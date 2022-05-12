Праздничные настройки: в прокате лидируют военные драмы

Битву за зрителя в российском прокате второй подряд уикенд выиграл семейный экшен «Артек. Большое путешествие». Фильм о детях-попаданцах во времена пионерской юности их родителей добавил в копилку 60,8 млн рублей, что позволило ему преодолеть рубеж в 100 млн общих сборов. Единственной новинкой в рейтинге стал хоррор «Проклятие плачущей: Безвременье». Он замкнул десятку лидеров со сборами в 10 млн рублей. В остальном кинотеатры встретили длинные праздники на «сарафане», а новые денежные всходы дали старые хиты.

За Родину, за Суворова!

Как и предсказывали прокатчики, военные драмы, не слишком хорошо сработавшие на Первомай, добрали свое на День Победы. Так, экшен Константина Буслова о первом массированном авиаударе по столице Третьего рейха «Крылья над Берлином» поднялся с третьей позиции на вторую, заработав 50 млн рублей и потеснив семейный анимационный релиз «Бука. Мое любимое чудище». С седьмой строчки на четвертую перебрался полнометражный мультфильм «Суворов», повествующий о приключениях 16-летнего Гриши, который по воле случая попадает под чужим именем на службу в полк екатерининского фельдмаршала. И хотя разница в сборах по сравнению с предыдущим уикендом незначительна — 19,2 млн против 18,7 млн — новая попытка художественного осмысления образа легендарного полководца показала посещаемость восемь человек за сеанс, что для предусматривавшего народные гулянья выходного совсем неплохо.

Максимальную наработку продемонстрировали «Артек», фантастический боевик режиссерского тандема Дэниелов «Все везде и сразу» и триллер Ладо Кватании «Казнь» — в среднем на этих сеансах было по 11 человек. А вот военно-исторический фильм Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», возглавлявший в свои премьерные выходные прокат, продолжает идти на спад — он опустился с пятой позиции на седьмую, добавив в копилку 11 млн рублей, что в два раза ниже, чем на прошлой неделе.

Как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, во второй майский уикенд лидирующую позицию занимали «Крылья над Берлином», только к финалу отдав ее «Артеку».

— Лента Константина Буслова — это качественный релиз с уверенной наработкой, который еще продолжит собирать кассу, — считает эксперт.

Она выразила сожаление, что «Первый Оскар» «затерялся среди свежих фильмов с более сильной маркетинговой кампанией».

Семейный компромисс

Несмотря на закономерный интерес к патриотическому кино, кассу сделала семейная аудитория. Неслучайно драйвером проката вновь стал «Артек», записавший на свой счет 60 млн рублей и преодолевший рубеж в 100 млн общих сборов. Стоит отметить и очередной успех приключенческой эпопеи Рубена Фляйшера «Анчартед. На картах не значится», добравшейся за прошедшую неделю до отметки в 1,5 млрд рублей. Хит со звездой «Спайермена» снова красуется в таблице самых кассовых фильмов недели, занимая почетное для такого «старичка» шестое место с урожаем в 15 млн рублей.

По мнению Ольги Зиняковой, это было ожидаемо.

— Длинные праздники всё чаще всего встречают с семьей, а походы в кино — самый доступный вид семейного досуга. В частности, «Артек» среди всех семейных релизов вырвался вперед, потому что на первом уикенде привлек зрителя еще и звездным кастом, а на вторых выходных работал уже на «сарафане», — пояснила она.

Единственной новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал мистический триллер о группе молодых людей, вступивших в схватку с силами зла «Проклятие плачущей. Безвременье», который записал на свой счет чуть менее 7 млн рублей. Этого хватило для того, чтобы занять десятое место в таблице. К сожалению, в топ-12 не вошли нашумевшая за рубежом анимационная лента оскаровского номинанта Ари Фольмана «Где Анна Франк» и драма титулованного режиссера Паоло Дженовезе «Супергерои».

Каждая из премьер дошла до своей аудитории, уступив долгоиграющим народным хитам, отметила Ольга Зинякова.

­— Для более уверенного старта не хватило маркетинга, это слабая сторона многих в сегодняшних реалиях, — напомнила она.

Большинство новинок смогли завоевать внимание зрителя и собрать достойную кассу, но чтобы удержать результаты и помочь индустрии пережить проблемную фазу, кинотеатрам очень нужна государственная поддержка, добавила президент «КАРО».

В ближайший уикенд прокатчики ставят на холдоверов, среди свежих релизов наибольшие шансы вырваться в десятку есть у комедии «Ботан и супербаба» со звездами «Полицейского с Рублевки», боевика «Флешбек» с Лиамом Нисоном и Моникой Белуччи, а также у мелодрамы «Дышите свободно» Сергея Бодрова-старшего.