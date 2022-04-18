Ругаются по «Большой матери»: чем грозит скандал вокруг скульптуры

Скульптура Олега Кулика, вызвавшая скандал из-за обнаруженной некоторыми зрителями схожестью с монументом «Родина-мать зовет!» , была создана в 2018 году и посвящена вовсе не военным событиям, а болезненному расставанию с женой. Об этом «Известиям» рассказал Владимир Фролов, владелец галереи Frolov Gallery, представившей произведение на ярмарку «Арт Москва» в Гостином дворе. Тем временем, члены обеих палат парламента настаивают на заведении уголовного дела. Сенатор Александр Пушков оценил инсталляцию как оскорбление символа Победы в Великой Отечественной войне, его поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

От интернета до Совфеда

«Большая Мать» — одна из серии масштабных инсталляций Олега Кулика, представленной на ярмарке «Арт Москва». На металлических конструкциях стоит выполненная из полимерной глины преувеличенно корпулентная женская фигура с воздетым вверх мечом. Вокруг — небольшие мужские фигурки, тянущие в разные стороны за веревки, накинутые на монумент.

Скандал с этим арт-объектом разразился почти через неделю после открытия ярмарки «Арт Москва». Аналогично прошлым подобным историям в сфере современного искусства, волна публичных обвинений в адрес художника и организаторов зародилась в анонимных околокультурных телеграм-каналах и вскоре дошла до представителей власти.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил в Прокуратуру и Следственный комитет запросы о возбуждении уголовного дела. Эту меру поддерживает и председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ругаются по «Большой матери» Скульптура художника-акциониста Олега Кулика "Большая Мать" Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Я оцениваю это действие как недопустимое оскорбление символов нашей Победы в Великой Отечественной войне. Это нацеленное и намеренное оскорбление, — подчеркнул Александр Пушков в разговоре с «Известиями». — Это сознательная провокация, это демонстрация вседозволенности. Для меня это явление одного порядка со сносом памятника Георгию Жукову в Харькове. По этому вопросу было открыто уголовное дело. Я считаю, что уголовное дело надо открывать и по этой безобразной пародии. Конечно, она несла политический подтекст.

Вместе с тем, сам художник и владелец галереи Frolov Gallery Владимир Фролов, которая организовала выставку Олега Кулика на «Арт Москве», объясняют: произведение было создано еще несколько лет назад, не имело никакой связи с мировыми событиями и родилось под влиянием перемен в личной жизни автора.

— Это работа 2018 года. Олег сделал и ее, и ряд других скульптурных произведений после болезненного, очень тяжелого для себя расставания с женой. Тогда же «Большая Мать» выставлялась в московском арт-пространстве «Рихтер» , — рассказал «Известиям» Владимир Фролов. — Мне бы хотелось спросить у человека, который сейчас трактовал скульптуру именно так: почему он увидел в ней это? Впрочем, в любой художественной работе сейчас можно найти «что-то такое». Например, «Последний день Помпеи» Брюллова тоже у кого-нибудь вызовет ассоциацию с недавними событиями.

Мужское и женское

Олег Кулик — один из ведущих представителей отечественного искусства, широко известный еще с 1990-х годов, напомнил Владимир Фролов. Кулик представлял Россию на Венецианской биеннале и многих крупных международных выставках.

Сам художник был недоступен для комментариев — по словам галериста, автор лежит с больным горлом и не может разговаривать. Однако Фролов передал «Известиям» сообщение Олега Кулика, поясняющее идею «Большой Матери».

— Почти все работы из этой серии — про мужское и женское. Про конфликт мужчины и женщины и их неразрывную связь. Современные женщины не хотят вести традиционный образ жизни и хотят паритета с мужчинами, поэтому между ними такая драматическая борьба. Это вечная любовь и ненависть, вокруг которых вертится мир , — пояснил автор.

На самой выставке инсталляцию сопровождает развернутое поэтичное описание, размещенное, разумеется, задолго до настоящего скандала. Вот цитата из него.

«Среди толпы мужчин вздымается вдруг сама ярость –– огромная зрелая женщина с высоко поднятым орудием. Венера Виллендорфская проснулась и обрела руки? Нет, это не Венера, это сама способность давать и… отбирать жизнь. Это не женщина, противостоящая мужскому деланию неделания. Это сам Гендер восстал против прошлого, против разделения и разрывает путы неравноправия внутри самого себя» — гласит экспликация.

Родина или Венера

Именно «Венера Виллендорфская» — одно из древнейших скульптурных изображений женщины в истории человечества — явный референс работы Олега Кулика. Небольшая известняковая статуэтка была обнаружена в 1908 году в одном из древних захоронений граветтской культуры близ местечка Виллендорф в Австрии. Ее возраст сегодня оценивают приблизительно в 29500 лет. К древнеримской богине любви она, конечно, никакого отношения не имеет, ведь античных государств еще не существовало. Предполагается, что это изображение Матери-Земли — богини плодородия, почитавшейся в доиндоевропейской Европе.

Исключительная археологическая ценность и запоминающийся внешний вид сделали скульптуру фактически мемом. Так, в сериале «Молодой Папа» Паоло Соррентино ее копия вызывает не самый благочестивый интерес государственного секретаря Ватикана. А художник Джефф Кунс и вовсе сделал на основе формы «Венеры» серию сосудов для шампанского.

Сходство женской фигуры «Большой Матери» с Венерой Виллендорфской куда более очевидно, чем с монументом Евгения Вучетича на Мамаевом Кургане. Более того, в этом контексте она вовсе не выглядит пародийно, поскольку исходный образ еще более карикатурен с точки зрения современных канонов красоты. Но вознесенный меч, конечно, может вызвать скандальную ассоциацию. С другой стороны, стоит вспомнить, что с холодным оружием изображали и Афину Палладу, и Фемиду, и многих мифологических воительниц.

Фото: Getty Images/ullstein bild Dtl. «Венера Виллендорфская»

Так или иначе, теперь оценивать смыслы и искать референсы произведения будут, видимо, не только искусствоведы. И эта ситуация может повлиять на всю арт-сферу.

— Я считаю, что нам нужно пересмотреть наш подход к так называемому современному искусству. У нас под видом современного искусства можно «впарить» любую мерзость и это почему-то разрешают, — возмущен Алексей Пушков.

Организаторы ярмарки отказались от комментария. Министерство культуры и Департамент культуры Москвы получили запросы, но на момент подготовки материала не успели прислать ответы. Судьба самой скульптуры в Гостином дворе пока под вопросом.