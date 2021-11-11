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Дневник для писателя: Путин посетил «Московский дом Достоевского»

Какими экспозициями удивит гостей новый музейный комплекс, открытый к 200-летнему юбилею классика
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Дневник для писателя: Путин посетил «Московский дом Достоевского»
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2021-11-11 19:44:23
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Владимир Путин выразил благодарность подвижникам и организаторам «Московского дома Достоевского». Огромный центр, на нескольких этажах разместивший экспозиции, посвященные творчеству писателя, а также его мемориальную квартиру, открылся 11 ноября в день 200-летнего юбилея мирового классика. Президент лично осмотрел музейные залы, а также оставил отзыв в книге почетных гостей, назвав русского писателя гениальным мыслителем и патриотом России. Открытие «Московского дома Достоевского» — важное событие для страны, которое позволит сохранить наследие классика для молодого поколения и привлечь туристов, полагают эксперты. Между тем, директор комплекса Павел Фокин рассказал «Известиям», как удалось создать наполненное смыслами и образами и в то же время уютное пространство, куда посетители будут приходить не раз.

Мировой вклад

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В день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского Владимир Путин посетил музейный центр, посвященный великому писателю. «Московский дом Достоевского» расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, где автор провел свое детство.

Открытие дома-музея — центральное событие юбилейных торжеств, которые проходят не только в Москве, но и в других городах. Речь идет, прежде всего, о местах, связанных с событиями жизни писателя: Санкт-Петербурге, Омске, Новокузнецке, Старой Руссе, Новгородской области и селе Даровом в Подмосковье.

К примеру, в Омске, где Федор Достоевский четыре года отбывал каторгу за участие в революционном кружке Михаила Петрашевского (изначально писатель был в 1849 году приговорен к смертной казни), прошла церемония вручения литературной премии, названной в честь автора, а также была организована передвижная выставка «Достоевский в Омске». Между тем, в Калининграде появилась скульптура, которая изображает писателя в полный рост. Стоит отметить, что 200-летие русского классика отмечается по всему миру, поскольку ЮНЕСКО объявило 2021-й Годом Достоевского.

Дневник для писателя
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин, которого по дому-музею сопровождала министр культуры Ольга Любимова, ознакомился с мемориальной и историко-литературной экспозицией, рассказывающей о жизненном и творческом пути Федора Михайловича.

— Он контракт подписал, не очень удачный, который заставлял его работать быстро, — заметил президент во время экскурсии.

К примеру, роман «Игрок» был написан всего за 26 дней, подметила Ольга Любимова. К слову, склонность к азартным играм была и у самого Федора Достоевского, который любил рулетку. Тем не менее, писатель все же смог покончить с этим увлечением в 1871 году.

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«Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф. М. Достоевском — гениальном мыслителе и патриоте России», — написал президент в книге почетных гостей.

Федор Достоевский остается одним из самых популярных и читаемых авторов во всем мире среди разных поколений. На этом фоне открытие музейного центра в Москве — важное событие для столицы, считает депутат Госдумы Ирина Панькина. Во-первых, такой мемориал будет пользоваться спросом у зарубежных туристов, которые любят русскую классику. Кроме того, учителя смогут приводить сюда на интерактивные уроки школьников, тем самым вовлекая их в жизнь и творчество писателя.

В честь юбилея Федора Михайловича в Государственной Думе в этом году также открывается книжный клуб для читающих депутатов и госслужащих, который мы назовем именем Достоевского. Здесь будут выноситься на обсуждения классические и современные российские авторы и их книги, — рассказала она «Известиям».

Вклад Федора Достоевского в российскую и мировую культуру неоценим, поэтому его художественное наследие необходимо изучать и школьникам, и студентам, отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Дневник для писателя
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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— Цифровизация общества и внедрение новых технологий изменили мир. Однако искусственный интеллект основан на логике, которая не предусматривает человеческих чувств, — сказал он «Известиям». — Достоевский, конечно сложный писатель. Большинство же молодых людей легче воспринимают короткие и неглубокие мысли в формате «клипового мышления». Чтение классики требует душевных сил, наводит на размышления. Но при этом способствует интеллектуальному развитию ребенка.

Станислав Кудж выразил надежду, что указ президента, согласно которому весь 2021-й год походит под эгидой празднования этого знакового юбилея, поставит точку в спорах о необходимости изучать наследие Достоевского.

Уникальное место

Пространство нового музея адекватно сложности и многогранности автора «великого пятикнижия». Сердце экспозиции — мемориальная квартира, где писатель провел первые 15 лет своей жизни. Обстановка впервые была воссоздана в 1928-м году по воспоминаниям младшего брата писателя Андрея Михайловича. На протяжении многих десятилетий сюда стекались поклонники со всего света. Для них было важно побыть в стенах, где сформировалась личность писателя — ведь все идет из этого дома, его уклада, жизни Москвы тех времен.

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На втором этаже представлена историко-литературная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве классика, отдельные залы посвящены романам «Преступление и наказание», «Бесы», «Игрок», «Братья Карамазовы». Второй этаж позволяет пережить полную драматизма судьбу Достоевского и войти в мир его великих романов. Посетители смогут увидеть уникальные материалы, большая часть которых собрана вдовой писателя Анной Григорьевной. Большое внимание уделено пребыванию Достоевского на каторге, его возвращению и работе в качестве редактора журнала «Время и эпоха».

Как известно, много времени Достоевский провел за границей. Этой тематике посвящен особый раздел — там представлены фотографии культурных объектов, которые он посещал и о которых писал в своих произведениях — они вошли в его идеологическую концепцию взаимоотношений России и Европы.

Дневник для писателя
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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На третьем этаже разместилась та часть экспозиции, которую можно назвать «Достоевский после Достоевского», она посвящена восприятию творчества последующими поколениями читателей — писателей, художников, режиссеров, мыслителей. Раскрыть этот феномен помогают масштабные мультимедийные экспозиции. Особый раздел посвящен «Пушкинской речи» Достоевского — как апофеозу его творческой деятельности.

Помимо мемориальных и экспозиционных залов, в «Московском доме Достоевского» созданы досугово-образовательные пространства: театрально-лекционный зал (площадка научных дискуссий, музыкальных вечеров, камерных постановок) и уютное рекреационное пространство, где за чаем можно будет осмыслить и обсудить полученные впечатления, поделиться ими в интерактивной форме с другими посетителями.

— Надеюсь, что нам удалось создать интересное, наполненное смыслами и образами, интеллектуально насыщенное и в то же время уютное, теплое, приветливое пространство, куда посетители будут приходить не один раз — и не только школьники с экскурсиями, но и поклонники творчества, — сказал «Известиям» директор «Московского дома Достоевского» Павел Фокин.

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Из необычного, что можно увидеть в музее, это зал, посвященный памяти Анны Григорьевны, добавил он. По его словам, он воссоздает «Музей памяти Достоевского», экспозицию, которую вдова открыла в 1906 году в Историческом музее.

В новом музее можно увидеть предметы, которые раньше никогда не выставлялись в полном объеме. Такова, например, коллекция траурных лент, которые после похорон собрала Анна Григорьевна. Сейчас у нас появилась возможность показать эту композицию. Ленты прошли реставрацию, — добавил Павел Фокин. — Также мы представляем уникальные прижизненные фотографии — не репродукции, а отпечатки, многие из них с дарственными автографами Достоевского. И, конечно, книги — прижизненные издания.

Самое ценное в «Московском доме» — рабочее место Достоевского, его письменный стол, кресла и письменный прибор. Последний экспонат прошел довольно сложную реставрацию — вещь тонкой работы дошла до нас с большими утратами, подчеркнул Павел Фокин.

Дневник для писателя
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Но, конечно, важны не столько предметы, а то, о чем они рассказывают, какие делают акценты. Нам хотелось показать Достоевского человеком колоссальной жизненной энергии, открытым к миру и к людям. Он обладал удивительной силой духа и воли, был способен преодолевать самые невероятные испытания и всегда выходил из них победителем, полным надежд и оптимизма. Мы хотели создать музей сильного человека, — подытожил директор музея.

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Рабочий график президента в этот день не ограничился только культурной программой. 11 ноября Владимир Путин провел второй за два дня телефонный разговор с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Политики продолжили обсуждать ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

В частности, была отмечена важность скорейшего урегулирования возникшего миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили украинский конфликт. Глава РФ обратил внимание на деструктивную политику Киева, который, по его мнению, все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Он также отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море.

Владимир Путин также созвонился с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, с которым он обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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