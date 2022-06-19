Облака прекрасного: мир в Эрмитаже, звезды в Донбассе, святые в Лувре

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский анонсировал «супервыставку» из коллекции Сергея Щукина и выход в «облако» в проекте «Небесный Эрмитаж». Шоураннер Илья Куликов считает, что конкуренция между нашими платформами обострится, а отечественный рынок спокойно переживет уход Netflix и Apple. Министр культуры Ольга Любимова отметила «безумный спрос» на музеи-усадьбы в связи с развитием внутреннего туризма. Донбасс-опера собирается возродить международный конкурс «Звезды мирового балета и открыть балетную школу. В Лувре назвали «настоящим шедевром» триптих с изображением святых Николая, Александры и Алексея, приобретенный для отдела искусства Византии и Восточного христианства. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Дома лучше

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский анонсировал «супервыставку» из коллекции Сергея Щукина. По его словам, это часть экспозиции, что была недавно представлена в Париже, но совершенно по-новому поданная. Он также обратил внимание на проходящую в Эрмитаже выставку Виргилиуса Эриксена, работавшего при дворе Екатерины Великой. В Дании нет возможности отпраздновать по-настоящему 300-летие со дня рождения этого великого художника, а Эрмитаж это делает, отметил гендиректор.

Говоря о ближайших планах музея, Михаил Пиотровский, подчеркнул, что поворота на Восток, чего многие ожидают в ситуации отмены русской культуры в Европе, не будет.

— Никуда мы не поворачиваемся. Мы — глобальный музей. Мы и есть весь мир, — заявил он в беседе с «Известиями». — Оторвался от нас европейский кусок, но остался громадный мир России. Вот только что я подписал соглашение с Иркутском . 10 центров у нас в стране. Будем на родине развиваться активнее.

А выход на Восток и другие части мира, как рассказал гендиректор, произойдет виртуальным способом, — в проекте «Небесный Эрмитаж». Имеется в виду максимальный выход в «облако» и создание там продукции.

Больше сериалов

На ТВ состоялась премьера сериала «Регби», который год назад вышел на more.tv. Шоураннер фильма Илья Куликов, создатель «Глухаря» и «Полицейского с Рублевки», считает, что причина успешной жизни его продукции заключается в правильно выбранной теме.

— Там практически все истории — из нашего регби-клуба, — поделился он с «Известиями». — Я смотрел на людей, спрашивал, что у них происходит, какие-то вещи выдергивал, запоминал характеры. И ощущал этот дух — я же, собственно, сам к этому причастен.

Комментируя ситуацию в сериальной индустрии, специалист отметил, что зрители хотят смотреть больше сериалов. Растут интернет-платформы, но и телеканалы не сдают позиции — оказалось, что люди смотрят телевидение гораздо чаще, чем можно было ожидать. По мнению Ильи Куликова, конкуренция между российскими производителями сейчас обостряется, и это хорошо. Он считает, что отечественный рынок спокойно переживет уход Netflix и Apple .

Спрос на парки

Министр культуры Ольга Любимова анонсировала проект «Большая выставка» , в ходе которого музеи представят свои экспозиции в режиме гастролей по всей стране.

— Будем больше внимания уделять областям, которым порой несправедливо не доставалось большое количество уникальных шедевров из наших федеральных музеев, — заявила она в интервью «Известиям». — Но это не отменяет нашего сотрудничества и с СНГ, и со странами ШОС, БРИКС. Появляется возможность совместной выставочной деятельности со странами, с которыми мы несправедливо были на паузе за счет работы с европейскими музеями и концентрации на ней.

Говоря о развитии музейного дела в стране, она отметила «безумный спрос» на наши музеи-усадьбы в связи с развитием внутреннего туризма . Музеи постоянно что-то придумывают, поэтому нужны средства, чтобы, например, улучшать парковую зону, делать эти пространства великолепными, подытожила Ольга Любимова.

Отважный театр

Донецкий театр оперы и балета (Донбасс Опера) готовится к гастролям в Большом театре. В сентябре дончане покажут оперу «Пиковая дама» в постановке Юрия Лаптева и балет «Пер Гюнт», поставленный худруком театра Вадимом Писаревым. Он рассказал, что сейчас в театре спектаклей нет — из-за того, что Донецк постоянно обстреливается.

— У нас как бы творческая пауза. Но благодаря Министерству культуры России мы выезжали на гастроли, уверен, до конца года откроемся, — поделился Вадим Писарев с «Известиями» . — И новых артистов пригласим. Есть такие отважные ребята, которые хотят влиться в ряды труппы Донбасс Оперы.

Худрук отметил, что в планах театра — возродить международный конкурс «Звезды мирового балета», сделать свой фестиваль, открыть балетную школу.

Покупателям нравится

На европейских аукционах, несмотря на политику "отмены", продолжают продавать русское искусство. В Лувре «Известиям» рассказали о первым приобретении для нового отдела искусства Византии и Восточного христианства, который откроется в 2025 году. При эстимейте в €60 тыс. лот был куплен за €130 тыс.

— Это датируемый 1908–1910 годами триптих с изображением святых Николая, Александры и Алексея, покровителей царя Николая II, царицы Александры Федоровны и царевича Алексея, — отметили в музее. — Икона в стиле русского модерна — одно из выдающихся достижений православного искусства начала ХХ столетия, настоящий шедевр

Среди лотов ближайших аукционов во Франции — пять работ знаменитого русского скульптора Евгения Лансере и абстрактная композиция Сержа Полякова . А на неделе в городке Фонтенбло под Парижем ушли с молотка две большие картины Олега Целкова (1934–2021) — «Эквилибрист» и «Человек с бутылкой».

Его произведения отличаются наиболее стабильными ценами на арт-рынке, сообщает корреспондент «Известий» в Париже Юрий Коваленко. Покупателям нравится, как смело художник смешивает экспрессионизм с сюрреализмом, и то, что в его работах чувствуется наследие советской академической школы.