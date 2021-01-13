«Достоевский открыл русским людям русский мир»

Музей «Московский дом Достоевского», который откроется в столице этой осенью, даст возможность прикоснуться к судьбе писателя и погрузиться в мир его великих романов. Также в юбилейный год классика появится целая библиотека новых исследований о нем — явление беспрецедентное в мировой филологической науке. Об этом « Известиям» рассказал историк литературы Павел Фокин, заведующий отделом «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» ГМИРЛИ имени В.И. Даля.

— 200 лет со дня рождения Достоевского будут отмечать на государственном уровне. Чем порадуете почитателей Федора Михайловича?

— Главная новость — создается «Московский дом Достоевского», который развернется на трех этажах здания флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных на Божедомке. Здесь прошло детство и отрочество Достоевского, здесь в 1928 году был открыт первый музей писателя. Открытие запланировано на 11 ноября 2021 года — в день рождения Федора Михайловича. Площадь нового музея — около тысячи квадратных метров: не только выставочное пространство, но и «воздух», необходимый для восприятия экспозиции. Сердцем музея останется мемориальная квартира детства Достоевского. Обстановка её была воссоздана в 1983 году по воспоминаниям младшего брата писателя Андрея Михайловича. Сюда в течение многих десятилетий стремились поклонники писателя со всего света. Для них было важно побыть в стенах, где сформировалась его личность, ведь всё идет из этого дома, его уклада, жизни семьи и Москвы тех времен.

Второй этаж позволит пережить полную драматизма судьбу Достоевского, в буквальном смысле слова войти в мир его великих романов. Посетители смогут увидеть уникальные материалы, большая часть которых собрана вдовой писателя Анной Григорьевной. На третьем этаже разместится та часть экспозиции, которую можно назвать «Достоевский после Достоевского», она будет посвящена восприятию его творчества последующими поколениями — писателей, художников, режиссеров, мыслителей. Раскрыть этот феномен мировой культуры помогут масштабные мультимедийные экспозиции.

— Чем встретят праздник ученые?

— Как всегда — научными конференциями и публикациями. В 2018 году Российский фонд фундаментальных исследований провел конкурс по теме «Достоевский», в результате которого было выделено более двух десятков научных грантов. В этом году научные коллективы, получившие поддержку РФФИ, должны завершить свою работу и опубликовать по ее итогам коллективные монографии, таким образом, к концу года появится целая библиотека новых исследований о Достоевском — явление беспрецедентное в отечественной, да и в мировой, филологической науке.

— Справедливо ли утверждение, что Достоевский вслед за Пушкиным сформировал наш национальный образ мышления и все мы фактически живем в его голове?

— Точнее сказать, он открыл русским читателям русский мир, полагаю, даже в большей степени, чем Пушкин и Гоголь. Более того, он продолжает его открывать и сегодня, оставаясь самым актуальным русским писателем. Список поклонников Федора Михайловича очень велик. Без преувеличения можно сказать, что ни один известный деятель культуры ХХ века не избежал его влияния. Жить без него сейчас попросту невозможно. Из Достоевского вышла практически вся русская религиозная философия, французский экзистенциализм, колоссальную роль сыграл Достоевский в формировании психоанализа, сюрреалисты числили его в списке своих главных предтеч. А сколько писателей называли его своим учителем!

— В чем секрет его сверхчеловеческого обаяния?

— Помимо очевидной гениальности, Достоевский был наделен даром подлинного демократизма — он обращен к каждому читателю, каждый находит свое место в его мире, что-то открывает в себе, вступает с Достоевским в контакт — соглашается, спорит, доказывает своё. Достоевский дает своему читателю абсолютную свободу, призывая думать и делать выбор. При этом позиция Достоевского всегда очень определенна и ясна, но он никого не принуждает безоговорочно её принимать.

— И тут во весь рост встает «проклятый вопрос»: зачем мы вновь и вновь перечитываем классика?

— Просто потому, что всякий раз, читая Достоевского, мы вступаем на территорию самопознания.

— И при этом личность автора остается непостижимой — в книгах Федор Михайлович порой предстает то большим и довольно капризным, доверчивым ребенком, то «юношей бледным», истерически отрицающим всякую позу, а иногда — духовидцем и пророком… Какая грань его личности для вас важнее прочих?

— Меня поражает его невероятная сосредоточенность на решении поставленной им еще в юности задачи познания тайны человека. Когда ему было всего 17 с половиной лет, он написал брату: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать». Он не отступал от этой цели на протяжении всей жизни, невзирая на самые драматичные обстоятельства. Даже на каторге, в окружении преступников он изучал тайны человеческой души — «Мертвый дом» стал для него не только страшным испытанием, но и школой, из которой он вышел с обновленным знанием жизни. Достоевский являет поразительный пример неотступного сохранения верности своей миссии. Даже исступленно играя в рулетку и переживая тяжелейшие припадки болезни, он постигал тайну человека и его предназначения.

— В чем состоит его невысказанная, но роковая размолвка с Львом Толстым, разделившая нас на толстовцев и достоевщиков?

— Мир Толстого не менее драматичен, чем мир Достоевского, но он эстетически более гармоничен, и люди с художественно отзывчивой душой невольно тянутся к нему, порой даже не замечая скрытых под покровом гармонии бездн хаоса. Достоевский бесстрашно взирает на хаос бытия, отыскивая следы утраченной гармонии и веря в возможность ее восстановления. На Достоевского откликаются души беспокойные, сомневающиеся, ищущие. Толстой и Достоевский равно нужны человечеству, и разделение на партии мне кажется бесплодным. Я сам, занимаясь Достоевским, читая и перечитывая его, восхищаясь и удивляясь ему, очень люблю Толстого. Да и сами они внимательно и с пристрастием читали друг друга, споря и учась.

— Существует мнение, что Лев Николаевич вышел из пушкинской «Капитанской дочки». Откуда родом Достоевский?

— Тоже из Пушкина. Пушкин был для Достоевского абсолютной фигурой. Он всю жизнь находился с ним в духовном диалоге. Еще в детстве прочел все его произведения, много знал наизусть, читал вдохновенно на литературных вечерах. Не случайно герои Достоевского оказываются преданными почитателями Пушкина, в их личных библиотеках не только отдельные томики поэта, но и целые собрания сочинений.

— Последним романом Достоевского стали недописанные «Братья Карамазовы». Какой из своих многочисленных замыслов он мог бы реализовать, если бы прожил чуть подольше?

— Достоевский был автором, обращенным к современной жизни и чем дальше, тем больше его волновали судьбы России. Возможно, он мог отложить сочинение второго тома «Братьев Карамазовых» под впечатлением от убийства Александра II. Судить о несбывшемся — неблагодарное занятие...

— Мир с каждым днем представляется всё более безумным. В каком сюжете Достоевского мы существуем здесь и сейчас?

— В последнем сне Раскольникова о «трихинах» раздора: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать…».