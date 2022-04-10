Плохие парни: отмененный Смит и неправильный Дега

Оскароносного Уилла Смита, вышедшего из состава Американской киноакадемии, «отменяют» и в кинопроектах. Петербургская академия художеств расширяет связи с Азией и Африкой, а также с вузами Пекина, Ханчжоу и Сычуаня. Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц», забыв о творческих установках художника. «Обнаженного юношу» Микеланджело оценили в €30 млн и выставили на аукционе Christie’s. Программа торжеств к 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского открылась фильмом «Зеркало» и экспозицией личных вещей режиссера. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Оскароносец под вопросом

Кинокомпания Sony Pictures остановила работу над четвертой частью комедийного боевика «Плохие парни» из-за скандала с участием Уилла Смита. Оскароносный актер заявил, что по собственной воле покидает Американскую киноакадемию. Теперь под вопросом участие Смита в проектах, анонсированных Netflix и Apple+.

По мнению кинообозреателя «Известий», кандидата искусствоведения Сергея Сычева, Уилла Смита включили в «программу отмены».

Плохие парни Уилл Смит бьет по лицу Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар» Фото: REUTERS/Brian Snyder

— «Отмена» уже давно вышла за пределы США, она стала глобальным явлением. Для того чтобы кого-то или что-то «отменить», не надо ждать не только решения суда, но даже иска или жалобы , — считает кинокритик. — За последние 10 лет были уничтожены карьера, репутация, психика и наследие многих людей, чья вина никем не была доказана, да и «пострадавшие» чаще всего давно не имеют претензий.

Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии «Оскара» ударил по лицу ведущего Криса Рока, который пошутил из-за выбритой головы Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита. Он сравнил ее с героиней фильма «Солдат Джейн». Ранее Джада призналась, что страдает от выпадения волос.

Африка в Петербурге

Иностранные студенты продолжают обучение в Петербургской академии художеств, после 24 февраля ее покинула только одна студентка из Латвии , рассказал «Известиям» ректор Семен Михайловский. По его словам, из 2 тыс. студентов вуза 400 с лишним приехали из-за рубежа.

— Ко мне подходили учащиеся из Франции и Италии, сказали: «Несмотря на изменившийся мир, мы бы хотели здесь продолжать обучение», — поделился Семен Михайловский. — У нас учатся студенты из Китая и Кореи, из Эфиопии и Афганистана — в общей сложности более чем из 40 стран.

Плохие парни Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Ректор считает, что настало время обратить внимание на расширение связей с художественными вузами Азербайджана и Узбекистана. По его словам, у академии есть надежные партнеры в Китае — это прежде всего вузы в Пекине, Ханчжоу и Сычуане. Имеются предложения из Бахрейна. И не стоит игнорировать Африку, где проводятся мастер-классы «Русских сезонов», подытожил Семен Михайловский.

Украинский Дега

Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». Одновременно была обновлена аннотация на сайте галереи. Теперь она выглядит так: «Эта пастель, возможно, была одним из трех изображений «танцовщиц в русских костюмах», которые Дега показал посетителю своей студии в 1899 году, хотя эти танцовщицы почти наверняка украинки, а не русские».

Речь идет о рисунке из серии Danseuses russes. Всего их шесть. Первый, датированный 1894 годом, стал основой всех остальных. Менялось количество танцующих, ракурсы и фон. Но костюмы и характерная поза — одна рука в бок, другая за голову, стопа «утюгом» — оставались неизменными.

Фото: The National Gallery Картина Эдгара Дега «Украинские танцовщицы»

По мнению редактора отдела культуры «Известий», доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, акция с переименованием не имеет художественных оснований (все атрибуты изображенных на рисунке женских одеяний также свойственны южнорусским областям), но является частью процесса «отмены» русской культуры.

— Гонения на русскую культуру обогатились новым трендом, — отметила она. — Теперь «отмена» сочетается с заменой. Причем не обязательно заменять культурное явление другим, аналогичным. Достаточно его переназвать. Было русское — стало украинское. Следуя этой логике, целую танцевальную серию Дега в желто-голубой колористике (шедевр «Голубые танцовщицы» принадлежит ГМИИ имени Пушкина) можно наречь украинской. Авторские права Дега охранять некому, а о его творческой установке — «танцовщицы всего лишь служат мне предлогом писать красивые ткани и передавать движения» — лондонские галеристы, похоже, забыли или не знали.

Юноша вышел в свет

Атрибутированный Микеланджело рисунок «Обнаженный юноша (по мотивам Мазаччо) в окружении двух фигур» будет выставлен на аукцион Christie’s, который пройдет в Париже 18 мая. Эстимейт лота — €30 млн.

В 1907 году рисунок был продан на парижских торгах Hôtel Drouot коллекционеру из Франции. В 2019 году департамент графики старых мастеров Christie’s атрибутировал его как произведение Микеланджело.

Плохие парни Рисунок Микеланджело «Обнаженный юноша (по мотивам Мазаччо) в окружении двух фигур» Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

— С момента обнаружения в 2001 году в йоркширском замке Говард рисунка Микеланджело, который сегодня экспонируется в Музее Гетти в Лос-Анджелесе, история искусства не знала находок, сравнимых по красоте и значимости с этой работой , — поделился с «Известиями» директор международного отдела графики старых мастеров Стайн Алстинс. — «Обнаженный юноша» — одна из менее чем 10 работ Микеланджело на бумаге, которые всё еще находятся в частных собраниях.

Рисунок был признан объектом национального достояния и не мог быть вывезен из Франции на протяжении 30 месяцев. Сейчас французское правительство отозвало этот статус и выдало лицензию на экспорт. Перед парижскими торгами «Обнаженный юноша» будет экспонироваться в Гонконге и Нью-Йорке.

Тарковский: все о нем

Москва празднует 90-летие со дня рождения Андрея Тарковского. Юбилейная программа «Год Тарковского» открылась творческим вечером в кинотеатре «Художественный». Артисты студии Дмитрия Брусникина прочитали стихи Арсения Тарковского и отрывки из дневников режиссера. Перед зрителями выступила сестра Марина Тарковская. Завершился вечер показом фильма «Зеркало».

По словам гендиректора киносети «Москино» Натальи Мокрицкой, в рамках программы киноманы смогут увидеть пять его легендарных фильмов, снятых на «Мосфильме». Показы пройдут на площадках «Москино», Музея кино и «Росизо».

Плохие парни Выставка «Свободный полет» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Государственном музее истории российской литературы имени Даля (ГМИРЛИ) открылась выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино». В числе экспонатов — личные вещи, рисунки и фотографии, входящие в коллекцию музея и собрание семьи.

— Одной из целей выставки было воссоздание мира детства и ранней юности режиссера, — рассказали «Известиям» в пресс-службе музея.

Экспонируются детские снимки, книги, рисунки и игрушки, личные вещи родителей и бабушки Андрея Тарковского. Все они связаны с жизнью его семьи в Москве, Подмосковье и Юрьевце.