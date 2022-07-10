«Рублев» укрепляется: сценарий Тарковского, вклад Кончаловского, юбилей Лапикова

На VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину состоялся специальный проект «Чайковский Nights» с участием звезд музыки и театра. На аукционе «Литфонда» продан режиссерский экземпляр сценария «Андрея Рублева», написанный Андреем Тарковским совместно с Андреем Кончаловским. Исполнилось 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Ивана Лапикова, сыгравшего монаха Кирилла в «Андрее Рублеве» и Панкрата Назарова в «Вечном зове». Минкультуры совместно с Союзом композиторов России подготовило проект профессионального стандарта композиторов. А в конкурсе драматургов, организованном всероссийским обществом «Знание», победила пьеса о том, что происходит в чужой голове. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Дорогой Андрей

Центральным лотом июльских торгов «Литфонда» стала коллекция из 446 свидетельств работы над кинокартиной «Андрей Рублев» , которую снимал в 1964–1965 годах Андрей Тарковский. Самой впечатляющей продажей оказался режиссерский экземпляр сценария, написанный Тарковским совместно с Андреем Кончаловским (Москва, творческое объединение писателей и киноработников «Мосфильм», 1965 год), — его цена выросла с 70 тыс. рублей до 1,7 млн . Сценарий, оформленный во владельческий переплет, был выпущен тиражом 150 экземпляров. К нему приложена вырезка из французской газеты с информацией о фильме. С кратным превышением эстимейтов были проданы и другие лоты, в том числе фотокадры со съемок «Андрея Рублева» . Особую ценность имеет снимок «Анатолий Солоницын и Николай Гринько на съемках фильма» с автографом режиссера на обороте.

Фото: «Литфонд»

— Был представлен действительно уникальный архив — такого количества раритетов еще не было заявлено ни в одной коллекции по фильму «Андрей Рублев» Тарковского, — подчеркнул в беседе с «Известиями» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Верное дело

На VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину состоялся специальный проект «Чайковский Nights» . Поздним вечером в усадьбе Демьяново, вмещающей до 5 тыс. зрителей, оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и солисты, среди которых были прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, премьер Мариинского театра Ким Кимин, скрипач Вадим Репин, певец Ильдар Абдразаков, пианист Дмитрий Маслеев, представили произведения Петра Ильича. Вход на концерт был бесплатным.

В беседе с «Известиями» худрук фестиваля Юрий Башмет заметил, что в нынешней ситуации, когда русская культура и Чайковский подвергаются гонениям, фестиваль его имени становится очень мощным явлением.

Рублев укрепляется_1 Художественный руководитель VIII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского Юрий Башмет Фото: Яна Иксанова

— Сам факт проведения фестиваля вдруг приобрел какое-то новое значение, — отметил он. — А если бы этой ситуации не было, всё равно был бы Петр Ильич Чайковский, он пережил бы всё, как Моцарт или Бах. Те, кто отказывается от русской музыки, от Пушкина и Чехова, отнимают у себя сердца и души . Мне их жаль. А наше дело верное.

В рамках фестиваля также прошли бесплатные камерные концерты для жителей Клина, летняя академия Юрия Башмета, мастер-классы для журналистов, пишущих о культуре, и выставки, в том числе экспозиция «Мир театра в фарфоре».

Народный Лапиков

Исполнилось 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Ивана Лапикова . Среди его киноролей — Панкрат Назаров из «Вечного зова» и Семен Трубников из «Председателя», Борис Краюшкин из «Минуты молчания» и монах-иконописец Кирилл из «Андрея Рублева» . А еще старшина Поприщенко из «Они сражались за Родину», военнопленный Зыков из «Семнадцати левых сапог», дед Василий из «Возвращения Будулая» — всего около 80 картин .

Рублев укрепляется_2 Актер Иван Лапиков (слева) в роли Панкрата Назарова и актер Николай Иванов (в центре) в роли Ивана Савельева в фильме «Вечный зов» Фото: РИА Новости/А. Агеев

— Иван Лапиков — это, конечно, самородок и как человек, и как актер. Таких в нашем киноискусстве я припоминаю очень немного, — поделился с «Известиями» народный артист России Николай Бурляев, снимавшийся вместе с Лапиковым в «Андрее Рублеве». — Он ворвался в кинематограф с ролью брата в «Председателе». Потряс всех этим образом — вдруг появился «от земли» человек. Все думали: откуда он взялся, где раньше был? В «Рублеве», казалось, он будет повторяться, пользоваться наработанными штампами. Но нет, он сыграл совсем по-другому, создал вечную историю Моцарта и Сальери, совершенно отличную от того, что делал раньше.

По словам Николая Бурляева, Иван Лапиков хотел добраться до корневых основ русского характера и он их показал во всей галерее своих прекрасных образов.

У тебя в голове

Сцену для спектакля по пьесе «Трудный экзамен» Гульнары Искалиевой предоставят Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Дальний Восток, Санкт-Петербург и Екатеринбург . 29-летняя Гульнара , инженер-энергетик из Астрахани, победила во Всероссийском конкурсе просветительских пьес , организованном обществом «Знание». В ее сочинении отец получает возможность заглянуть в голову своего сына , понять его мысли и поступки. Постановкой «Трудного экзамена» займется известный режиссер Юрий Квятковский . Премьера состоится в сентябре в рамках просветительского марафона общества «Знание» и даст старт фестивалю «Знание. Театр». А далее спектакль будут ставить школьные и институтские театры, которые потом смогут принять участие в конкурсе на лучшую постановку.

Рублев укрепляется_3 Победительница конкурса «Знание. Театр» на лучшую просветительскую пьесу для молодежной аудитории Гульнара Искалиева во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов всероссийского конкурса Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— «Трудный экзамен» мы презентуем в виде 40-минутного видеоурока, видеоинструкции с рассказом, как режиссер, в данном случае я, ставил эту пьесу , — поделился с «Известиями» Юрий Квятковский. — Проще говоря, снимем документальный фильм с комментариями участников процесса — композитора, художника, видеохудожника, с разной графикой. Расскажем о том, как решаем ту или иную сцену, персонажа. А далее предложим школьникам и студентам самим подумать над решением.

Есть такая профессия

Министерство культуры совместно с Союзом композиторов России и ведущими музыкальными институциями подготовило проект профессионального стандарта композиторов.

— В рабочую группу вошли композиторы, чиновники из Министерства культуры и руководители нескольких филармоний, Московской консерватории и РАМ имени Гнесиных плюс представители Министерства труда и социальной защиты, — рассказали «Известиям» в Союзе композиторов России. — Группа собиралась несколько раз примерно в течение полугода и подготовила проект, который прошел общественные слушания. Сейчас все материалы находятся на финальном утверждении в Министерстве труда и социальной защиты .