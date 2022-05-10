«Чрезвычайные условия рождают острый интерес к книге»

Главная проблема российского книжного рынка — в том, что многие издательства вынуждены воспроизводить коммерчески успешные проекты, в то время как читатель нуждается в качественном просветительском нон-фикшене не меньше, чем в детективах и женских романах. Об этом в беседе с «Известиями» заявил гендиректор «Молодой гвардии», заслуженный работник культуры РФ Валентин Юркин. Это интервью стало последним для Валентина Федоровича — он скончался 3 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Также во время этой беседы издатель рассказал о знакомстве с легендарными фронтовиками, резонансном значении книги в годы Войны и попытках ревизии Победы частью западного политического истеблишмента.

«Важны исторические фигуры, которые могут стать примером»

— Сегодня многие издатели обеспокоены последствиями происходящих событий — с рынка уходят топовые иностранцы, прочно утвердившиеся в лидерах продаж, дорожает бумага, возникают логистические трудности, высказываются мнения, что в таких обстоятельствах людям уже не до книг. Разделяете эти опасения?

— Все эти факторы, безусловно, не могут не отражаться на бизнесе — рынок воспроизводит то, что продается: многим приходится по дешевке покупать права на переиздания, неслучайно даже в центральных московских книжных половина гигантских залов занята не русской литературой, а зарубежной . Рынку не очень интересны просветительские задачи и государственные потребности. Мы ничего не имеем против. Но, когда я готовился к нашей встрече, первый вывод, который я сделал в связи с нынешними обстоятельствами, довольно парадоксален: чрезвычайные условия могут рождать острый интерес к книге . Выступая на огромном митинге в Лужниках, президент вспомнил о том, что в нашей истории есть такая важная фигура, как Федор Федорович Ушаков. Человек XVIII века. Блистательный флотоводец, успехи которого признаны всем мировым морским сообществом. И я понимаю, что знания, которыми располагает спикер, скорее всего, получены из нашей книги об Ушакове, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».

Фото: архив «Молодой гвардии»

— Я помню эту книгу, она была одним из хитов издательства.

— Она выдержала пять переизданий. Сейчас мы размышляем над возможностью нового издания — сегодня как никогда важны исторические фигуры, которые могут стать примером для тех, кто участвует в военной спецоперации, рискует жизнью, для всех, кто болеет за судьбу страны . Перед глазами образы великих полководцев — Суворова, Румянцева, Кутузова, Жукова, Василевского, Конева, Рокоссовского. В последние годы у нас вышло два десятка таких биографий. Гигантская работа проделана по разведке. Все новые книги о разведке пишут Николай Долгополов, Александр Бондаренко . На мой взгляд, для Службы внешней разведки такие авторы — это счастье. Продолжаем цикл «ЖЗЛ: Великая Отечественная» , который был запущен к 75-летию Победы в 2020 году. Вот, например, вышла новая книга Николая Карташова о летчике Алексее Маресьеве, его судьба была очень непростой.

— Вы же были лично знакомы со многими фронтовиками, в том числе с Маресьевым?

— Да, я общался и с Маресьевым, и с маршалом, дважды Героем Советского Союза Василием Чуйковым, и с писателями-фронтовиками Юрием Бондаревым, Виктором Астафьевым. Многие, еще работающие в «Молодой гвардии», — это те, кого иногда называют «детьми войны».

Маресьева постигла та же участь, что и многих наших ветеранов ­­­— будучи канонизированным героем нескольких поколений, в 1990-е годы, когда начались гонения на все советское, у него отняли машину, отняли поликлинику, какие-то еще привилегии, которые были положены Герою Советского Союза. Он был очень обижен. Пресса тогда, по-видимому, тоже себя не очень «правильно» вела, на это никто не обращал внимания.

Фото: архив «Молодой гвардии»

— В этом году «Молодая гвардия» отмечает столетие, и одна из центральных вех в жизни издательства связана с войной.

— В годы Великой Отечественной войны, когда издательство было фронтовым, оно выпускало инструкции для солдат в окопах, для артиллеристов, минеров, снайперов, минометчиков . Была создана женская военная школа, которая выпускала снайперов, многие из них потом стали Героями Советского Союза. Знаменитая серия «ЖЗЛ» в это время была преобразована в более простой, брошюрный формат «Великие русские люди», с тем чтобы книгу могли носить с собой в полевой сумке или даже в кармане шинели .

Сразу после войны «Молодая гвардия» возобновила выпуск зарубежной классики — произведений Бальзака, Гете, Жюля Верна. А говорят еще, страна оказалась за железным занавесом. В 1950-е стала выпускаться современная отечественная и зарубежная фантастика — эти книги пользовались огромным спросом.

Возникла отдельная редакция по работе с молодыми авторами . Интересно, что именно оттуда вышла Светлана Алексиевич, которая проделала путь от скромной девушки, получившей премию Ленинского комсомола за первую талантливую книгу, до премии Нобелевской . Оттуда же вышли и многие другие известные писатели, прославившиеся не только оппортунистическими взглядами.

Фото: архив «Молодой гвардии»

«У нас нет массового конвейера»

— Как относитесь к попыткам ревизии Победы? Как с этим бороться?

— Это очень тяжелая проблема. Часть нашего населения не до конца отдает себе отчет в том, что происходит сейчас на Украине. А надо четко понимать, что все, что связано с неонацизмом и бандеровщиной, ведет к утверждению представления о том, что социализм и нацизм — это одно и то же . Гитлер и Сталин – два тирана, которых смело можно ставить вместе.

В 2013-м я посмотрел их печально известный трехсерийный телевизионный фильм «Наши матери, наши отцы». Я был потрясен, как показано наступление советских войск в 1945-м году. Беззащитная немецкая женщина, а ей навстречу — ну просто войско Чингисхана! Причем с художественной точки зрения это сделано очень сильно. И это вкачивается в сознание.

Фото: архив «Молодой гвардии»

— Но ведь фильм художественный, это не документ.

— Когда речь идет о документах, оппонентам приходится трудновато . Потому что существующие факты однозначно говорят, что ничего такого не было. Можете представить, что к одному юбилею известный в качестве мэра города Москвы Гавриил Попов написал небольшую брошюру, где первые слова были такие: «Надо, чтобы новое руководство Российской Федерации попросило у женщин Европы извинения за ту жестокость, за то насилие». Когда читаешь такие тексты, смотришь такое кино, возникает превратное впечатление, что Красная армия творила беспредел вместе с командованием — генералами, руководителями воинских подразделений. Мы тогда просто обозлились, начали копаться в истории. Находим: в марте 1945-го года Геббельс в своем дневнике отмечает, что ему стало известно о приказе Конева, в котором предусмотрено такое наказание, как смертная казнь за мародерство и насилие . Таковы факты. И мы сейчас не говорим о совершенно других вещах. В начале 1980-х годов я учился в ГДР и знаю, что любая, в том числе сексуальная этика в Германии немножко другая, чем в России. Огромное количество наших женщин готово было встречаться с мужчинами, которых они не видели в течение четырех лет войны.

Должен вам сказать, что книги, порочащие Красную армию, начали появляться через 10–15 лет после войны, когда многое прояснилось, а вновь обнаруженные концлагеря на карте Европы — от Испании и Португалии до Норвегии — загорались, как лампочки Ильича . В общем, сложная тема, и все сводится к тому, что некоторые немцы очень хотели бы разделить с нами травму бывшей гитлеровской страны.

Фото: архив «Молодой гвардии»

— Вы же пытались публиковать факты, опровергающие эти теории?

— Конечно. Еще в начале 1980-х мы выпустили книгу – «ЦРУ против СССР» . Часть советской и российской интеллигенции с недоверием, с прищуром смотрела на то, что мы обнародовали. А не так давно мы обнаружили подтверждение изложенных нами фактов в одной французской книге.

— Не хотите переиздать сейчас? Общественный запрос определенно есть.

— Кроме запроса, нужны еще и деньги, чтобы это осуществлять . Возьмем военную тему. Мы можем представить государству, скажем, 50 томов уже отработанных книг лучших авторов о защитниках и героях. Начиная от Александра Невского и средневековых князей до маршалов-современников. Многое из того, что сейчас происходит в мире, попросту аморально. Инвалидам не позволили поехать на Олимпийские игры в Китай. А ведь это люди, которые абсолютно не связаны ни с какой политикой. Они проявляют мужество в своей индивидуальной судьбе. Поэтому многие важные моменты сейчас надо будет пересматривать. С тем, чтобы подлинные ценности не оказались утраченными или погибшими.

— Расскажите о сегодняшнем дне издательства. Это несколько премий «Большая книга», современный, динамично написанный нон-фикшн, топовые отечественные авторы от Прилепина и Шаргунова до Басинского и Варламова.

Фото: архив «Молодой гвардии»

— Это все очень тонкая, точная работа. У нас нет массового конвейера, который нацелен на топы продаж. И уровень наших книг достаточно высокий. В 2017-м две книги «Молодой гвардии» были отмечены первой и второй премией «Большая книга» — «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина и «Катаев: “Погоня за вечной весной”» Сергея Шаргунова. Событием стала книга Захара Прилепина о Сергее Есенине — тысяча страниц, великолепный текст, огромная работа, которую он проделал. Сейчас Прилепин работает над биографией Шолохова — разумеется, в новой книге он прокомментирует всю эту чушь о том, что Шолохов не является автором «Тихого Дона». Не все знают о переписке писателя со Сталиным — Шолохов адресовал вождю беспощадные письма, в защиту и против местной власти. Смелость необыкновенная. В прошлом году «Большую книгу» получила Майя Кучерская за книгу «Лесков: прозеванный гений». Я восхищен даже чисто житейски — хрупкая женщина и десять лет работы над таким сложнейшим текстом. Отмечу, наконец, вышедшую у нас книгу Михаила Пиотровского — «Хороший тон: разговоры запросто, записанные Ириной Кленской». Об искусстве, об Эрмитаже — в том числе в годы Великой Отечественной войны.