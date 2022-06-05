Звуки лета: Григорович в Большом, Цискаридзе в консерватории

На XIV Международном конкурсе артистов балета 49 ректоров российских творческих вузов собираются соблюсти баланс традиций и новых технологий. Театр «Русская песня» откроет фестиваль-марафон в Чувашии и покажет, насколько богата страна харизмой и талантом. На фестивале «Красная площадь» представлен четырехтомник «Наши комиксы. 1911–2022», рассказывающий об особенностях этого жанра в России. Первый молодежный музыкальный фестиваль стартовал в сочинском парке науки и искусства «Сириус». А на Лялиной площади столицы в День защиты детей открыли памятник поэту и переводчику Самуилу Маршаку. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Уровень танца

В Большом театре открылся XIV Международный конкурс артистов балета, посвященный 95-летию его бессменного председателя Юрия Григоровича. Россию представляют танцовщики из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Улан-Удэ, Казани, Перми и других городов.

Звуки лета Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Артисты из западных стран — Англия, Франция, Италия — не приехали, — сказал «Известиям» народный артист СССР Михаил Лавровский. — Но всё равно у конкурса очень серьезный уровень классического танца. Будут участники из Азии — Япония, Китай, из зарубежных стран, которые с нами в хороших отношениях, из СНГ и, конечно же, участники из России. Уровня наших танцовщиков никто не достигал. Нуриев, Барышников, Макарова, Плисецкая — это всё наши артисты.

Обладатель Гран-при, если он будет, получит 7,5 млн рублей, завоевавшие первую премию в старшей группе — 2,25 млн , победители в младшей группе — 1,5 млн. Завершится балетный форум 11 июня гала-концертом лауреатов.

Цифра и мастерство

В Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоялось заседание Совета при Минкультуры России по вопросам развития художественного образования. Министр культуры Ольга Любимова и 49 ректоров российских творческих вузов обсудили, как сохранить баланс цифровизации и традиций.

Звуки лета Министр культуры Ольга Любимова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вся аппаратура съемочная, осветительная, звуковая — цифровая. А уж в анимации, мультимедиа самое нужное сейчас. Новые технологии должны нам помогать, расширять творческие возможности. Да и композиторы давно сочиняют на цифровом оборудовании , — поделился с «Известиями» ректор ВГИКа Владимир Малышев.

А ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе подчеркнул, что новшества не отменят главного в творческих специальностях — выйти к публике и мастерством доказать свою состоятельность.

Основа государства

Одним из ключевых событий Года культурного наследия в России станет фестиваль-марафон «Песни России», который 9 июня откроется в Чувашии. По мнению руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, традиции любого народа, малого или большого, — это фундамент, основа государства. Именно они позволяют оценить, насколько богата страна харизмой, талантом, образованностью, воспитанием, эстетикой.

Фото: песни-россии.рф

— Год культурного наследия, мне кажется, не может быть ограничен только одним годом, — заметила она в беседе с «Известиями». — Программа подготовлена обширная, только у меня пять серьезных мероприятий. А еще масштабные проекты — фестивали, конкурсы, концерты, научные конференции, поддержка народных художественных промыслов , реставрация памятников и многое другое.

Народная артистка также рассказала, как беседует со зрителями после спектаклей: напоминает про национальные скрепы, про корни, традиции и умение брать на себя ответственность.

«Если тебя любит народ, если ты народный артист, будь любезен отрабатывать», — подытожила она.

Комикс у Кремля

Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в центре столицы. На главной сцене состоялись музыкально-поэтические концерты и церемония награждения победителей конкурса «История России в стихах», а на стендах издательств презентованы книжные новинки. Среди них — ретроспективный четырехтомник «Наши комиксы. 1911–2022 », рассказывающий об особенностях этого жанра в России.

Звуки лета Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российских авторов отличает креативный подход, наполненный близкими для нас темами и сюжетными поворотами, пояснил «Известиям» главный редактор издательства Bubble Роман Котков.

— Наши художники не стремятся к суперактуальности и не населяют свои вселенные героями с суперспособностями. Их персонажи — это обычные люди со своими чувствами, принципами, мировоззрением, искренние и реалистичные. Именно этот подход поможет развивать отечественные комиксы, которые смогут конкурировать с переводными франшизами, — уверен он.

Экстремальная раковина

Первый молодежный музыкальный фестиваль стартовал в сочинском парке науки и искусства «Сириус». Концертную программу открыл Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНСМО). До 22 июня коллектив даст четыре концерта, в которых примут участие звезды классической музыки Денис Мацуев, Павел Милюков , Хор им. В.С. Попова и академический большой хор «Мастера хорового пения».

Фото: Пресс-служба фонда «Талант и успех»

Комментируя перспективы музыкальной жизни в Сочи, худрук фонда «Талант и успех» режиссер Ханс-Йоахим Фрай рассказал о строительстве здания нового концертного зала.

— Это будет один из самых масштабных залов в России. — поделился он с «Известиями». — Он вместит 1300 мест, огромную сцену и здесь будет потрясающая акустика, которой нет ни в одном зале мира. Эффекта планируем достичь за счет специальной акустической раковины, она будет передвигаться как поезд.

Ханс-Йоахим Фрай добавил, что главный вестибюль зала сможет трансформироваться в музейно-выставочное пространство, а акустическая концепция Главного зала разрабатывается совместно с компанией Nagata Acoustics под руководством всемирно известного консультанта по акустике Ясухисы Тойоты.

Наш Маршак

В День защиты детей на Лялиной площади столицы открыли памятник поэту и переводчику Самуилу Маршаку. Инициатором установки выступил Российский еврейский конгресс (РЕК). Скульптура работы народного художника России Георгия Франгуляна создана на благотворительные средства и будет передана в дар городу.

— Десять минут, и родился образ Маршака! — поделился с «Известиями» скульптор. — И в чем он будет воплощен, я тоже моментально представил. Это моя особенность: я сразу вижу, что будет в итоге. Вообще неважно, сколько времени было потрачено на замысел, главное — результат.

Звуки лета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем