Поколения Кавказа: в прокат выходит драма «Аманат»

Среди самых ожидаемых новинок российского проката — историческая драма «Аманат» о временах покорения Дагестана, в которой любовь наивной молодой пары противостоит бездушию имперского Петербурга и воинственной культуре горцев, а также киноверсия мегапопулярного сериала «Манюня» — экранизация бестселлера Наринэ Абгарян. Поклонников авторского социального кино заинтересуют «Эскортницы» Марии Садовской — гламурная и чувственная драма с отсылками к Гаспару Ноэ и Тому Тыкверу.

«Аманат»

Режиссер: Рауф Кубаев. В ролях: Амин Хуратов, Арслан Мурзабеков, Варвара Комарова, Андрей Фомин, Даниил Страхов, Екатерина Гусева, Нина Гизбрехт

12+

Историческая драма о покорении Кавказа и трагической любви сына имама Шамиля Джамалутдина и русской дворянки, дочери отставного генерал-майора Лизы Олениной позиционируется как новый взгляд на жанр. Обычно такие определения настораживают: типичная беда кинообращений к реалиям давнего и недавнего прошлого в попытке не только растолковать непостижимые, как жизнь на Марсе, эпохи на пальцах, но и доверительно, по-свойски похлопать героев по плечу: смотрите, люди, все эти клеопатры и робин гуды такие же, как и мы, и вот уже Анна Каренина — не сладившая с гормонами женщина на пороге климакса, рыцарь Круглого стола — рефлексирующий городской невротик, а femme fatale Серебряного века — ничего такая, резкая девчонка, только курит как перед расстрелом.

Впрочем, «Аманат» — тот случай, когда адаптация персонажей к современному зрительскому восприятию оказалась выверенной на аптекарских весах: заложники максималистских юношеских представлений о чести и пешки в циничной взрослой игре, Джемаль и Лиза по-тургеневски свободолюбивы, по-пушкински прекраснодушны, по-чеховски наивны — за что, конечно, и получают расплату.

Надо сказать, молодому питерскому актеру удалась роль тонкого, как дамасский клинок, вспыхивающего самолюбием и по-мальчишески простодушного кавказского принца — экзота на «большой земле» и белой вороны в бряцающем оружием патриархальном высокогорном ауле. Как признается сам Амин Хуратов, зерно образа ему помог найти собственный жизненный опыт: «Я вырос на Кавказе. Моя мама русская, а отец — адыг, и вот эта ситуация, данная при рождении, не давала мне возможности где-то утвердиться. Я был своим среди чужих, чужим среди своих. Это постоянная внутренняя борьба. Мне захотелось прожить ее через другие обстоятельства — это была главная причина, почему я решился сыграть Джамалутдина», — рассказывает он.

Лента будет интересна и тем, кто интересуется отечественной историей, в основе сюжета — ее малоизвестная страница. В 1839 году старший сын имама Дагестана и Чечни Шамиля в девятилетнем возрасте был выдан своим отцом в качестве аманата, или заложника, русской короне. Этот жест знаменовал преданность грозного имама метрополии и заручил собой перемирие. Но пока Джамалутдин под личным опекунством императора получал образование в кадетском корпусе, его отец продолжал нападения на русские войска на Кавказе с целью взять заложника настолько ценного, чтобы совершить обратный обмен. В 1855 году план удается осуществить — в плену Шамиля оказались сестры Чавчавадзе. Поручик русской армии Джамалутдин, блестящий кадет, ценитель точных наук, хороший танцор и знаток четырех языков, возвращается на родину в статусе наследника и — неожиданно для отца — миротворца. Отношения с Шамилем обострила помолвка с Елизаветой Олениной, где сам Николай I обещал быть посаженным на свадьбе.

«Точка кипения»

Режиссер: Фил Барантини. В ролях: Стивен Грэм, Винетт Робинсон, Элис Мэй Фитэм, Джейсон Флеминг

18+

Драматический триллер о неприятностях в приличном лондонском заведении в канун Рождества номинирован на BAFTA сразу в нескольких категориях — как лучший британский фильм, лучший режиссерский дебют и лучший каст: Стивен Грэм и Джейсон Флеминг знакомы российскому зрителю по «Большому кушу» Гая Ричи. Бывший когда-то шефом режиссер Филип Барантини рассказывает историю об еще одном дне из жизни ресторана, полном обыденных склок и споров между поварами и менеджерами, официантами и посетителями, ловко вмонтировав туда личную драму главного героя, которому приходится справляться с собственными зависимостями и давлением.

Главной технической особенностью «Точки кипения» стала съемка одним длинным кадром: в фильме нет ни одной монтажной склейки.

По признанию режиссера, этот метод работает на историю — акцентируя внимание на том или другом персонаже, камера не «отключает» других героев, которые всё это время действуют и развивают свои линии. Сюжет начинается и заканчивается одним днем: с самого утра в ресторан приходит проверка, лишающая за нарушения престижное заведение двух звезд. Ситуация накаляется, но это только начало в веренице неудач, с которыми придется столкнуться коллективу. Визит ресторанного критика, анафилактический шок у посетительницы, шантаж со стороны инвестора (Джейсон Флеминг) — зрителю предстоит узнать, сможет ли Энди справиться с рабочими проблемами, когда его личная жизнь трещит по швам.

Любопытно, что 90-минутной версии «Точки кипения» предшествовал короткий метр — его Барантини задумал в 2019 году, вскоре после успеха своей первой короткометражки Seconds Out о боксере, страдающем от психологических проблем. Короткий метр «Точка кипения» получил отличные отзывы и номинацию на премию британского независимого кино, что позволило режиссеру снять дебютный полный метр «Злодей», а спустя два года вернуться к шефу Энди и рассказать его историю еще раз, но уже в полнометражном формате.

«Мой папа — вождь»

Режиссер: Егор Михалков-Кончаловский. В ролях: Дмитрий Нагиев, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова, Евгений Романцов

6+

Семейная комедия с Дмитрием Нагиевым в боевом раскрасе с копьем наперевес и Максимом Лагашкиным с обреченным выражением лица — идеальное развлечение для поклонников сериала «Сваты» и детей не старше 10 лет.

Фабула разворачивается вокруг внезапной метаморфозы — считавшегося без вести пропавшим капитана дальнего плавания Петрова его семья находит во время морского круиза по местам боевой славы. Выясняется, что герой вовсе не погиб, а получил контузию во время кораблекрушения. В итоге ретроградная амнезия, и отец семейства воображает себя вождем племени коренных народов. Именно в этом состоянии семья забирает его в город. Народ шарахается в стороны, жена стыдится и страдает, лучший друг в культурном шоке, зато сыну-третьекласснику всё это, похоже, нравится: папаша-вождь отлично разруливает конфликты с одноклассниками и учителями.

«Эскортницы»

Режиссер: Мария Садовска. В ролях: Полина Галазка, Джулио Мария Беррути, Катажина Фигура, Катажина Савчук, Валерия Горобец, Юзеф Павловский, Корнелия Стшелецка, Андреа Прети, Ян Энглерт

18+

Разоблачительная драма о блеске и нищете куртизанок отсылает к «Парфюмеру» Тома Тыквера и «Необратимости» Гаспара Ноэ. Режиссер Мария Садовска и продюсер Дорота Рабчевска, прямо как Федор Михайлович Достоевский, почерпнули сюжет из газетных сводок — история об изнанке красивой жизни девушек по вызову, курсирующих вслед за клиентами по самым фешенебельным курортам мира, вдохновлена «дубайским скандалом», всколыхнувшим пару лет назад Восточную Европу. Фотосессия с обнаженными красавицами на балконе небоскреба возмутила польскую, украинскую и русскую общественность, поскольку все девушки происходили именно из этих стран.

«Я сразу решила, что на эту тему можно снять фильм, отчасти потому, что вся Польша тогда обсуждала эти события, и это автоматически гарантировало бы интерес зрителей, но главное — я увидела в этом своеобразную миссию, ведь юных девушек втягивают в секс-индустрию», — рассказала журналистам продюсер Дорота Рабчевска.

Главная героиня ленты Эми — амбициозная красотка, мечтающая вырваться «в люди». Как только появляется возможность, она делает решительный шаг в мир роскоши и становится элитной эскортницей для высокопоставленных персон. Вскоре по соглашению с арабскими шейхами она начинает набирать в этот бизнес других польских девушек: победительниц конкурсов красоты, начинающих актрис и моделей. Однако этот манящий мир вскоре откроет ей свои самые темные стороны. Блистательна работа Артура Рейнхарта — одного из лучших польских операторов.

«Манюня в кино»

Режиссер: Арман Марутян. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Карине Мнацаканян, Армен Маргарян

6+

Киноверсия одноименного сериала — экранизации полюбившейся многим детям и их родителям дилогии Наринэ Абгарян перемещает в Армению 80-х. Светлый, хлопотливый, пропитанный солнцем и запахами южного базара мир, колоритные девочки‑подружки Нара и Манюня, грозная и добрая Ба и куча родственников, постоянно влипающих в приключения. Лента Армана Марутяна делает акцент на дружбе советских семей разных национальностей, и, главное, конечно, не место рождения и происхождение героев, а универсальная, родная и понятная советским людям жизнь, о которой многие до сих пор вспоминают с чувством ностальгии.

Повествование в фильме ведется от лица рассказчицы. Закадровый текст читает актриса Светлана Иванова, страстная поклонница писательницы. Как рассказывает генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, а изначально сериал показывался на этом сервисе, «Манюня» — один из самых популярных проектов платформы. По его словам, экранизация бестселлера Наринэ Абгарян получила отличные отзывы критиков и беспрецедентное внимание аудитории — первый сезон сериала набрал более 5 млн просмотров.