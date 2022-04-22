Приглашение на «Казнь»: маньяк и бабушка в поисках правды

На этой неделе в прокат выходят сразу две примечательные российские ленты — сделанный по лучшим лекалам европейского триллера полнометражный дебют клипмейкера Ладо Кватании «Казнь» и пародирующая Тарантино и русское фестивальное кино черная комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой в роли бабушки с криминальными наклонностями. Поклонники документалистики оценят игровой фильм «Первый Оскар» — о том, как снималась легендарная лента «Разгром немецких войск под Москвой», а любителям нового французского кино стоит посмотреть новую работу Луи Гарреля «Этот новый мир».

«Казнь»

18+

Режиссер: Ладо Кватания. В ролях: Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Евгений Ткачук, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Аглая Тарасова, Агриппина Стеклова, Дмитрий Гизбрехт, Ольга Лапшина

Полнометражный дебют Ладо Катании — криминальный триллер с напряженной детективной фабулой и скачущей хронологией разделен на главы, стадии принятия неизбежного: шок, отрицание, торг, агрессия, депрессия и не имеющая к этому ряду отношения «казнь». Как справедливо отметили рецензенты, от запутанных сюжетных твистов волосы дыбом встанут даже у Шьямалана, однако пугающая, а местами даже шокирующая лента удерживает зрителя не этим.

Прежде всего «Казнь» — это высокохудожественное, выдерживающее сравнение с лучшими европейскими и американскими эталонами жанра кино. Напряженная психологическая схватка в выразительном сеттинге. Многие уже отметили умение клипмейкера Хаски и Оксимирона работать с кадром — продуманные планы, выверенная игра светотени в помещениях с зарешеченными окнами и в канавах лесопарков. Скрупулезные декорации — выведенная густыми красками мрачная подложка позднесоветского парадиза со всеми этими мирными москвичами и жигуленками, барами с зеркальными шарами, честными силовиками в выглаженных рубашках, феминными красотками в люрексе и задрипанными интеллигентами в перевязанных скотчем очках.

Конец 80-х — начало 90-х, СССР на пороге краха, благополучное в недавнем прошлом «общество спектакля» фрустрировано кровавыми, физиологически отвратительными преступлениями неуловимого маньяка, совершающего ритуальные убийства женщин и девушек. Почерк один: множественные ранения, следы изнасилования, у всех жертв рты набиты землей. Зритель узнает историю с конца: в прологе 1991 год, следователь по особо важным делам Исса Давыдов (Нико Тавадзе) празднует повышение по званию за поимку особо опасного серийного убийцы, который с 1978 года погубил 36 человек. Впрочем, вскоре мы понимаем, что преступник просто не может быть найден и наказан — маньяк может проснуться в каждом из участников событий, системе всё равно, кто будет наказан, а грандиозные в своей отталкивающей эффектности ритуальные казни возьмет на себя психопат, у которого, как установил его лечащий врач, нет личности, сиречь души.

«Оторви и выбрось»

18+

Режиссер: Кирилл Соколов. В ролях: Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко

Синефильская черная комедия от автора «Папа, сдохни» — удивительный микс разборок в духе Тарантино, русской «фестивальщины» с разбитыми дорогами, домашним насилием, мотивом глухой провинции и отрицающего семейные ценности семейного кино, наполненного национальной аутентикой.

В основу сюжета ложится тема агрессии как излюбленной в некоторых слоях общества коммуникативной практики — ну когда без обиняков, а сразу «по чесноку и по понятиям», все друг за друга горой, а если морды бьют, то любя — это так учат. Главная героиня Оля (Виктория Короткова) только что откинулась с зоны, где отбывала срок за то, что выколола вилкой глаз своему бойфренду-абьюзеру, сотруднику полиции Олегу (Александр Яценко). Но дело прошлое — теперь она решила начать жизнь с чистого листа с другом по переписке, остается только забрать дочку Машу (Софья Кругова) у бабушки с отсылающим к роману Чернышевского именем Вера Павловна (Анна Михалкова). Однако бабушка отдавать кровинушку непутевой матери не собирается и для начала пыряет ее ножом, а когда та всё же сбегает с ребенком, бабушка организует поисковую операцию при помощи Олега. Тот, даже с повязкой на глазу, продолжает ждать свою резкую возлюбленную. В общем, не слэшер и не гиньоль, а нежная драма о людях семейных ценностей и больших страстей. Ну, может, немного невоспитанных.

«Этот новый мир»

16+

Режиссер: Луи Гаррель. В ролях: Луи Гаррель, Летиция Каста, Жозеф Энджель

Отодвигающая реальность ироническая комедия — продолжение социальной драмы «Честный человек», снятой Луи Гаррелем в 2018-м. Любовный треугольник пал, Марианна (Летиция Каста) вернулась к Абелю (Луи Гаррель), они и их тринадцатилетний сын Жозеф счастливо живут в просторной квартире в центре Парижа. Однако идиллию нарушают факты пропаж — из дома начинают исчезать коллекционные бутылки вина, платья от Диора и костюмы от Кардена, антикварные книги на латыни и кое-что из ювелирки. Жозеф признается, что продал всю эту ерунду, которые они всё равно не читали, не носили и не пили. В тот момент, когда отчаявшиеся родители готовы звонить в полицию, мальчик признается, что участвует в грандиозном проекте по спасению планеты, задуманном тайным детским обществом — дети и подростки-добровольцы решили вложиться в проект по орошению Сахары.

Оригинальное название ленты La croisade отсылает к заглавию старофранцузской эпической поэмы об Альбигойском крестовом походе XIII века, начальные главы которой принадлежат перу трубадура Гийома Тудельского, финальные — неизвестному продолжателю. Идею снять фильм о детях, заряженных экоповесткой и спасением Африки, Гаррелю подсказал легендарный сценарист Жан-Клод Каррьер, и, как рассказал режиссер в интервью «Известиям», она поначалу вызывала большие сомнения. Впрочем, в искреннюю одержимость детей вложенными в их головы взрослыми идеями, замешанными к тому же на экономических и геополитических интересах, Гаррель поверил после того, как увидел по телевизору Грету Тунберг.

— Это было удивительно, прямо как в сцене, которую Каррьер написал в самолете. И четыре месяца спустя случились все эти детские протесты, — вспоминает Луи Гаррель.

«Первый Оскар»

12+

Режиссер: Сергей Мокрицкий. В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов

Военная драма автора «Битвы за Севастополь» со звездой Александринки и кинокомикса «Майор Гром» Тихоном Жизневским в роли вгиковца военных лет Ивана Майского рассказывает о работе операторов на фронтах Великой Отечественной.

В основу сюжета легла история создания документальной ленты Ильи Копалина, Леонида Варламова и группы других операторов «Разгром немецких войск под Москвой», которая вышла на экраны 18 февраля 1942 года, а в марте 1943 года советская картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Для американского проката она была перемонтирована, названа Moscow Strikes Back («Москва наносит ответный удар») и стала первой советской картиной, награжденной премией Американской киноакадемии.

В центре сюжета — два студента-оператора Лев Альперин (Антон Момот) и Иван Майский, студенты четвертого курса ВГИКа, отказавшиеся уезжать в эвакуацию в Алма-Ату и попросившие отправить их снимать на фронт. Противоборство мужчин-соперников, а Лев и Иван влюблены в одну девушку, актрису Юну (Дарья Жовнер), выливается в творческий поединок — объединенные в пару (именно так и работали фронтовые операторы), они ставят перед собой совершенно разные художественные задачи.