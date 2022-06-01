Слышали мы эти сказки: как в Москве открыли памятник Самуилу Маршаку

В Международный день защиты детей на самой маленькой площади Москвы — Лялиной — открыли памятник главному детскому поэту страны Самуилу Яковлевичу Маршаку. Автор монумента признается, что придумал его за десять минут и использовал кресло самого писателя. Но согласовать установку скульптуры оказалось гораздо сложнее. В итоге всё получилось в 2022 году, и теперь бронзовый Маршак стоит именно в том месте, где было нужно. «Известия» побывали на церемонии и пообщались с потомками, поклонниками и даже соседями классика.

Непропорциональный поэт

«Поет на улице народ,/ Шумит, ведет беседы./ Так вот он — час, и день, и год/ Свершившейся победы!» Этими строчками можно было описать церемонию открытия памятника популярному детскому поэту и писателю 1 июня в Москве. Свершилось — спустя несколько лет неурядиц, разбирательств, нестыковок и согласований на Лялиной площади столицы все-таки установили монумент Самуилу Маршаку.

Инициатором установки выступил Российский еврейский конгресс (РЕК). Монумент работы народного художника России Георгия Франгуляна создан на благотворительные пожертвования. Он будет передан в дар городу.

— Десять минут и родился образ Маршака! — поделился с «Известиями» скульптор . — И в чем он будет воплощен, я тоже моментально представил. Это моя особенность: я сразу вижу, что будет в итоге. Вообще неважно, сколько времени было потрачено на замысел, главное — результат.

Если на воплощение памятника ушло десять минут, то на бюрократию, сопротивление недовольной общественности и жителей окрестных домов понадобилось несколько лет.

— Был конфликт, когда в Сети появилась фальсификация макета памятника, где поэт был изображен совершенно непропорциональных размеров, и казалось, что он огромен. Но в действительности это было не так , — рассказывает исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.

Слышали мы эти сказки Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и скульптор Георгий Франгулян на церемонии открытия памятника детскому поэту Самуилу Маршаку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сейчас памятник бережно вписан в ландшафт площади. Он стоит в окружении деревьев и не выше второго этажа ближайших домов. Как признался скульптор, его имя оболгали недоброжелатели. И вместо того, чтобы продолжить творить в своей мастерской, Георгий Фрагулян был вынужден оправдываться, снимать ролики, в которых рассказывал о памятнике Маршаку и показывал реальные макеты. Пока всех недовольных переубедили, прошло время. Разрешение на установку было просрочено. Пришлось получать новое. И опять представители РЕК обходили все возможные кабинеты. Но всё хорошо, что хорошо заканчивается.

Большие дети

В День защиты детей детский писатель собрал на самой маленькой площади Москвы больших начальников, артистов, политиков, спортсменов, которые хоть на часок окунулись в свое самое волшебное время . Из динамиков разносился голос самого Самуила Яковлевича Маршака. Он читал свои стихи: «Глупый маленький мышонок/ Отвечает ей спросонок:/— Нет, твой голос нехорош./ Слишком громко ты поешь!» А еще звучали — «Рассеянный с улицы Бассейной», «Мистер Твистер», «Где обедал воробей». Собравшиеся слушали, улыбались и повторяли за автором.

Среди гостей были замечены: галерист Марина Лошак, писатель Михаил Мишин, театральный продюсер Давид Смелянский, народная артистка России Клара Новикова, экс-омбудсмен Москвы Александр Музыкантский, председатель Российского фонда мира Леонид Слуцкий и многие другие.

— Я здесь живу, в «Ляльке», поэтому не могла не прийти на открытие памятника, — рассказала «Известиям» Клара Новикова. — Как мне рассказал Франгулян, кресло, в котором сидит Маршак, он сделал с рабочего кресла Самуила Яковлевича . К моему огромному сожалению, удивлению, растет поколение, не знающее Маршака. И, видимо, сейчас надо рассказать им о поэте как-то по-новому. Если Чуковский писал только детям, то Маршак не совсем детский поэт. У него замечательные переводы Бернса, Шекспира, стихи на идиш.

Слышали мы эти сказки Церемония открытия памятника детскому поэту Самуилу Маршаку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Установку памятника в Москве курировал заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Еще в бытность его губернатором Воронежской области в 2015-м на родине поэта появился памятник — первый в стране монумент Маршаку. А теперь есть скульптура и в столице.

— Наконец-то это состоялось, — доволен Алексей Гордеев. — Мы прошли очень тернистый путь, и символично, что 1 июня, в Международный день защиты детей, это случилось. Мы планируем открыть в Острогожске музей Маршака. Это город, где прошло детство и юность Самуила Яковлевича. Отмечая его заслуги, нельзя не сказать, что он был патриотом и гуманистом. Он отстаивал интересы нашего государства, помогал людям и лично во всем участвовал.

Ткань с памятника сдернули внук писателя поэт и переводчик Александр Маршак, Алексей Гордеев, Леонид Слуцкий, член бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг и руководитель департамента культуры Александр Кибовский. Скульптурная композиция выполнена из бронзы. На постаменте кресло, в котором сидит Самуил Маршак с книгой в руках, вокруг него — дети.

Подарок для соседей

Внуку поэта памятник понравился. Он и сам принимал деятельное участие в его судьбе.

— Мы часто встречались, много работали, — говорит поэт, переводчик Александр Маршак. — Я видел, с какой любовью и трепетом Георгий Франгулян относится к личности Самуила Яковлевича. Я благодарен всем, кто внес посильное участие в создание памятника. Был поражен, когда пришел пожилой мужчина и пожертвовал часть своей пенсии на установку.

Внук поразительно похож на деда. Он рассказал «Известиям», что место для монумента было выбрано неслучайно.

Слышали мы эти сказки Внук Маршака, поэт и переводчик Александр Маршак, вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев и председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на церемонии открытия памятника детскому поэту Самуилу Маршаку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Самуил Маршак любил здесь гулять. В ста метрах от площади по адресу: Земляной Вал, 14/16 (бывшая улица Чкалова), недалеко от Курского вокзала Маршак жил с 1938 года. Он здесь писал переводы сонетов Шекспира, во время войны написал сказку «12 месяцев». Здесь бегал по крышам и собирал зажигательные бомбы . Самуил Яковлевич написал 1500 стихотворений в поддержку фронта. Маршак прожил большую, очень напряженную жизнь. Он ушел из жизни 4 июля 1964 года. 3 июля он редактировал свою последнюю сказку «Умные вещи», — рассказал внук писателя.

Главными гостями на церемонии, конечно же, были дети. Эти ребята знают, кто такой Маршак. Они читали стихи поэта. Некоторые из них могли похвастаться тем, что их бабушки даже были знакомы с поэтом.

— Мы пришли с детьми, потому что ждали этого праздника, мы живем в том же доме, где жил Маршак, — говорит соседка поэта Елизавета. — Моя мама вспоминает Самуила Яковлевича с теплотой, она помнит, с какой любовью он относился к детям. На нашем доме есть мемориальная доска.

Теперь справедливость восстановлена. И в Москве появился сквер, куда можно прийти, положить цветы и, сидя на траве под деревом, как некогда поэт, почитать книги Самуила Маршака.