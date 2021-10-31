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Самое страшное, что может случиться: ужасы материнства в британском триллере

Джон Маррс разбирался в действии основных инстинктов
Фото: Эксмо/eksmo.ru
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Самое страшное, что может случиться: ужасы материнства в британском триллере
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2021-10-29 18:45:04
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Идеальным эпиграфом к русскому переводу новой книги британского мастера pulp fiction Джона Маррса могло бы послужить концептуальное стихотворение Андрея Вознесенского «ТЬМАТЬМАТЬМАТЬМАТЬМАТЬ». В романе речь идет о том, какая слепая и темная сила — материнский инстинкт, толкающий на самые бесчеловечные поступки. Современное «криминальное чтиво» изучила критик Лидия Маслова — и представляет книгу недели, специально для «Известий».

Джон Маррс

Тьма между нами

Москва: Эксмо, 2021. — перевод c английского К. И. Карповой. — 320 с.

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Тьму в название очень удачно добавил русский переводчик — в оригинале роман называется What Lies Between Us («Что лежит между нами»), обозначая маниакальное и абсурдное стремление матери уничтожить все, что может встать между ней и ее обожаемым дитяткой, в том числе и собственных внуков. Все же персонажам романа каким-то чудом удается обустроить подобие дисфункциональной семьи из трех поколений, где матерей целых две, и каждая по-своему удивительна.

Не менее поражает и способ их сосуществования: 38-летняя Нина держит на чердаке прикованную цепью свою 68-летнюю мать Мэгги, «приговорив» ее к 21 году заключения за «отнятое у дочери время». Так Маррс буквализирует метафору «семейных уз», порой вяжущих человека по рукам и ногам под предлогом сумасшедшей любви и желания защитить. Эта тема назойливой «защиты» проходит красной нитью через всю книгу, и ближе к финалу можно встретить классический родительский аргумент во всей его вредительской категоричности. «Разве не в этом состоит суть воспитания детей — делать то, что лучше для них, независимо от того, насколько это трудно?» — задается риторическим вопросом Мэгги, чей жизненный путь усеян трупами самых близких людей.

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Свет на ее первую провинность автор проливает довольно быстро. Но если кто-то подумает, что незаметно подсыпать несовершеннолетней дочери таблетки, вызывающие выкидыш, — главное злодеяние матери-ехидны, тот сильно ошибется. Это лишь преамбула, разминка перед настоящим макабром, неуклонно крепчающим по ходу книги. Да и вообще, по прочтении романа напрашивается вывод, что обеим героиням было бы лучше предохраняться с особой тщательностью и заняться вместо воспитания детей, к которому они патологически неспособны, обузданием своих внутренних демонов.

Лишь один раз во тьме их спутанного сознания мелькает лучик света, когда Мэгги подглядывает в соседское окно, замечает там сцены домашнего насилия над маленькой девочкой и предлагает Нине вмешаться. Тут на пару страниц возникает робкая надежда, что объединившись на почве гражданской ответственности и желания помочь беззащитному существу, героини потихоньку начнут превращаться в людей. Но это слишком оптимистичное предположение: «На мгновение мы будто вернулись в прошлое и стали обычными мамой и дочкой, без лжи и хождений вокруг да около....» (тут трудно удержаться, чтобы не подсказать переводчику красивое слово «экивоки», хотя фраза «хождение по мукам» тоже довольно точно описывает стиль общения между этими ближайшими родственницами).

Самое страшное
Фото: facebook.com/johnmarrsauthor
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В прошлогоднем антиутопическом романе «Единственный», где речь шла о новой методике поиска идеального партнера по анализу ДНК, Маррсу удалось показать не лишенный сатирических ноток широчайший срез общества, в котором все озабочены поиском «половинки» или проблемами с уже имеющейся. В «Тьме» социальное почти отсутствует, автор без малейших объяснений погружает читателя в кромешный сумрак чистого безумия, не имеющего отчетливых внешних причин, которое надо просто принимать как данность.

Монструозность героинь не смутит читателей, знакомых с довольно кровожадным подходом Маррса и открывающих его книги не ради добрых и светлых чувств. Гораздо больше огорчает то, что оба женских чудовища получились ментально одномерными и плоскими, а попросту говоря, глупыми, в том числе и на чисто бытовом уровне. Каких педагогических достижений можно ждать от женщины, не знающей элементарного факта, который нормальные девочки выучивают в пубертатном периоде (кровь не отстирывается горячей водой), а потому после очередной жуткой «бытовухи» засовывающей гору окровавленных полотенец в машинку с температурой 90°? Спишем этот мелкий goof на то, что придерживающийся нестандартной ориентации автор при работе над книгой проконсультировался только с акушерами и специалистами по вопросам усыновления, а с обычными домохозяйками посоветоваться не успел.

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Впрочем, к «Тьме между нами», как и к любому бульварному чтиву (чья задача не показать жизнь, а обеспечить потребителю острые ощущения), не стоит подходить с чересчур строгих реалистических позиций и требовать правды быта. Можно предположить, что главная психологическая реальность, которая стоит за романом,— подсознательная, нутряная мизофобия автора, его инстинктивный страх перед женской агрессией и ощущение женской природы как абсолютно безжалостной и даже не вполне чистой для «изящного джентльмена».

Аналогичными мотивами окрашен образ отмороженной психопатки-телефонной маньячки в романе Маррса с издевательским названием «Добрая самаритянка», который с «Тьмой» роднит не только похожая героиня, но и периодические пробуксовывания по части темпа, в отличие от супердинамичного «Единственного». Но в целом «Тьма» все же читается легко: вероятно, в том числе и из-за желания побыстрей перевернуть страницу, чтобы мучения персонажей поскорей закончились.

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