Охота к перемене: Александринка в Москве, Чехов в Париже

Александринский театр привез в Москву спектакли об истории, в том числе хит последних сезонов «Рождение Сталина». Мэтр мировой хореографии Пьер Лакотт признался, что с удовольствием поставит на российской сцене свой последний балет «Красное и черное». Издатели отметили возросший интерес к биографиям и книгам по психологии. Чеховский марафон «137 обмороков» проходит в предместье Парижа. А новый национальный киносмотр должен учесть опыт советских фестивалей.

История от Александринки

Завершились дни Александринского театра в Москве. Петербуржцы показали пять спектаклей. Три из них — «Рождение Сталина», который поставил худрук театра Валерий Фокин, «Маузер» режиссера Теодороса Терзопулоса и «Дети солнца» в постановке Николая Рощина — прошли на сцене МХТ им. Чехова. «Нана» Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова представили в Центре им. Мейерхольда. Все работы, по словам Валерия Фокина, объединила тема истории.

— История, тем более для национального театра, это чрезвычайно важный вопрос. Все спектакли объединены этой темой, анализом художественным и историческим, который проецируется как на сегодняшний день, так и на завтрашний, — рассказал Валерий Фокин. — Эти постановки рассказывают во многом и о том, как мы сегодня живем, и о том, как будем жить.

Охота к перемене Сцена из спектакля «Маузер» Фото: Национальный драматический театр России (Александринский театр)

Кроме спектаклей московская программа включала творческие встречи, мастер-классы и юбилейные мероприятия. В частности, Фокин встретился со студентами ГИТИСа, а в Доме Гоголя прошла лекция-презентация «Александринский театр как игровое пространство русской драмы», приуроченная к 190-летию здания театра на площади Островского в Санкт-Петербурге.

Радость жизни

Хореограф Пьер Лакотт будет рад видеть на российской сцене свой последний балет «Красное и черное» по мотивам одноименного романа Стендаля. Об этом мэтр мирового театра рассказал «Известиям» в преддверии своего 90-летия, которое отметит 4 апреля.

Премьера «Красного и черного» состоялась осенью прошлого года в Парижской опере.

— Сейчас эксклюзивные права на три года принадлежат Парижской опере. Но потом я с удовольствием приеду в Россию, чтобы перенести на вашу сцену этот балет, — подтвердил юбиляр.

Он признался, что обожает Россию, где было поставлено множество его спектаклей — «Сильфида», «Ундина», «Дочь фараона», «Марко Спада», «Пахита». По словам Лакотта, Москва живет в его сердце и останется там навсегда, а сам он — часть семьи Большого театра.

Охота к перемене Сцена из балета «Красное и черное» Фото: Opéra national de Paris/Svetlana Loboff

Хореограф также прокомментировал возвращение на сцену парижской Оперы Бастилии последнего балета Рудольфа Нуреева «Баядерка», премьера которого состоится 3 апреля.

— Нуреев поставил на парижской сцене великие балеты: «Баядерку», «Дон Кихота», «Жизель» и другие, — напомнил Пьер Лакотт. — Это замечательные постановки, полные азарта, энтузиазма и радости жизни. Рудольф требовал от артистов железной дисциплины и сумел увлечь своей преданностью балету всю труппу.

Успокоиться и начать жить

На фоне политических событий меняются читательские пристрастия россиян — резко вырос интерес к психологической литературе, биографиям, прозе отечественных писателей: Водолазкина, Прилепина, Шаргунова.

По словам представителя издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой, с конца февраля в топе продаж — книги по популярной психологии, снятию стресса, тревоги.

Фото: издательство «Бомбора»

— Книга белорусского психолога, журналистки Ольги Примаченко «К себе нежно» — один из главных бестселлеров прошлого года — вновь оказалась на вершине рейтинга, — резюмировала она. — Еще один хит — книга Марины Мелия «Хочу — Mогу — Надо. Узнай себя и действуй!», в которой психолог приводит советы, помогающие справляться с трудными ситуациями.

Гендиректор АО «Молодая гвардия» Валентин Юркин рассказал о растущем спросе на биографическую литературу, причем порой биографии зарубежных деятелей, написанные в России, выигрывают конкуренцию у европейских авторов. Также, по его словам, вырос интерес к книгам, посвященным подвигам разведчиков.

Чехов навсегда

Чеховский марафон под названием «137 обмороков» проходит в театре-студии парижского предместья Альфорвиль. В течение трех месяцев покажут 15 постановок по пьесам русского классика. Организатор и режиссер фестиваля Кристиан Бенедетти в беседе с «Известиями» заметил, что Чехов — это абсолютный театр в его высшем проявлении.

— Никто до него так не раскрывал человеческую драму, которая разворачивается на наших глазах, — уверен он. — Он рассказывает нам об осиротевшем человечестве, его болях, печалях и надеждах, показывает нашу трагедию. В нее вовлечены обыкновенные люди, которые слишком беспомощны, чтобы противостоять ходу истории. Все эти вопросы сегодня важнее, чем когда бы то ни было.

Охота к перемене Сцена из спектакля «Иванов» Фото: Театр - студия «Альфорвиль»

Режиссер рассказал, что название фестиваля вдохновлено постановкой Всеволода Мейерхольда, который в свое время на основе водевилей «Предложение», «Медведь» и «Юбилей» создал спектакль «33 обморока» — именно столько их было в трех пьесах Чехова. Сам Кристиан Бенедетти во всем чеховском репертуаре насчитал 137 обмороков. Но обморок для него означает как потерю сознания, так и просто исчезновение со сцены.

Всемирный «Дядя Ваня»

В российский прокат вышла японская картина «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути. 27 марта она была удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». По сюжету, главный герой — японский актер Юсукэ, известный гениальным исполнением заглавной роли в «Дяде Ване» Чехова, отправляется во Владивосток на театральный фестиваль. А спустя некоторое время, убитый горем по умершей жене, едет в Хиросиму ставить спектакль «Дядя Ваня» уже как режиссер.

Охота к перемене Кадр из фильма «Сядь за руль моей машины» Фото: The Asahi Shimbun Company

— Все три часа фильма посвящены репетициям «Дяди Вани», а на самом деле тому, как тесно связан текст Чехова со всеми нами, современными людьми, — считает кинообозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев. — Творческая энергия Хамагути объяла необъятное, создала некий общемировой дискурс, стержнем которого стала бессмертная русская пьеса. «Сядь за руль моей машины» — взгляд на русское со стороны, но понятный до каждой мелочи и в России, и в любой другой стране.

Смотр с нуля

Вместо отмененного фестиваля «Кинотавр» может появиться другой национальный кинофорум. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала на заседании комитета Госдумы по культуре.

— Если не будет «Кинотавра» в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что выросло поколение кинематографистов, — подтвердила она.

Охота к перемене Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

По словам исполняющего обязанности главного редактора журнала «Искусство кино» Станислава Дединского, заменить «Кинотавр» фестивалем с «нуля» тяжело, но изменения в фестивальной жизни нужны.