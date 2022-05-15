Сбор в соборе: Кустурица о Донбассе, Машков о Родине

Якутский прокат спасает себя сам: в месяц в республике выходит по два фильма, сообщил режиссер Дмитрий Давыдов. Впервые за свою многовековую историю храм Василия Блаженного будет комплексно отремонтирован, работы займут около трех лет, рассказала министр культуры Ольга Любимова. Эмир Кустурица посоветовал россиянам и сербам крепко держаться своих корней. Владимир Машков признался, что будет защищать Родину от нацизма, потому что так поступали его предки. Издательство «Молодая гвардия» в год своего 100-летнего юбилея планирует выпуск книг о выдающихся деятелях русской истории. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Первый снег

В российский прокат вышел «Нелегал» режиссера из Якутии , победителя фестиваля «Кинотавр» Дмитрия Давыдова. Картина рассказывает о подростке, который, приехав из Киргизии в Якутию, выживает в холодном и суровом краю . В главной роли снялся киргизский школьник Эржан Даулетбеков.

— Он ничего не знал о России, о ее культуре, привычках, — рассказал «Известиям» Дмитрий Давыдов. — Мы этим воспользовались. Задача была в том, чтобы не дать ему адаптироваться. Чтобы его реакция на события была реальной. У нас история о превращении мальчика в мужчину, и Эржан знал, в конце ему надо измениться. У него была внутренняя борьба: голод, холод, снег, который он видел впервые в жизни. Но он справился . Теперь хочет стать актером.

СБор в соборе_2 Кадр из фильма «Нелегал» Фото: МВК

Режиссер рассказал, что трудится над сценарием фильма, сюжет которого придумал давно и куда вошли его личные впечатления. Работать он собирается на родине, в Якутии. В 2022-м там будет снято не меньше семи фильмов, 20 картин уже готовы к кинопоказу, уточнил Дмитрий Давыдов.

— То есть в этом году мы сможем спасти якутский прокат сами, потому что в месяц выходит по два фильма, в сентябре — даже три, — подытожил режиссер.

Чистый Минин

Министр культуры Ольга Любимова объявила, что впервые за свою многовековую историю храм Василия Блаженного (Покровский собор) пройдет комплексную реставрацию.

— Сейчас этот уникальный памятник требует очень серьезной работы, в том числе археологической, — рассказала министр во время визита на Красную площадь.

Одной из сверхзадач реставрации станет облегчение доступа туристов и поклонников в собор , отметила она. Кроме того, в проект заложены опции для инклюзии людей с ограниченными возможностями . На подготовку реставрации уйдет около года, сами работы займут около трех лет.

Также будет комплексно отреставрирован памятник Минину и Пожарскому. Как рассказал «Известиям» главный архитектор проекта Алексей Жданов, сейчас памятник сняли с постамента, вычистили его «внутренности» и восстанавливают дефекты литья теми способами, которые когда-то использовали литейщики.

Врасти корнями

Режиссер Эмир Кустурица считает, что фильм о событиях, происходящих сейчас в Донбассе, будет пронзительной историей, поскольку война — источник многих тем . Об этом выдающийся кинодеятель рассказал в интервью «Известиям».

— Пока меня ограничивает то, что я уже снял много фильмов о войне. Я хотел бы, чтобы эта война закончилась, чтобы появилась возможность снять этот фильм, — поделился планами режиссер.

Он также высказал мнение о том, как следует вести себя россиянам и сербам, когда на их страны оказывается сильнейшее давление.

СБор в соборе_5 Режиссер Эмир Кустурица во время интервью «Известиям» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы должны держаться своих корней, и держаться крепко. Мы не должны воспринимать на веру то, что находится вне исторического контекста, и должны давать оценку таким высказываниям, — подчеркнул Эмир Кустурица.

По его мнению, тот, кто говорит, что Достоевский — это писатель, которого надо запретить, является частью тоталитарной олигархии. Существование культуры — это во всех смыслах существование народа. Россия должна предпринять действия, чтобы защитить себя, уверен режиссер.

Битва снаружи и внутри

Одной из самых посещаемых премьер Театра Олега Табакова стал спектакль «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера . Худрук театра Владимир Машков объяснил выбор пьесы особенностями психологии человека.

— Человек всё время за что-то с кем-то борется, — поделился он. — Но, наверное, одна из самых сильных битв идет у нас внутри. Схватка с самим собой, со своими чувствами, мыслями, желаниями или нежеланиями.

СБор в соборе_1 Актеры в сцене из спектакля «Схватка» в постановке режиссера Владимира Машкова на сцене Московского театра Олега Табакова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Говоря об актуальных событиях, худрук остановился на понятии патриотизма и вспомнил семейную историю.

— Патриот — это человек, который не отделяет себя от того пространства, в котором он родился, будь это малая родина или большая наша Земля, — подчеркнул Владимир Машков. — Я воспитан русским словом. И для меня патриотизм связан прежде всего с моим дедом и отцом. Папа мой в 1941 году в 17 лет пошел в танковое училище. А дедушка с разведротой в Кенигсберге воевал. Они патриоты, люди, которые любили свою страну и меня так воспитали. Мои предки Родину от нацизма защищали, и я буду защищать.

Служить примером

Издательство «Молодая гвардия» отметило 100-летие со дня основания . «Известия» встретились с его гендиректором Валентином Юркиным. Это интервью стало последним для Валентина Федоровича — он скончался 3 мая на 83-м году жизни. Речь в том числе шла о выдающихся деятелях российской истории, о которых выпускает книги «Молодая гвардия».

СБор в соборе_4 Валентин Юркин Фото: архив «Молодой гвардии»

— Выступая на огромном митинге в «Лужниках», президент вспомнил о том, что в нашей истории есть такая важная фигура, как Федор Федорович Ушаков, — напомнил Валентин Юркин. — Человек XVIII века. Блистательный флотоводец, успехи которого признаны всем мировым морским сообществом. И я понимаю, что знания, которыми располагает спикер, скорее всего, получены из нашей книги об Ушакове, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».