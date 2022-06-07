Три хита: спецвыпуск мультфраншизы возглавил российский прокат

Посещаемость российских кинотеатров медленно повышается. Продержавшись месяц на цифре 0,6 млн зрителей за выходные, в последние два уикенда она составляет 0,7-0,8 млн, хотя голливудские релизы по-прежнему для страны недоступны. Упор сделан на семейный контент — именно он «генерит» большую часть кассы, у него самая высокая посещаемость, и кинотеатры делают ставку на мультфильмы, легкие комедии и сказки.

Коты — суперстарз

Уже предварительные прогнозы показывали, что лидером проката этого уикенда станет долгожданная (в своем сегменте) новинка — часовой мультик «Три кота и море приключений» по мотивам популярного мультсериала и франшизы на его основе. «Три кота» — бренд международный, мультсериал с огромным успехом идет на Netflix во всем мире, его продают на телеканалы, и лицензионная продукция с нарисованными котами пользуется большим спросом.

Даже самые скромные прогнозы по сборам, учитывающие начало лета, детскую аудиторию (мультфильм 0+), короткий сеанс и общую кризисную ситуацию на рынке кинопоказа, были на уровне 30 млн рублей. «Три кота» этот результат сильно превзошли — у них 39 млн рублей, но куда больше впечатляют даже не эти цифры, не наработка на сеанс (2,5 тыс. рублей), а именно общее число зрителей — 169 тыс. У ближайшего конкурента «Мой папа — вождь!» 88 тыс. проданных билетов, хотя сеансов у «Трех котов» было всего в полтора раза больше. Примерно четверть всех людей, которые пошли в кино в прошедший уикенд, были зрителями «Трех котов». И если бы сеансы мультику давали не утренние с дневными, а еще и вечерние, то сборы были бы еще выше.

— «Три кота» — узнаваемый и многими любимый мультфильм, поэтому неудивительно, что релиз так хорошо приняли на старте летних каникул, он будет работать вдолгую, — подчеркнула президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Так же бодро стартовали полнометражные и специальные выпуски «Маши и Медведя», «Фиксиков» и «Щенячьего патруля». Ждём в том же формате «Ми-ми-мишки» и «Синий трактор».

Насмешишь — в кино поспешишь

«Мой папа — вождь!», комедия с Дмитрием Нагиевым, к своему второму уикенду демонстрирует падение сборов всего в полтора раза, даже наработка у фильма почти не упала. 23 млн рублей со средней посещаемостью 8 человек обеспечили комедии второе место по кассе в России.

Другое дело, что «Артек. Большое путешествие», хоть и на третьем месте со своими 18 млн рублей, но держится он в топе с конца апреля и не теряет привлекательности для зрителя. Его полная касса составляет 260 млн рублей, а это значит, что релиз обогнал «Хочу замуж» и стал четвертой по кассе российской картиной этого года. Впереди «Финник», «Непослушник» и «Мистер Нокаут», причем последнего «Артек», вероятно, тоже обгонит.

Несколько слабее, чем можно было ожидать, стартовал экшен «Своя война: Шторм в пустыне». Режиссерский дебют Алексея Чадова с ним самим в главной роли — российская вариация на тему «Рэмбо» и цитатами из балабановского «Брата», да еще и на тему войны в Сирии, которая несколько потеряла свою актуальность, но сегодня все равно воспринимается с интересом. На своих 10 тыс. сеансах фильм заработал всего 17 млн (четвертое место по кассе уикенда), посещаемость у него в два раза ниже, чем у, например, «Котов» и «Артека», но стоит отметить, что начало июня — вообще трудное время для такого релиза.

— Чем разнообразнее репертуар, тем лучше — каждый зритель должен найти кино по душе, — считает Ольга Зинякова. — «Своя война» при этом немного конкурирует с фильмом «Аманат» и, тем не менее, дышит в спину семейным релизам, которые руководят сейчас кинопоказом. Триллеров и экшнов на экране сейчас не так много, а для мужской аудитории это самый востребованный жанр. Из грядущих интересных проектов в этой нише — якутский остросюжетный истерн «Холодное золото», он выходит 16 июня.

Пятое место по сборам — у еще одной новинки проката, мексиканского мультика «Коати. Легенда джунглей». Он заработал 12 млн рублей. Шансов против популярных «Котов» у него было мало, но прокатчик подошел к релизу очень внимательно. Например, привлек к дубляжу Виктора Хориняка, звезду «Последнего богатыря» и «Непослушника». «Коати» предназначен для тех зрителей, которые уже «выросли» из «Трех котов», но все равно хотят смотреть в кино мультики.

Более половины кассы уикенда пришлось на семейные релизы, и, возможно, им уже несколько тесно друг рядом с другом, повторные релизы прекрасных советских и японских мультфильмов на их фоне практически незаметны. А на очереди новый отечественный мультхит «Кощей. Похититель невест», который выйдет на этой неделе. Как делить зрителя, чтобы всем досталось?

— Чем больше качественных релизов выходит, тем лучше, — отвечает Ольга Зинякова. — Если посмотреть на кассовый топ картин, то все строчки заняты именно семейным контентом, и наработка у каждого из фильма одинаково высокая. Они не только помогают друг другу делать кассу, но и наглядно опровергают комментарии на тему отсутствия контента в кинотеатрах.

Фильмы есть, они качественные, а лето — лучшее время для того, чтобы досуг на открытом воздухе чередовать с семейными сеансами в прохладе кинозала, добавила эксперт.