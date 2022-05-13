Не нанимали: якутское роуд-муви и новый кандидат в народные хиты

Новая кинопрокатная неделя удивляет разнообразием: среди самых ожидаемых синефильских проектов — философское роуд-муви с непрофессиональными актерами «Наемник» от Дмитрия Давыдова — якутского режиссера, триумфатора «Кинотавра», знакомого зрителю по фильму «Пугало». Поклонников заокеанского экшена заинтересует новый боевик от автора «Казино «Рояль» с Лиамом Нисоном и Гаем Пирсом «Память». А любителям чувственного, психологического кино придется по вкусу мелодрама Сергея Бодрова «Дышите свободно» с Полиной Агуреевой в роли ранимой и резкой гуру психологии, влипшей в несчастливую влюбленность с пациентом.

«Нелегал»

Режиссер: Дмитрий Давыдов. В ролях: Эржан Даулетбеков, Орозбек Аманбаев, Степан Бурнашев-старший, Асхат Абдыкеев

16+

Социальная драма и экзистенциальный триллер о бесконечном пути к себе, притча о невозможности достичь цели. Жанровая окраска ленты меняется по мере продвижения главного героя, 19-летнего «нелегала» Нурбека, приехавшего из Киргизии в Якутию, чтобы исполнить последнюю волю покойной матери. Парня задерживает миграционная полиция, но его выкупает местный криминальный авторитет по прозвищу Китаец. Скитания Нурбека, который переходит из рук в руки, как вещь, придают понятию «нелегал» самый широкий философский смысл — складывается ощущение, что герой «нелегально» существует на этом свете и везде всем чужой.

Сам режиссер расценивает ленту как новый этап авторской эволюции, как бы переломный момент. «Меня воспринимают в основном как режиссера драмы, но сейчас я стараюсь от этого уходить. Я сейчас даже не могу смотреть какие-то свои ранние фильмы. Постараюсь не ориентироваться на то, насколько удобно это будет смотреть, а буду делать то кино, которое я хочу, еще более авторское», — рассказывает он в своих интервью.

Еще один необычный момент «Нелегала» — кастинг, где главные роли исполнили непрофессиональные актеры. Разочаровавшись в результатах работы с московскими актерскими агентствами, Давыдов решил пойти прямо в среду, где живет герой, — на рынки, склады — и найти актера там. В результате на главную роль был утвержден Эржан Даулетбеков — ему 14 лет, он живет в Киргизии, учится в восьмом классе, никогда вообще не выезжал из Бишкека и, где находится Якутия, попросту не знал. Старика, который дает приют мальчику, играет отец известного якутского режиссера Степана Бурнашева.

«Дышите свободно»

Режиссер: Сергей Бодров. В ролях: Полина Агуреева, Евгений Ткачук, Полина Пушкарук, Анатолий Кондюбов, Илья Дель, Михаил Тройник

16+

Чувственное, фрустрированное, нервного ритма кино от постановщика «Кавказского пленника», «Монгола» и «Востока–Запада» — личная и, кажется, даже выстраданная история. Сергей Бодров рассказывает, что когда-то заикался сам и десятилетиями вынашивал идею снять об этом фильм. Точный, слаженный актерский ансамбль — ранимая и отчаянная Агуреева, трогательная эмпатичная Пушкарук и харизматичный, потерянный и мечущийся Ткачук разыгрывают любовный треугольник, в котором природа недуга проявляет себя инвитро, практически вне выхода во внешний мир — столкновения с которым, по оценке ряда рецензентов, как раз и не хватает.

Фабула разворачивается в лечебном учреждении санаторного типа, где группа пациентов учится «дышать свободно» под руководством опытного тренера, гуру в лечении людей с тяжелой формой заикания Ольги Черкасовой, владеющей самыми разными техниками — от гипнотического самовнушения и до китайской дыхательной гимнастики и сеансов раскрепощения. В новую группу попадают контуженный на Кавказе автомеханик Илья (Евгений Ткачук) и бывшая танцовщица эротического клуба Вера (Полина Пушкарук), между которыми постепенно завязывается роман. Но в Илью влюбляется и сама Ольга (Полина Агуреева), почти безответное чувство темпераментной стареющей женщины к сексапильному молодому мужчине-неровне сыграно обладательницей «Золотого орла» и «Золотой маски», исполнительницей романсов лирично, трагедийно и просто на разрыв.

«Память»

Режиссер: Мартин Кэмпбелл. В ролях: Моника Белуччи, Лиам Нисон, Гай Пирс.

18+

Новый криминальный боевик с «мстительным праведником» Лиамом Нисоном от автора «Казино «Рояль» с Дэниелом Крейгом и «Маски Зорро» называют must-see для больших экранов. В основу ленты лег бельгийский триллер 2003 года «Синдром Альцгеймера», снятый по роману Йефа Герартса.

Снайпер Алекс Льюис, дорогостоящий наемный убийца, оказывается между молотом и наковальней: теперь за ним охотится не только ФБР, но и криминальные боссы — киллер отказался выполнять задание мафии, поскольку ликвидировать следовало не только авторитета из группировки Эль-Пасо, но и его 12-летнюю дочь Беатрис, случайно оказавшуюся на месте разборки. Льюис объясняет свой поступок заказчику, но тот отказывается принимать в расчет его «моральный кодекс» — отныне целью становится он сам, к тому же по его следам идет агент ФБР Винсент Серра (Гай Пирс), для которого Беатрис была ценным свидетелем.

Боевик от именитого режиссера с блистательным актерским составом следует посмотреть не только из-за бодрого сюжетного замеса. Самое интересное тут главный герой — типичный «овердог» и плохой-хороший парень, сыгранный с иронией и тонким психологизмом.

«Грешное тело»

Режиссер: Амариа Олсон, Обин Олсон. В ролях: Элиша Криис, Элли Патрикиос, Уильям Марк Маккалло

16+

Динамичные экшен-драмеди с эффектными женщинами почти в тарантиновских положениях и хореографически выверенными драками продолжают тренд на герл-пауэр, где феминистическая повестка разогрета настолько, что оправдывает социальные девиации — как в «Красотке на взводе», «Черной вдове» и отечественной комедии «Любовницы», где героини Паулины Андреевой и Саши Бортич с толком и чувством мстили всем-козлам-мужикам. Роскошные красотки Эрика и Лорен — аферистки. Они соблазняют состоятельных клиентов, поджидая их в баре, а после, отправившись с ними в отель, подсыпают в напитки снотворное и обворовывают своих жертв. Как-то раз им попадается парень, у которого в гостиничном номере оказываются настоящие алмазы стоимостью несколько миллионов долларов. Недолго думая, девушки решают их присвоить, даже не подозревая, к каким последствиям это приведет.

«Ботан и супербаба»

Режиссер: Илья Куликов, Дмитрий Меняйло. В ролях: Роман Попов, София Каштанова, Григорий Калинин

16+

Ироничная, местами черная комедия от создателей сериала «Полицейский с Рублевки» со знакомыми по популярному шоу Софией Каштановой и Романом Поповым — из тех, что претендует на место народного хита. Обаятельный «ботаник» ученый из «Сколково» Иван Калинин, которого добрые одноклассники шпыняли за излишнюю интеллигентность и наградили прозвищем Кал, чтобы восстановить статус-кво, на встрече выпускников крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы, чтобы выдать робота за свою жену. Стая товарищей заинтригована, однако погоня за идеалом всегда имеет свои издержки: женщина-киборг Лена оказывается спецразработкой для ведения боевых действий, так что спецнавыки она применяет буквально на каждом шагу. Однако Иван уже разглядел в своем терминаторе уникальную душу, теперь ему предстоит спасти артефакт от законных владельцев, иностранных разведок и ее собственной туннельности — Лене еще нужно узнать, что такое милосердие и человечность.