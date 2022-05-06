Вязь времен: в прокат вышел анимационный хит «Где Анна Франк»

Среди самых ожидаемых новинок кинопроката грядущих выходных — нашумевшая анимационная лента оскаровского номинанта Ари Фольмана «Где Анна Франк» и драма титулованного режиссера Паоло Дженовезе «Супергерои». К 9 Мая правильно будет посмотреть «Войну Раи Синициной», а желающих развлечься в кино в праздничный уикенд, скорее всего, не разочарует детективная комедия Николя Плескофа «Вечеринка на вылет». «Известия» выбрали наиболее интересные премьеры российских залов.

«Где Анна Франк»

Режиссер: Ари Фольман

12+

Номинант на «Оскар» и лауреат «Золотого глобуса» за фильм «Вальс с Баширом» Ари Фольман создал тонкую и нежную анимированную ленту о большой дружбе, первой влюбленности и невероятных приключениях, взяв за основу всемирно известный дневник Анны Франк. Главной героиней Фольмана становится даже не Анна, а ее воображаемая подруга Китти, с которой Анна делилась своими записями, — именно она внезапно сходит со страниц дневника. Китти ничего не известно о судьбе Анны, и потому с дневником в руках девочка отправляется на поиски подруги. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти реального автора знаменитого дневника совсем не просто.

— Анна оставила довольно много описаний Китти: кто она, как выглядит, что она за человек, — рассказывает режиссер. — Я пошел еще дальше и превратил Китти в альтер эго Анны, добавив ей экстравертность. Она борец, и она вне контроля родителей, которые устанавливают ее границы, как у Анны. Китти никто не критикует, поэтому она свободна делать всё, что Анна хотела бы сделать в своем собственном воображении. Именно такой и должна была быть Китти — иначе зачем бы Анна ее выдумала?

Анимация, выполненная художницей Леной Губерман, рвет с жанровыми шаблонами. Если по большей части исторические картины показывают настоящее в цвете, а прошлое — в черно-белом варианте, Губерман и Фольман идут в противоположном направлении. Современный Амстердам изображен в монохромных тонах, в городе зима, и он полностью лишен красок, зато прошлое показано глазами Анны — оно очень живое, красочное, богато тонами. Этот прием стал основой фильма.

По признанию режиссера, анимация потребовалась, чтобы заинтересовать молодую аудиторию.

— Именно с этой целью Базельский фонд Анны Франк обратился ко мне восемь лет назад и попросил создать анимационный фильм. Они искали новый способ рассказать эту историю. В тот момент у меня появилась идея возродить Китти в главной роли и сделать ее героиней и рассказчицей в фильме. Два других условия заключались в том, чтобы соединить прошлое и настоящее, — рассказал Ари Фольман в интервью «Известиям».

«Супергерои»

Режиссер: Паоло Дженовезе. В ролях: Алессандро Борги, Жазмин Тринка.

16+

Страстный и ироничный ромком от автора культовых «Идеальных незнакомцев» с изысканными и колоритными видами Милана, острова Понца, Марракеша и Копенгагена обещает стать новым кинохитом Дженовезе. Чувственная и остроумная история притяжения полных противоположностей ставит вопрос, что же такое счастливая совместная жизнь — череда прекрасных мгновений, ярких свиданий, ужинов при свечах, радости успехам друг друга — или всего одно важное решение?

Ана (обладательница «Каннской ветви» Жазмин Тринка) и Марко (лауреат Венецианского кинофестиваля Алессандро Борги) знакомятся случайно, спрятавшись под одной крышей от летнего ливня. Она — импульсивная художница, враг условностей, он — профессор физики, убежденный, что у всякого явления есть свое объяснение. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, но затем годами не могут решить — а стоит ли жить вместе до старости или даже дольше?

Классический «feel good movie», сохраняющий баланс между романтической чувственностью и ироничной авторской дистанцией настаивает: в современном мире, где люди в общем-то легко знакомятся и сближаются друг с другом, вопрос сохранения отношений актуален как никогда. Ведь понятно, что быт с его неотъемлемыми составляющими от уборки до авралов на работе, личных кризисов и долгов убивает драйв влюбленности.

— «Супергерои» — это фильм о влюбленных, проводящий ревизию отношений ходом времени, — объясняет Паоло Дженовезе. — В настоящее время всё меньше и меньше пар, которые не распадаются: провести вместе десять лет сложно, двадцать — редко встречающееся явление, а выход за эти рамки считается уделом супергероев. Время или, скорее, ход времени, возможно, враг номер один для любви.

Сюжет ленты охватывает годы, в монтаж встроены флешбэки. Такой инструмент повествования помогает сравнить, как пары реагируют на похожие ситуации в разные периоды совместной жизни.

«Война Раи Синициной»

Режиссер: Ефим Грабой. В ролях: Рая Синицина

16+

Задокументированная камерой история реальной встречи молодого израильского режиссера и 94-летней блокадницы, ветерана войны Раи Борисовны Синициной начинается с бытового и очень выразительного эпизода. Бабушка встречает гостя неохотно, еле вставая с кровати и ворча: «Откуда ты только меня взял?» «Не исключено, что мы встречались в прошлой жизни», — кокетничает молодой человек.

Крупный план падает на увеличенную черно-белую фотокарточку, с которой весело и открыто смотрит молодая красивая женщина с теплыми черными глазами. Будучи главой Клуба ветеранов Второй мировой войны города Холон, Рая открывает режиссеру мир уходящего поколения Израиля. Она устала и часто нездорова, но ее боевой дух и сила воли по-прежнему сильны. По мере того как Рая сталкивается с потерей своих последних товарищей, герои фильма вовлекаются в психологический процесс, который пробуждает в Рае молодую девушку. Растущая эмоциональная близость собеседников превращает фильм о войне и потерях в мистическую историю любви и дружбы.

«Вечеринка на вылет»

Режиссер: Николя Плескоф. В ролях: Алис Поль, Эдди Митчел, Миу-Миу, Пабло Поли

16+

Завораживающий комедийный детектив с аллюзиями на «Отель «Гранд Будапешт» от французского режиссера, автора короткометражного мультфильма «Гений места», номинированного на «Оскар». В центре сюжета преуспевающий архитектор Жанна (Алис Поль) — вместе со своим приятелем, красавчиком и богатым наследником с говорящим именем Эркюль она отправляется в особняк его отца, Сезара Даггера, владельца империи настольных игр. Жанна намеревается выполнить большой заказ по реставрации, но прежде чем перейти к делу, ей предстоит принять участие в «вечеринке на вылет», где ценой проигрыша оказывается чья-нибудь жизнь, и первой жертвой становится отец семейства. Чтобы найти убийцу, девушке приходится протестировать все знаменитые игры семейства Даггер, а заодно — познакомиться с его странноватыми представителями.