Словарный запас: российских писателей соберут в кластеры

Российские писатели и поэты получат необходимую поддержку от государства. Литераторы приветствуют инициативу, но беспокоятся о соблюдении равных условий доступа к грядущим преференциям. Подробности — в материале «Известий».

Дачная ремиссия

Минцифры разработало проект указа президента о поддержке российских литераторов. В уставе нового писательского фонда будут закреплены способы использования имущества. «Во многом они будут зависеть от того, какое именно имущество будет передано в фонд в случае его создания, в также технического состояния имущества», — сообщили в Минцифры.

Государство передаст фонду всё имущество, которое ранее принадлежало Литфонду СССР. Новой структуре поручат заботиться о целевом использовании и сохранении зданий, некогда принадлежавших Союзу писателей СССР и советскому Литфонду.

Управлять теперь уже российским Литфондом будет президентская администрация, сотрудники различных госструктур, а также сами писатели. Фонд «создается в целях содействия литературной деятельности путем создания необходимых условий для творческой работы литераторов», следует из проекта указа главы государства (есть в распоряжении «Известий»). Такое содействие предполагает и воссоздание писательских дачных резиденций и домов творчества. По сути, речь идет о своеобразных литературных кластерах.

Из проекта указа следует также, что «формирование имущества фонда должно осуществляться за счет субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации». Председатель совета фонда будет назначаться правительством по согласованию с учредителем фонда и с учетом предложений Ассоциации союзов писателей и издателей. Надзор за деятельностью фонда осуществляет попечительский совет, который также утверждается правительством и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Располагаться фонд будет в Москве.

Словарный запас Фото: Getty Images/ridvan_celik

«Таким образом, по сути, будет предпринята попытка воссоздания системы поддержки творческих работников, существовавшей в СССР , — поясняет главный научный сотрудник Государственного института искусствознания, замдиректора по научной работе Института экономики РАН Валентина Музычук. — Конечно, создание Фонда поддержки российских писателей осуществляется с учетом современных реалий. Он будет функционировать в тесной связке с Ассоциацией союзов писателей и издателей России, коллективные члены которой наконец-то осознали, что выгоды от сотрудничества несоизмеримо выше, чем издержки от разногласий, разобщивших писательские организации с начала 90-х годов прошлого века. То есть ассоциация будет отвечать за творческую составляющую, содержательное наполнение, а фонд — обеспечивать финансово-хозяйственную поддержку».

Валентина Музычук разъясняет, что создаваемая институциональная структура поддержки литературного творчества (ассоциация плюс фонд) позволит решить накопившиеся проблемы, связанные с привлечением молодежи в сферу литературного труда, возрождением школы художественного перевода, изданием и распространением литературных журналов, активизацией научной деятельности в области литературоведения и истории литературы, сохранением книги как вида печатной продукции, созданием условий для книгоиздания, помощью литературной «провинции».

Какова польза для литературного процесса

Валентина Музычук отмечает, что в настоящее время среди разных категорий работников культуры именно литературные работники находятся в самом уязвимом положении, наряду с композиторами.

«Дело в том, что многие из них не связаны договорными отношениями с какими бы то ни было культурными институциями, — поясняет эксперт. — Причем в области литературы творческие работники не могут оформляться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), потому что в ОКВЭД нет специальных для такого рода деятельности кодов».

При этом, добавляет она, следует иметь в виду, что литературный труд не является востребованным на современном рынке труда, поэтому в условиях рыночной экономики необходимы механизмы государственной поддержки таких творческих работников.

« Сегодня в стране действует несколько писательских организаций, и, похоже, только их руководство знает, кому какие активы принадлежат и как ими воспользоваться , — рассказывает генеральный директор издательства «РИПОЛ классик» Сергей Макаренков. — Теперь же, если богатое наследие СССР перейдет в управление единой структуры, которая превратит всё это в площадку для творческой молодежи с понятной схемой распределения благ, то, наверно, литературные процессы изменятся в лучшую сторону. Главное, чтобы эти активы не сосредотачивались вокруг «избранного круга», а объемы и качество предоставляемых преференций были на соизмеримом уровне».

Словарный запас Памятник Александру Сергеевичу Пушкину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Макаренкова, в настоящее время прожить исключительно писательским трудом в России могут 100–200 человек. Большинству остальных приходится изыскивать другие способы заработка.

«Заявленная государственная поддержка национальных писателей чрезвычайно важна сейчас , — говорит президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. — Если посмотреть на топ самых продаваемых книг, на данные Всероссийского книжного рейтинга, то мы видим, что около 70% книг — это бестселлеры зарубежных авторов. И, увы, особенно это заметно в сегменте детской литературы».

При этом желание самореализоваться через литературу есть у огромного количества россиян. Так, только на сервисе электронных книг ЛитРес.Самиздат зарегистрировано более 90 тыс. авторов. Восстановление хотя бы части инфраструктуры и социальных гарантий поможет многим авторам перейти в профессиональный статус, полагает глава «Эксмо-АСТ».

«Если Минцифры удастся получить имущество Литфонда и по всей стране появятся писательские резиденции, если к этому будут привлечены в том числе практики со стороны издателей, то это даст эффект в перспективе нескольких лет», — убежден Олег Новиков.

Год назад была создана объединенная Ассоциация союзов писателей и издателей России. После этого, считает главный редактор журнала «Книжная индустрия», руководитель комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза Светлана Зорина, создание нового Фонда поддержки российских литераторов станет логичным и важным шагом.

Нужно ли литературу «ставить впереди книжной индустрии»

«Ощутимость результатов и пользу таких действий мы видим на примере Переделкино, как фактически за год преобразилось это место, — говорит Светлана Зорина. — Сегодня здесь буквально кипит творческая жизнь, молодые писатели со всей страны на конкурсной основе могут стать участниками тематических резиденций и получить бесценный опыт общения с мэтрами и коллегами по литературному цеху, набраться опыта у состоявшихся мастеров слова».

Вот почему «очень важно распространить этот опыт по всей стране, запустить подобные литературные лаборатории в разных уголках России, чтобы писатели могли свободно посещать любые из них» , подчеркивает Светлана Зорина .

«Особенно это важно для молодых авторов, — поясняет она. — Я просто уверена в том, что это обогатит и даст невероятный импульс развитию литературного процесса в России, поможет открывать имена новых талантливых авторов и давать им путевку в жизнь. Кроме того, это поможет издателям быстрее находить своих авторов, выпускать достойные книги современных российских писателей».

Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов считает, что «идея создать резиденции на руинах Литфонда — дело хорошее. Главное, чтобы всё это делалось в контакте с писателями, чтобы не выросли вдруг на руинах чьи-то загадочные дворцы».

Дома творчества, писательские резиденции, поддержка мероприятий — всё это помогает создавать комфортную среду для общения людей, связанных с литературой, говорит президент Российского союза писателей, основатель литературных порталов Стихи.ру и Проза.ру Дмитрий Кравчук. Но вопрос в том, продолжает он, как сделать господдержку действительно эффективной. Он напоминает, что в советское время «с этим было не всё гладко, система представляла собой неэффективную бюрократическую машину».

Однако не все в писательском сообществе смотрят на инициативу с оптимизмом и одобрением.

Словарный запас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Создание Фонда поддержки литераторов при Минцифры — это откровенный вызов здравому смыслу, — говорит писатель, бывший главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков. — Всё последнее десятилетие писатели критиковали агентство «Роспечать», ставшее теперь департаментом, за непрофессиональное вмешательство в литературный процесс и требовали возвращения литературного дела в Министерство культуры. Я не понимаю, зачем создавать «писательские резиденции», если у нас есть традиционные писательские союзы и толстые журналы, в рамках которых и развивался всегда литературный процесс?»

Юрий Поляков акцентирует, что до сих пор в реестре профессий РФ парадоксальным образом нет специальностей «писатель» и «литератор». «Поэтому конфуз заложен уже в самом названии будущего фонда», — отметил он.

«Писательские резиденции, как и Фонд поддержки российских литераторов при Минцифры, предназначаются не для писателей, признанных наиболее значительными в своей профессиональной среде, а для тех, кто был в писатели произведен издателями при поддержке непрофильных по отношению к литературе чиновников», — считает секретарь правления Союза писателей России Николай Дорошенко.

«Это то же самое, что выделять средства на развитие нанотехнологий не деятелям науки, а креативным менеджерам из «Роснано», — говорит Дорошенко. — Было бы более полезно и для писателей, и для потребителей книжного рынка, если бы издатели, будучи креативными менеджерами от литературы, на собственные средства и на свой страх и риск искали достойные читательского внимания таланты».

Дорошенко полагает, что для перезапуска литературного процесса в России «необходимо поставить литературу впереди книжной индустрии».

​Ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Денис Фомин-Нилов опасается, что управление таким имущественным фондом будет приносить бонусы только тем, кто им будет управлять, а не писателям.

«На мой взгляд, в текущих правовых и экономических условиях намного важнее рассматривать вопросы налоговых льгот или целевых субсидий на распространение и презентацию литературных произведений, цифровые инструменты защиты авторских прав», — резюмировал Фомин-Нилов.