимным объектам, куда без содействия кинокомиссии ни одна съемочная группа не сможет попасть. Потом собственно съемочная группа — это много людей, техники, специальных автомобилей (киношники называют это «караван»). Никто не повезет их в Сибирь из Москвы, это слишком дорого и рискованно. Техника по дороге может выйти из строя, например, а менять ее будет негде.

Поэтому продюсер Родион Павлючик от лица всех производителей назвал, кажется, простое условие: если в Красноярске будут аппаратура, кадры и готовый к экспедициям «караван», то студиям из центра будет выгоднее приехать в Сибирь и снять кино здесь, создавая рабочие места, обучая на практике местных профессионалов, вкладывая средства в регион. И это эффективнее, чем прямые субсидии или рибейты.

Рибейт — это когда регион возвращает студии часть средств, которые та потратила на съемки, потому что регион всё равно получил в итоге больше. Но продюсеры не раз жаловались, что система рибейтов в России не всегда срабатывает хорошо: например, обещают вернуть 10%, но возвращают 5% или вовсе не возвращают, либо в регионе резко меняются условия рибейтов, и продюсеры, которые на них рассчитывали, оказываются в минусе.

— Должна быть база локаций — она уже есть, база актеров тоже очень важна, — подчеркнул Родион Павлючик. — База техники. Не надо покупать всё, что-то можно брать в аренду. А потом надо провести инспекцию, выяснить, чего нет, и докупить. Мы со своей стороны подскажем и поможем.

Словом, регион должен сделать так, чтобы из Москвы могли приехать 10 человек с минимумом техники, а остальных людей, автомобили и оборудование они могли бы найти на месте. И тогда в Красноярский край (или любой другой, который так сделает) ринутся продюсеры кино и сериалов, зрители в стране увидят красоту региона на экране, захотят туда поехать, это стимулирует туризм, привлечет инвестиции — и так далее, можно продолжать и продолжать. А достигается это, в сущности, небольшими затратами — должны быть кадры и техника хотя бы в минимальном количестве, а дальше оно будет увеличиваться по мере спроса.

— Красноярск — очень значимое место и для страны, и для кинематографа, — резюмировал Сергей Сельянов. — Мы приехали именно для того, чтобы вместе с вами делать серьезные шаги. В прошлом году «Енисей кино» организовал сессию, и мы увидели, что нас здесь ждут. Это подтверждается созданием кинокомиссии. Нас любят — и мы постараемся ответить взаимностью.

Ожившие петроглифы и Эверест

Может сложиться впечатление, что в Красноярском крае сейчас не снимается кино. Это не так, здесь много лет плодотворно работают документалисты, иногда сюда приезжают игровые проекты. Но новые кадры не появляются: после обучения в центре молодые профессионалы уже не возвращаются, потому что негде и не с чем работать. Чтобы стимулировать интерес к работе именно в регионе, в рамках кинофорума была проведена очная защита проектов. Условием для заявки было снимать фильм в Красноярском крае, в том числе с местными актерами. Заявок было больше ста, из них отобрали пять игровых и пять документальных, главный приз в каждой из двух категорий — 500 тыс. рублей. Для маленького проекта приличные деньги, но и с перспективой получить больше в дальнейшем. Оценивали заявки продюсеры тех самых центральных студий, но также и местные кинематографисты из «Енисей кино», и представители администрации края.

Выяснилось, что в регионе есть интересные и яркие авторы, которым, может быть, не всегда хватает умения «продавать» со сцены свои проекты (хотя и на защитах в Минкультуры и Фонде кино это тоже часто встречается) и которые нуждаются в тщательной работе с выбранным материалом. Не прописаны герои, не придуманы их истории, нет драмы, конфликта — обычные претензии к молодому кино, которое иногда пытается «выехать» на вдохновении или каком-то ярком, но всего одном образе. Зато красноярские авторы хотят работать в разных жанрах, вплоть до мистического хоррора, боевика об инопланетянах или романтического ситкома о том, надо ли стремиться в Москву, если рядом такие красивые деревни. Они уже собрали ансамбли из местных актеров, готовы работать практически бесплатно, начали активно продвигать свои проекты в соцсетях уже на стадии замысла. Некоторые идеи находятся в разработке несколько лет, их полируют до стадии полной готовности.

Победили два проекта. Первый — анимадок «Шалаболинская писаница», где петроглифы «оживают», превращаясь на глазах в готовые истории. Один и тот же рисунок трактуют ребенок, шаман, ученый, историк и т.д. А задача художника — превратить всё это в мини-мультфильм, чтобы редчайшая древняя живопись превратилась на глазах в нечто понятное и увлекательное. Второй — эксцентрическая короткометражная этно-комедия «Как пройти на Эверест» про пожилого деревенского хакаса, которому приснилось, что он должен подняться на Эверест, и он сам поверил в это. С помощью своего молодого односельчанина-блогера старик становится звездой соцсетей и вскоре находит счастье там, где не ждал.

У обоих проектов есть зрительский потенциал, они адресованы семейной аудитории, их можно показывать где угодно — и с этого, возможно, начнется путь нескольких новых больших имен в российском кино.

Ясно, что это маленькие проекты, которые вряд ли станут кинотеатральными хитами. Но это часть большого процесса, который уже запущен, в который уже вложены немалые средства и который нужен. И если сегодня на «Енисей кино» нет даже собственной кинокамеры, то уже в течение нескольких месяцев должны произойти большие изменения. Дальше нужно будет вовлекать жителей в индустрию, создавать учебные курсы, мотивировать остаться и работать. Открывать киноклубы в вузах, приводить народ в кинозалы, которых в регионе пока катастрофически мало, и подавать пример другим регионам, потому что «кино — это картинка, а она должна быть разной», как справедливо отметил Сергей Сельянов, выступая на кинофоруме.