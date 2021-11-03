Ведьмы, тираны, анархисты: чтение не для слабонервных

Новый роман автора «Марсианина», хроника борьбы Сергея Эйзенштейна за «Ивана Грозного» и руководство Яна Фабра для перформеров, полное пересказов спектаклей. Книжные новинки месяца — даже в жанре нон-фикшн — предлагают захватывающие сюжеты и щекочущие нервы подробности. «Известия» рассказывают о наиболее интересных релизах.

«Проект «Аве Мария»

Энди Вейер

Фото: АСТ

Одна из самых долгожданных фантастических новинок сезона — свежий роман Энди Вейера, автора бестселлера «Марсианин», по которому Ридли Скотт снял популярный фильм с Мэттом Деймоном. Пока сложно сказать, сможет ли «Проект «Аве Мария» повторить этот успех, но точно известно, что права на экранизацию уже куплены, а на главную роль претендует Райан Гослинг.

Сюжет состоит из череды обманок, поэтому практически ничего нельзя раскрыть без угрозы испортить впечатление. Придется ограничиться общими словами. Да, здесь тоже есть космос, есть история выживания и научная достоверность, подкрепленная эмоциональной, напряженной драмой. И да — прочтение «Проекта...» дарит то самое специфическое удовольствие, которым в свое время отличался «Марсианин» в общем потоке фантастики.

Энди Вейер не стесняясь называет себя ботаником. И не зря: его книги характеризует дотошность в создании вымышленных миров. В сущности, «Проект...» — это снова любопытная вариация на тему производственного романа, только в космосе. Главный герой произведения вынужден постоянно решать проблемы (от которых зависит его жизнь — да и не только его), однако сила или ловкость ему никак не помогут. Надеяться он может исключительно на смекалку и научный подход. Никакого экшена или коварных инопланетных захватчиков. Вместо этого — ученый против жестокого и холодного космоса. Но это не чтиво для выпускников физфака или мехмата, как можно было бы подумать. Нет, это волнующая, по-настоящему гуманистическая история о том, что делает человека человеком. Райану Гослингу будет что здесь играть.

«Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии»

Моника Блэк

Фото: Альпина нон-фикшн

После Второй мировой войны Германия пережила чудовищный мировоззренческий кризис. Как жить дальше после всех злодеяний Третьего рейха? Глядя из сегодняшнего дня, очевидно, что немцы справились с историческим вызовом. Они не только перешли от диктатуры к демократии и добились экономического процветания, но и сделали осуждение нацизма безусловным элементом национального самосознания.

Однако у этой истории успеха есть своя изнанка. Как отмечала еще Ханна Арендт, американский философ, эмигрировавшая из Германии после прихода Гитлера к власти, травма оказалась не проработана: основная масса населения просто забыла произошедшее как страшный сон. Но неупокоенные призраки просто так не уходят и имеют обыкновение напоминать о себе.

Моника Блэк, профессор истории Университета Теннесси, именно так объясняет резкий взлет интереса к паранормальному в послевоенной Германии. Вдруг вернулась охота на ведьм — и не в переносном, а в буквальном смысле. Одиноких женщин соседи стали подозревать в колдовстве — и дело даже доходило до поджогов! Предсказатели и телепаты собирали толпы. Общенациональную известность приобрел Бруно Грёнинг, чудо-целитель, объявивший себя Мессией, — главный герой этой книги. Впрочем, как отмечает автор, волна увлечения сверхъестественным пошла на спад уже в начале 1960-х, когда снизилась социальная напряженность, апокалиптические пророчества не подтвердились, а Грёнинг получил реальный срок за непреднамеренное убийство своей 17-летней пациентки.

«Анархизм и искусство авангарда»

Ольга Буренина-Петрова

Фото: Издательский дом "Петрополис"

Что привлекает в книге в первую очередь — так это удивительная паутина связей, причудливые извивы токов анархических идей по материку искусства XX века. Максимилиан Волошин сравнивает анархистов с детьми и даже жалеет их. Михаил Бакунин вдохновляет дадаистов, а Герберт Уэллс (точнее, иллюстрации к его роману «Война миров») — Александра Родченко. Есть тут главы и про литераторов-биокосмистов, мечтавших заселить бессмертными людьми космос, и про советских режиссеров, в чьих фильмах антиутопические мотивы рифмуются с фантастическими текстами анархистов-прозаиков. Заканчивается книга и вовсе очерком художественных практик в период постанархизма — в конце перестройки и 1990-е годы. Среди героев этого раздела — участники арт-групп «Радек» (они стали источником вдохновения для создателей фильма «Тряпичный союз») и «За анонимное и бесплатное искусство» (а эти ребята сняли после роспуска культовое кино «Шапито-шоу»).

Автор — культуролог, научный сотрудник Института славистики Цюрихского университета Ольга Буренина-Петрова — поясняет во введении свою концепцию трансформации анархического авангарда. Грубо говоря, революция разделила его представителей на два потока. Одни, «следуя за своей мечтой о создании из реальности тотального произведения искусства», примкнули к сталинскому «большому стилю». Другие всё же постарались сохранить анархические идеалы и художественный плюрализм. И если первых мы знаем и изучаем, то вторые пока остались на периферии интереса ученых. Многие архивные материалы не введены в научный оборот, творческие манифесты еще ждут переиздания, и книга Бурениной-Петровой — лишь промежуточный итог, предваряющий большое исследование этого подзабытого пласта истории искусства.

«Иван Грозный. Хроники Эйзенштейна»

Фото: Искусство кино

Нечастый случай — книга, целиком посвященная созданию одного фильма. Но «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, один из главных шедевров мирового кинематографа, такого внимания заслуживает на все 100%. А кроме того, судьба этой картины интересна не только с точки зрения истории искусства, но и как отражение эпохи.

Напомним: фильм, у которого должно было быть три части, создавался в 1940-х по личному распоряжению Сталина. Вождь хотел оправдать жестокость царя и показать «прогрессивность» опричнины (читай — НКВД). У Эйзенштейна, однако, было свое видение этого сюжета, и если в первой части он действительно показал Ивана Грозного как решительного и сильного правителя, то во второй — вывел его деспотом и параноиком, проигрывающим борьбу с собственными демонами. Такая трактовка Сталина возмутила, фильм был запрещен, Эйзенштейну предстояло его переснять. Но режиссер, и без того имевший проблемы со здоровьем, предпочел загнать себя насмерть работой, чем губить собственное творение.

Драма взаимоотношений власти и художника показана в книге через архивные материалы и цитаты: воспоминания актеров и создателей фильма, официальные бумаги «Мосфильма» и различных инстанций, стенограммы выступлений Эйзенштейна и представителей Политбюро выстроены в строгом хронологическом порядке и позволяют читателю сформировать собственное представление о событиях и обстоятельствах тех лет. Ничего концептуального и принципиально нового эта компиляция не содержит, и не стоит ждать нового взгляда на историю и на проблематику фильмов Эйзенштейна. Но проследить закадровую драму от начала до конца всё равно невероятно увлекательно.

«От акта к актерству. Руководство Яна Фабра для перформера XXI века»

Ян Фабр, Люк Ван ден Дрис

Фото: Искусство кино

К очередному визиту в Россию Яна Фабра и показу на фестивале «Территория» его постановки «Изменчивая сила любви» в продажу поступила книга «От акта к актерству. Руководство Яна Фабра для перформера XXI века». Авторами значатся сам Фабр и его коллега, режиссер Люк Ван ден Дрис. Но от главного героя здесь, видимо, не текст как таковой, а основа материала. В 500-страничном томе подробно описываются методы работы Фабра с актерами и конкретные упражнения, цель которых отнюдь не только техническая. Многие экзерсисы читаются как сценарии полноценных представлений, и поэтому книга может быть интересна не одним лишь профессионалам, а всем, кто неравнодушен к постдраматическому театру и современным пластическим практикам.

Перед нами щедрая россыпь режиссерских концепций, позволяющих в деталях представить происходящее, и в то же время размышление-манифест о телесности, актерской физиологии и сценическом существовании.

«Вся пищеварительная система участвует в этом упражнении, желудок, печень, селезенка и кишечник реагируют на то, что попадает внутрь через глотку. Кожа, возможно, станет одутловатой и вспотеет…» — описывают авторы упражнение-перформанс «Стань тем, что ты ешь», в котором съевший мясо превращается в животное. Но в этом видится суть метода Фабра в целом: актер у него играет не только лицом и видимым телом, но и всем нутром — в буквальном смысле. И в процессе представления он преодолевает человеческую сущность. По крайней мере — сущность обычного человека.

«Москва. Театральная площадь, 2: история здания и его героев»

Мария Нащокина

Фото: instagram.com/apfelbaumsofia

Книга о здании, тем более не самом известном, — вещь не менее редкая, чем монография про фильм. Впрочем, «Москва. Театральная площадь, 2» посвящена не только самому строению, в котором сейчас находится Российский академический молодежный театр (РАМТ), но и двухвековой эволюции театрального дела. 200 лет — именно столько исполнилось особняку по левую руку от Большого театра. И за это время в нем произошло множество увлекательных сюжетов — сценических и реальных. Среди героев повествования — актер Михаил Чехов, режиссер Анатолий Эфрос, ленинский нарком просвещения Анатолий Луначарский…

Пожалуй, обилие громких имен — главная неожиданность для читателя. Ведь в массовом сознании РАМТ, конечно, находится в тени по сравнению с великими соседями по Театральной площади — Большим и Малым театрами.

Книга, однако, убеждает нас и в исторической значимости самого строения, и в важности событий, там совершавшихся. Например, не все знают, что помимо Частной оперы Саввы Мамонтова было аналогичное предприятие Сергея Зимина — и оно базировалось как раз на Театральной, 2. Сюрпризом для многих станет и информация о рождении Детского театра Наталии Сац: это сейчас он на юго-западе Москвы, а поначалу был именно здесь. Наконец, на сцене, принадлежащей сегодня РАМТу, дебютировал как актер и режиссер Олег Ефремов.

Россыпь подобных фактов — главное достояние книги. Если бы повествование было более эмоциональным и органичным, без формальных фраз и явных дифирамбов в адрес нынешнего РАМТа — цены бы изданию не было. Но и так это ценная находка и для интересующихся историей Москвы, и, безусловно, для театралов.