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Время первого: драма о фронтовых операторах возглавила прокат

В топ-12 по сборам также вошли новинки «Казнь» Ладо Кватани и «Стикер» Дмитрия Барана
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Лента о работе фронтовых операторов Великой Отечественной войны — «Первый Оскар» — заработала 31 млн рублей и возглавила российский прокат. Однако, показатели у фильма довольно низкие — в среднем семь зрителей на сеансе. Среди лучших стартов — ретро-детектив Ладо Кватании «Казнь» и мелодрама Дмитрия Барана «Стикер», эти релизы собрали 10,8 и 6,7 млн рублей соответственно.

Стоп. Снято!

«Золота» минувшего уикенда удостоилась военная драма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» со звездой кинокомикса «Майор Гром» Тихоном Жизневским. Герои ленты — выпускники операторского факультета ВГИКа. Их фронтовые съемки легли в основу документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего «Оскар» в 1943 году.

Картина стартовала ниже ожиданий, заработав 31 млн рублей, при том, что аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» пророчили ей стартовые сборы на уровне «Девятаева» (78,2 млн) или даже «Несокрушимого» (94,3 млн). Предыдущая военная драма режиссера, «Битва за Севастополь» с Юлией Пересильд в роли легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко, стартовала в 2015-м году со 194,8 млн рублей.

— Главные фишки проекта — зрелищность и красивая история об энтузиазме, который подарил нашей стране первого в истории «Оскара», — отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, комментируя результат фильма.

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Собеседница подчеркнула, что «фильм действительно качественный и у него хороший потенциал на дальнейшее усиление кассы».

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В топ по сборам попали еще две новинки недели: полнометражный дебют клипмейкера Ладо Кватании «Казнь» и мелодрама Дмитрия Барана «Стикер». Напряженный криминальный триллер об охоте на неуловимого серийного убийцы в СССР конца 80-х занял седьмую строчку рейтинга лучших релизов уикенда, записав на свой счет 10,8 млн рублей.

Как рассказала «Известиям» Ольга Зинякова, «фильм Ладо Кватании действительно сделан изобретательно и у него одна из лучших наработок в десятке лидеров».

— При хорошем «сарафане» есть шанс удержаться в топе. Особенно учитывая, что следующий уикенд богат преимущественно на семейное кино, а остросюжетных новинок будет минимум, — предположила она.

«Стикер» с Иваном Стебуновым, Александром Самойленко и Евгенией Нохриной в роли ночной бабочки, притворяющейся невинной голубицей, стартовал с восьмой позиции и 6,7 млн рублей. Этот результат, по мнению президента сети «КАРО», обусловлен смешение жанров мелодрамы и триллера.

— Это редкая птица среди российских картин. Для дебюта и ограниченного маркетинга фильм показал неплохой результат, — считает Ольга Зинякова.

Также в топ-12 вошла черная экшн-комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой в роли боевой бабушки, тарантиновскими разборками и погонями. За премьерную четырехдневку лента собрала 5,5 млн рублей.

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На второй и третьей строчке чарта расположились холдоверы, долгое время возглавлявшие прокат — это «Финник», анимационный фильм от создателей «Смешариков», и приключенческий блокбастер Рубена Фляйшера «Анчартед: На картах не значится». Эти релизы добавили в свою копилку по 15 млн рублей.

Четверку лидеров замыкает фантастический боевик творческого тандема Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу» с Мишель Йео и Джейми Ли Кертис — лента, стартовавшая с 26 млн рублей, заработала еще 12 млн рублей за счет «сарафана» и звездного состава.

Пятого место занял мультфильм «Братцы кролики: пасхальный переполох» — за свой второй уикенд он собрал 12 млн рублей. А вот семейный российско-турецкий анимационный проект «Мальчик-дельфин», дебютировавший со сборами в 42 млн рублей со второй строчки бокс-офиса, в значительной мере лишился зрительского интереса — теперь он на девятой позиции с результатом в 6,5 млн рублей.

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Не слишком впечатляющей оказалась прокатная судьба новой ленты знаменитого мастера рисованной анимации, триумфатора Канн, автора «Ученика чудовища» Мамору Хосоды. Фильм «Красавица и дракон» замыкает топ-12 со сборами в 4 млн рублей.

В грядущие выходные прокатчики возлагают надежды на семейное кино. По оценке Ольги Зиняковой именно оно станет драйвером кассы.

— В этой нише будет сразу несколько премьер. Это анимация «Суворов: Великое путешествие», «Бука. Мое любимое чудище», а также фильм «Артек. Большое путешествие», в создании которого поучаствовала россыпь звезд с Михаилом Галустяном во главе, — пояснила собеседница «Известий».

Также хорошую кассу прочат ожидаемому фильму «1941. Крылья над Берлином», где снялись Сергей Гилев, Гела Месхи и Сергей Пускепалис. Любители зрелищного зарубежного кино оценят «Операцию «Мясной фарш» с Колином Фертом в главной роли.

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