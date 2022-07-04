Чайковский днем и ночью: чем запомнится фестиваль искусств в Клину

Евгений Онегин и Ярослав Мудрый. Гетман Мазепа и опричники Ивана Грозного. «Зимние грезы» и летняя поляна. А еще ночное шоу в Демьяново, концерты в Сестрорецком парке, Летняя академия Юрия Башмета, мастер-классы для журналистов, выставка фарфора и джазовые композиции. С 1 по 10 июля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину проходит VIII Международный фестиваль искусств. Вместе с деятелями культуры «Известия» оценили масштаб подмосковного форума.

Как всё начиналось

Соборный комплекс, главная площадь, торговые ряды и присутственные места. Таким подмосковный Клин увидел Петр Ильич Чайковский в 1892 году, когда, вдохновившись природой и ландшафтом, решил здесь поселиться. Дом нашел на самой окраине города, с одной стороны был лес, с другой — поле. «Ничего лучшего, ничего более соответствующего моим требованиям нельзя придумать, как жизнь в деревне, — писал композитор брату Модесту. — С каждой поездкой в Москву я все более и более убеждаюсь, как пагубно действует на меня городская суета. Всяких раз я возвращаюсь сюда совершенно больной и немедленно воскресаю в своем тихом уголке».

В Клину были завершены «Пиковая дама», «Щелкунчик» и Шестая симфония, ставшая для Чайковского последним сочинением. Спустя год после смерти Петра Ильича Модест Чайковский, вдохновившись музеем Моцарта в Зальцбурге и Бетховена в Бонне, основал в первый в России музей, посвященный композитору. Но дом в Клину в отличие от референсов был мемориальным: там хранились личные вещи Чайковского, его нотная и книжная библиотека, письма, кабинетный рояль «Беккер». На сегодняшний день в клинском музее числится более 200 тыс. предметов хранения, из них 20 тыс. — коллекция композитора.

Фото: пресс-служба РКА

Модест Чайковский рассчитывал, что музей будет существовать, пока здравствуют поколения, помнящие Петра Ильича живым. Они давно ушли, а дом-музей остался, стал центром мемориала-заповедника и прирос фестивалем. Первый раз он прошел в 2015-м, в год 175-летия со дня рождения Чайковского. Весной 2019-го форум вошел в Европейскую ассоциацию фестивалей.

— Восемь лет — срок, за который проверяется жизнеспособность любого форума, — считает редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Если нет правильной стратегии, начинание не спасет ни высокая поддержка, ни финансирование, ни локации. Форум в Клину этой участи избежал благодаря тому, что с самого начала был взят курс на максимальное расширение. Сегодня в программе не только концерты, в том числе бесплатные, но и научные конференции, мастер-классы, летние академии, выставки — словом, всевозможные творческие активности, рассчитанные на разнообразный спрос. Именно они с каждым годом увеличивают фестивальную аудиторию.

Рекордный прирост

По оценкам организаторов, форум-2022 станет рекордным по притоку публики, и его начало это подтверждает: все места на Большой поляне и вокруг нее заняты любителями музыки. Для тех, кто смотрит концерты издали, происходящее на сцене транслирует большой экран. Первые два дня стали бенефисом художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета, который в прошлом месяце к званию народного артиста СССР добавил звание Героя Труда Российской Федерации. В беседе с «Известиями» самый титулованный музыкант страны заметил, что в нынешней ситуации, когда русская культура и Чайковский подвергаются гонениям, фестиваль его имени становится очень мощным явлением.

— Сам факт проведения фестиваля вдруг приобрел какое-то новое значение, — отметил худрук. — А если бы этой ситуации не было, все равно был бы Петр Ильич Чайковский, он пережил бы все, как Моцарт или Бах. Те, кто отказывается от русской музыки, от Пушкина и Чехова, отнимают у себя сердца и души. Мне их жаль. А наше дело верное.

Фото: пресс-служба РКА Денис Мацуев, Юрий Башмет и министр культуры и туризма МО Василий Кузнецов отвечают на вопросы журналистов

Юрий Башмет добавил, что Клин для него — место особое, здесь Петр Ильич написал Шестую симфонию, с которой у него началось не только знакомство с Чайковским, но и вообще с великой музыкой. Однако на открытии маэстро и оркестр «Новая Россия» исполнили Первую симфонию «Зимние грезы». Как вспоминал композитор, в ней отразились его детские воспоминания о зимней дороге из уральского Воткинска в Петербург. Так что слушателям выпал шанс совместить любование летней природой с воображаемыми картинами заснеженных просторов. За «Зимними грезами» последовал не менее атмосферный Второй концерт Сергея Рахманинова, где солировал Денис Мацуев.

На следующей день на главной площадке фестиваля представили музыкально-драматическое действо «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета и режиссуре Ильи Ильина. Полуторачасовая композиция, состоящая из хитов оперы и фрагментов романа, уже прошла испытание временем и локациями. Впервые Башмет показал ее в 2010 году на набережной Волги в Ярославле. Второе пришествие «Онегина» состоялось в подмосковном «Архангельском» — заглавный герой приезжал в дом Лариных в карете. В дальнейшем сочинение с разными чтецами и певцами, с хором и без него, но с неизменным Башметом за пультом «Новой России» исполнялось в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Сочи, Тюмени и в прошлом месяце в Самаре.

— То, что мы сделали, по сути, хорошо нам с советских времен знакомая музыкально-литературная композиция, проверенный способ популяризировать классику, — пояснил Юрий Башмет. — Люди, которые, возможно, никогда не ходили в оперный театр, после этой постановки захотят туда сходить.

В Клину прелести «Евгению Онегину» добавили как близость к дому создателя, так и оформление. Специально для фестиваля был проведен конкурс сценографов. Победительницей стала Александра Холмушина из Санкт-Петербурга, предложившая картинку старинной усадьбы: сценическое пространство, забранное в классические колоннады, увенчал ажурный купол. За оперную часть постановки отвечали солисты «Геликон-оперы». Пушкина прочли Ольга Литвинова и Константин Хабенский. Худруку МХТ имени Чехова не только удалось передать пушкинскую иронию, но и стать вершителем судеб. Во время исполнения дуэта «Враги, давно ли друг от друга», казалось, случится миролюбивый финал, но появился рассказчик Хабенский и вручил дуэлянтам пистолеты.

Фото: Яна Иксанова Сергей Романовский, Константин Хабенский и Алексей Исаев в сцене из «Евгения Онегина»

Не избежал судьбоносных акцентов и гала-концерт «Геликон-оперы», состоявшийся 3 июля. В первой части программы под названием «Планета «Чайковский»: хлеб, любовь и смерть» режиссер Сергей Новиков собрал фрагменты из трагедийных «Опричника» и «Мазепы», оттенив их светлым фольклором «Черевичек». Во второй подчеркнул всемирность композитора «Итальянским каприччио», средневековой мистикой «Иоланты» и фрагментами из «Лакме» любимого Петром Ильичом Лео Делиба. Завершился концерт духоподъемной кантатой «Москва», величественно вписавшейся в летний закат.

Худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, порадовавшись хорошей погоде, отметил, что выступление состоялось бы при любой — театр каждый год принимает участие в фестивале и знает, как преодолеть ненастье. Тем не менее он считает, что надо отстроить в заповеднике концертный зал.

— Это очень важно, — подчеркнул худрук. — Фестиваль с постоянно действующим залом будет работать не только для жителей Клина, сюда весь мир будет приезжать.

Чего ждать

Далее в программе фестиваля — хоровая опера Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» (8 июля). В спектакле Павла Сафонова задействовано шесть хоровых коллективов, симфонический оркестр и солисты — всего более 200 участников. В роли Ярослава Мудрого — актер Илья Шавкунов.

Знатоков наверняка заинтересует тот факт, что Александр Чайковский вообще отказался от скрипок. Из струнных будет солирующий альт Юрия Башмета, еще два альта, три виолончели, три контрабаса. Зато есть солирующая домра, баяны, цимбалы. Сочинение было написано в 2020 году, но из-за пандемии было представлено всего пару раз. Сейчас композитор надеется, что его великий тезка не будет против исполнения и не нашлет на свой заповедник плохую погоду.

Фото: Яна Иксанова Последняя встреча: Онегин (Алексей Исаев) и Татьяна (Жаля Исмаилова)

9 июля на фестивале — вечер джаза в исполнении оперной дивы Хиблы Герзмава. Вместе с ней на сцену выйдет джаз-банд под управлением Сергея Макеева. В этот же день ближе к ночи в усадьбе Демьяново, вмещающей до 5 тыс. зрителей, состоится специальный проект «Чайковский Nights» с участием оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и солистов, среди которых прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, премьер Мариинского театра Ким Кимин, скрипач Вадим Репин, певец Ильдар Абдразаков, пианист Дмитрий Маслеев. Вход на концерт бесплатный. По словам гендиректора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко, в будущем такие гала-концерты планируется сначала давать в Клину, а потом транспонировать в другие места, связанные с Петром Ильичом.

В рамках фестиваля также состоятся бесплатные камерные концерты для жителей Клина, летняя академия Юрия Башмета, мастер-классы для журналистов, пишущих о культуре, творческие дискуссии и тематические выставки, в том числе приуроченная к фестивальной декаде экспозиция «Мир театра в фарфоре».

— Выбор фарфора не случаен: прадед Чайковского работал на фарфоровой мануфактуре. Музыка, балет, опера, фарфор — символы национальной русской культуры, — заметил гендиректор музея-заповедника Игорь Корнилов.

Завершится фестиваль 10 июля концертом «Молодые дарования России» с участием солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра и стипендиатов Премии губернатора Московской области Андрея Воробьева.