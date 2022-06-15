«Одна» в поле воин: несбывшийся хит Netflix возглавил российскую кассу

Фильм-катастрофа «Одна» возглавил российский бокс-офис, собрав за длинные выходные 65 млн рублей. Это самые большие стартовые сборы с момента выхода «Финника» в марте. Места со второго по четвертое тоже заняли новинки в разных жанрах, а число зрителей за уикенд превысило миллион человек.

Чудо до Гудзона

У фильма «Одна» при продвижении была одна очень необычная фишка, которая явно прибавила ему веса в глазах массового зрителя. Дело в том, что фильм-катастрофу на основе реально случившейся трагедии в начале 80-х годов у продюсеров хотел приобрести для дистрибуции Netflix. Права должны были распространяться почти на весь мир, за исключением всего нескольких стран, где уже были заключены сделки. Но Netflix прекратил коммуникации с российскими производителями, и в итоге «Одна» всё равно выйдет во всем мире, просто на каких-то еще платформах. Вероятно, в каждом регионе на разных.

Действительно, «Одна» — проект очень привлекательный во всех отношениях, не зря Netflix заинтересовался им еще на стадии производства. Чтобы рассказать о том, как Лариса Савицкая чудом спаслась после столкновения в воздухе двух самолетов, упав с пятикилометровой высоты, создатели картины построили настоящий самолет, уделили огромное внимание его полету и крушению над тайгой. Все пассажиры обоих рейсов погибли, включая молодого мужа Савицкой. Как удалось выжить ей — на этот вопрос, конечно, никто никогда не сможет ответить, хотя реальная Савицкая настаивает на том, что посмотрела незадолго до трагедии фильм об авиакрушении и повторила действия его героини.

— Было ожидаемо, что фильм-катастрофа «Одна» возглавит бокс-офис этой недели, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Фильм включает в себя смешение жанров: здесь есть драма, борьба за выживание, экшен, триллер, которые зритель любит. Плюс ко всему есть уверенность, что фильм продолжит собирать кассу и на следующем уикенде.

У картины была самая высокая средняя посещаемость в этот уикенд — 11 человек на сеанс. Правда, по наработке на сеанс «Одна» сильно проигрывает «Эскортницам» — там при меньшей посещаемости выручка оказывалась выше за счет цен на билеты.

И целого миллиона мало

Миллион проданных билетов за уикенд — цифра, на первый взгляд, впечатляющая. Уже месяц российский кинопоказ колебался на уровне 0,6–0,7 млн билетов за уикенд. Но в данном случае те самые 300 тыс. билетов принес дополнительный выходной. Скажем, в 2019 году два уикенда перед и после Дня России собирали каждый более 2 млн зрителей, хотя оба были обычными, не длинными.

— Цифры сборов остались на уровне прошлой недели, никаких прорывов пока нет, — подтверждает Ольга Зинякова. Но добавляет: доминирование в первой тройке российских проектов говорит о том, что наш зритель всерьез воспринимает отечественное кино. Это отличный показатель, особенно когда среди конкурентов боевик с Джерардом Батлером.

Действительно, можно отметить, что американские фильмы в российском прокате уже не первый раз проигрывают отечественной продукции. Так, в апреле «Всё, везде и сразу» стартовал на четвертом месте. А теперь «Пропавшая» с голливудской суперзвездой уступила не только фильму-катастрофе, но комедии «Молодой человек» и мультфильму «Кощей. Похититель невест». Боевику тоже пришлось довольствоваться четвертым местом со скромными 25 млн рублей. При этом у «Молодого человека» — 42 млн, а у «Кощея» — 41 млн, так что у них второе и третье места соответственно.

— «Кощей. Похититель невест» — привлекательная осовремененная история про всем известного сказочного персонажа, которая стала второй по количеству зрителей этого уикенда, — объяснила Ольга Зинякова. — Семейная аудитория продолжает генерить кассу, несмотря на отличную погоду. Данный релиз — очередное доказательство того, что российская анимация востребована, наращивает обороты и выходит на один уровень с крупнейшими международными проектами этого направления. А у «Молодого человека» отличные «сарафан» и оценки, наработка хорошая, так что есть шансы добрать сборы на следующем уикенде.

На пятом месте по сборам тоже отечественный релиз — «Три кота и море приключений» (24,6 млн рублей). Касса почти такая же, как у «Пропавшей», но посещаемость в полтора раза выше.

Можно объяснить такой низкий интерес к фильму с голливудской звездой тем, что это не семейный продукт. И тем, что Батлер всё же звезда второго эшелона и известен он далеко не всем потенциальным зрителям. Но гораздо более вероятно то, что прокатчик «Централ Партнершип» просто не стал сильно вкладываться в продвижение этой картины, а уж в этом компания знает толк: именно она занималась самыми громкими и кассовыми релизами ТРИТЭ, выпускала, к примеру, всех «Последних богатырей». В данном случае компания просто не стала тратить ресурсы на экшен. Известно, что на каннском кинорынке ЦПШ закупила, как и многие другие российские компании, зарубежный контент для проката, но не исключено, что выпускаться он будет тоже очень аккуратно, и постепенно зритель перестанет его ждать.