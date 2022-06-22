Амфор театр: бронзовый Лановой и город золотой

Литературные семинары, театральные мастер-классы, уроки гончарного искусства, ювелирного дела, просмотр кинолент, встречи с актерами и писателями и даже «Малые Олимпийские игры». А еще показ спектаклей на горе Митридат у Пританея, воссозданного археологами в одном из кварталов столицы Боспорского царства — города Пантикапея. Фестиваль античного искусства «Боспорские агоны», имеющий солидную биографию и не менее весомую репутацию, завершился в Керчи 16 июня. «Известия», посмотрев конкурсные спектакли уникального в своем роде форума, убедились, что главным мерилом здесь выступают красота и гармония, в античном мире ценимые превыше всего.

Сократ мне друг

Артисты играли под открытым небом на специально сооруженной площадке-сцене, вписанной в прекрасную эстетику руин. Откровением для многих явилась «Электра» по трагедиям Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона Сухумского Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера. Режиссер-постановщик Артем Устинов сумел достичь высот античной трагедии. Но если у Софокла «Электра» — акт чистой мести, хотя смерть Клитемнестры здесь отсутствует, то у Еврипида убийства живописуются в полной мере.

Электра Мадлены Барциц, кажется, на грани помешательства, и вопрос правды, справедливости для нее главный. Актриса порой сливается со своей героиней, ее вдохновение страшное и опасное, душераздирающие сцены Мадлена провела в этакой иступленной патетике. Бурлящий темперамент, ломкий рисунок тела, особая индивидуальность рождают ту трагическую игру, которая под силу только артисту высокого класса. Мадлена Барциц по праву получила «Боспорскую Нику» как лучшая актриса.

Рядом шла не менее превосходная в роли Клитемнестры Ирина Демидкина, сыгравшая в постановке Севастопольского театра имени Луначарского «Троянская война. Начало» по мотивам трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде» (режиссер Евгений Журавкин). Внутренняя экспрессия, отточенное мастерство, умение создавать нужную атмосферу позволяют Ирине возвышаться даже в слаженном ансамбле. Две трагедии — одна из Абхазии, другая из Севастополя — несомненно, подняли уровень фестиваля. Во-многом благодаря исполнительницам главных ролей и Софокл, и Еврипид озарились далеким античным светом.

Фото: Сабина Харджелия Сцена из спектакля «Электра»

Ногайский драматический театр показал «Лавину» Тунджера Джюдженоглу. Дагестанские артисты стали обладателем специального приза за самобытное, органичное воплощение народных традиций. Их камерная история рассказана бесхитростно и с чистым сердцем.

А вот «Антигона» по пьесам Ж. Ануя и Софокла Юго-Осетинского драматического театра им. К. Хетагурова удостоилась «Ники» за «Современное прочтение античной темы». Но главный приз жюри, возглавляемого народным артистом России Юрием Васильевым, был отдан музыкальной поэме «Я — Будда» Драматического театра им. Б. Басангова из Калмыкии. Режиссер-постановщик Борис Манджиев и композитор Аркадий Манджиев предложили лирико-эпическое высказывание о жизни и поисках Сиддхартхи Гаутамы (Будда).Самой постановке шесть лет, и за ее плечами солидная фестивальная и гастрольная жизнь.

Сюрпризом «агонов» стал сербский театр Милановац со спектаклем «Лебединая песня» (А.П. Чехов) — «Оборона и смерть Сократа — Апология Сократа» (Платон)». Спектакль построен как театр в театре. Внутри основного текста по Антону Чехову сюжет пьесы «Апология Сократа». Сербы шли без перевода, но зритель слушал почти часовую речь Сократа — Бранко Кнежевича, словно под гипнозом. Так держать зал, так над ним властвовать может только артист с небывалой энергетикой. Бранко Кнежевич, как и ожидалось, признан судейской командой лучшим актером.

Театр родился

Безусловно, каждый театр имеет свой уровень, как профессиональный, так и эстетический, но их роднит главное — беззаветное служение своему делу. Это касается и не так давно созданной труппы Керченского драматического театра им. А.С. Пушкина. Вне конкурса, в бенефис блестящего актера Юрия Короткова труппа показала спектакль «Королева сердца» в постановке Владимира Смирнова — в оригинале пьеса Николы МакОлифф называется «Юбилей Мориса».

Умирающий от рака ювелир Морис ждет к себе в гости Елизавету II. Кратковременный миг встречи-свидания, когда королева была еще принцессой, наш герой пронес через всю жизнь. Дивный актерский ансамбль в лице самого бенефицианта (Морис), Елены Полюшкиной (жена главного героя), Елены Холодной (сиделка Кэти), Андрея Цеменко (сын Мориса — Ронни), Марины Даниловой (Королева) рассказал нам историю прекрасную, трогательную и личную. Работа поразила своей атмосферностью и искренностью. И очень точно сказала автор идеи, идеолог «Боспорских агонов», генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина, что в Керчи родился свой театр, который напишет одну из замечательных страниц фестиваля.

Фото: Елена Якимова Сцена из спектакля «Королева сердца»

За всем этим праздником стоит еще одна личность — во многом благодаря ей керченцы имеют возможность смотреть такие спектакли. Александра Галкина — руководитель Театра им. А.С. Пушкина и человек, который решает все ежедневные проблемы. Пока труппа — кочующая и с надеждой ждет собственной крыши над головой. Пышное здание театра с колоннами в центре Керчи стоит в лесах, и Александра Георгиевна всеми возможными и невозможными силами старается приблизить момент, когда можно будет отпраздновать новоселье и принимать зрителя уже не в гостеприимном доме культуры «Корабел», а у себя дома.

Событием фестиваля стало открытие созданного скульптором Салаватом Щербаковым бронзового бюста многолетнего председателя жюри «агонов», почетного гражданина города, народного артиста СССР Василия Ланового. Супруга Василия Семеновича, актриса Ирина Купченко сняла алую материю с памятника, занявшего почетное место в сквере перед Пушкинским театром.

Нельзя не сказать об открытии фестиваля, которое взяли на себя екатеринбуржцы — Уральский театр эстрады. В шоу под названием «Город золотой» царили красочность, метафоричность, стремительность, экспрессивная легкость действия, интересная драматургическая концепция (история возникновения вечного города Пантикапея). А прекрасный водно-световой поток и зарево фейерверка заставили присутствующих буквально купаться в волшебной феерии.