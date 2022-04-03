Охота к перемене: Александринка в Москве, Чехов в Париже
Александринский театр привез в Москву спектакли об истории, в том числе хит последних сезонов «Рождение Сталина». Мэтр мировой хореографии Пьер Лакотт признался, что с удовольствием поставит на российской сцене свой последний балет «Красное и черное». Издатели отметили возросший интерес к биографиям и книгам по психологии. Чеховский марафон «137 обмороков» проходит в предместье Парижа. А новый национальный киносмотр должен учесть опыт советских фестивалей.
История от Александринки
Завершились дни Александринского театра в Москве. Петербуржцы показали пять спектаклей. Три из них — «Рождение Сталина», который поставил худрук театра Валерий Фокин, «Маузер» режиссера Теодороса Терзопулоса и «Дети солнца» в постановке Николая Рощина — прошли на сцене МХТ им. Чехова. «Нана» Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова представили в Центре им. Мейерхольда. Все работы, по словам Валерия Фокина, объединила тема истории.
— История, тем более для национального театра, это чрезвычайно важный вопрос. Все спектакли объединены этой темой, анализом художественным и историческим, который проецируется как на сегодняшний день, так и на завтрашний, — рассказал Валерий Фокин. — Эти постановки рассказывают во многом и о том, как мы сегодня живем, и о том, как будем жить.
Сцена из спектакля «Маузер»
Кроме спектаклей московская программа включала творческие встречи, мастер-классы и юбилейные мероприятия. В частности, Фокин встретился со студентами ГИТИСа, а в Доме Гоголя прошла лекция-презентация «Александринский театр как игровое пространство русской драмы», приуроченная к 190-летию здания театра на площади Островского в Санкт-Петербурге.
Радость жизни
Хореограф Пьер Лакотт будет рад видеть на российской сцене свой последний балет «Красное и черное» по мотивам одноименного романа Стендаля. Об этом мэтр мирового театра рассказал «Известиям» в преддверии своего 90-летия, которое отметит 4 апреля.
Премьера «Красного и черного» состоялась осенью прошлого года в Парижской опере.
— Сейчас эксклюзивные права на три года принадлежат Парижской опере. Но потом я с удовольствием приеду в Россию, чтобы перенести на вашу сцену этот балет, — подтвердил юбиляр.
Он признался, что обожает Россию, где было поставлено множество его спектаклей — «Сильфида», «Ундина», «Дочь фараона», «Марко Спада», «Пахита». По словам Лакотта, Москва живет в его сердце и останется там навсегда, а сам он — часть семьи Большого театра.
Сцена из балета «Красное и черное»
Хореограф также прокомментировал возвращение на сцену парижской Оперы Бастилии последнего балета Рудольфа Нуреева «Баядерка», премьера которого состоится 3 апреля.
— Нуреев поставил на парижской сцене великие балеты: «Баядерку», «Дон Кихота», «Жизель» и другие, — напомнил Пьер Лакотт. — Это замечательные постановки, полные азарта, энтузиазма и радости жизни. Рудольф требовал от артистов железной дисциплины и сумел увлечь своей преданностью балету всю труппу.
Успокоиться и начать жить
На фоне политических событий меняются читательские пристрастия россиян — резко вырос интерес к психологической литературе, биографиям, прозе отечественных писателей: Водолазкина, Прилепина, Шаргунова.
По словам представителя издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой, с конца февраля в топе продаж — книги по популярной психологии, снятию стресса, тревоги.
— Книга белорусского психолога, журналистки Ольги Примаченко «К себе нежно» — один из главных бестселлеров прошлого года — вновь оказалась на вершине рейтинга, — резюмировала она. — Еще один хит — книга Марины Мелия «Хочу — Mогу — Надо. Узнай себя и действуй!», в которой психолог приводит советы, помогающие справляться с трудными ситуациями.
Гендиректор АО «Молодая гвардия» Валентин Юркин рассказал о растущем спросе на биографическую литературу, причем порой биографии зарубежных деятелей, написанные в России, выигрывают конкуренцию у европейских авторов. Также, по его словам, вырос интерес к книгам, посвященным подвигам разведчиков.
Чехов навсегда
Чеховский марафон под названием «137 обмороков» проходит в театре-студии парижского предместья Альфорвиль. В течение трех месяцев покажут 15 постановок по пьесам русского классика. Организатор и режиссер фестиваля Кристиан Бенедетти в беседе с «Известиями» заметил, что Чехов — это абсолютный театр в его высшем проявлении.
— Никто до него так не раскрывал человеческую драму, которая разворачивается на наших глазах, — уверен он. — Он рассказывает нам об осиротевшем человечестве, его болях, печалях и надеждах, показывает нашу трагедию. В нее вовлечены обыкновенные люди, которые слишком беспомощны, чтобы противостоять ходу истории. Все эти вопросы сегодня важнее, чем когда бы то ни было.
Сцена из спектакля «Иванов»
Режиссер рассказал, что название фестиваля вдохновлено постановкой Всеволода Мейерхольда, который в свое время на основе водевилей «Предложение», «Медведь» и «Юбилей» создал спектакль «33 обморока» — именно столько их было в трех пьесах Чехова. Сам Кристиан Бенедетти во всем чеховском репертуаре насчитал 137 обмороков. Но обморок для него означает как потерю сознания, так и просто исчезновение со сцены.
Всемирный «Дядя Ваня»
В российский прокат вышла японская картина «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути. 27 марта она была удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». По сюжету, главный герой — японский актер Юсукэ, известный гениальным исполнением заглавной роли в «Дяде Ване» Чехова, отправляется во Владивосток на театральный фестиваль. А спустя некоторое время, убитый горем по умершей жене, едет в Хиросиму ставить спектакль «Дядя Ваня» уже как режиссер.
Кадр из фильма «Сядь за руль моей машины»
— Все три часа фильма посвящены репетициям «Дяди Вани», а на самом деле тому, как тесно связан текст Чехова со всеми нами, современными людьми, — считает кинообозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев. — Творческая энергия Хамагути объяла необъятное, создала некий общемировой дискурс, стержнем которого стала бессмертная русская пьеса. «Сядь за руль моей машины» — взгляд на русское со стороны, но понятный до каждой мелочи и в России, и в любой другой стране.
Смотр с нуля
Вместо отмененного фестиваля «Кинотавр» может появиться другой национальный кинофорум. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала на заседании комитета Госдумы по культуре.
— Если не будет «Кинотавра» в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что выросло поколение кинематографистов, — подтвердила она.
По словам исполняющего обязанности главного редактора журнала «Искусство кино» Станислава Дединского, заменить «Кинотавр» фестивалем с «нуля» тяжело, но изменения в фестивальной жизни нужны.
— Очень пригодился бы советский опыт с всесоюзным кинофестивалем, когда отобранные для него фильмы по окончании смотра продолжали ездить по всей стране и все могли их посмотреть, — отметил он в беседе с «Известиями».