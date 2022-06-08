Гласные танцы: как изменил балет российский приз «Бенуа де ла Данс»

Классика и авангард. «Девятый вал» и «Тихие пьесы». Подарки Григоровичу и реверанс поклонникам мелодий. А также звезды отечественного балета, оркестр ГАБТа и овации благодарных зрителей. В Большом театре состоялся юбилейный гала-концерт, посвященный 30-летию премии «Бенуа де ла Данс». «Известия» вспомнили творческий путь престижной танцевальной награды и заглянули в ее будущее.

Как это начиналось

Премия «Бенуа де ла данс» была учреждена в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии во главе с Юрием Григоровичем. Он же стал бессменным председателем жюри, состав которого ежегодно меняется. Приз — статуэтку работы Питера Устинова — вручают за выдающиеся работы танцовщиков, хореографов, художников, композиторов. Программа состоит из трех частей: церемонии вручения, концерта лауреатов и гала-выступления победителей прошлых лет.

Театральная общественность оценивает «Бенуа де ла Данс» по-разному. Кто-то утверждает, что звание балетного «Оскара» она носит незаслуженно — отборщиков нет, номинантов называют члены жюри, они же определяют победителей. Сторонники проекта напоминают о бескорыстии премии — весь сбор с концертов идет в пользу артистов-ветеранов.

По мнению обозревателя «Известий», доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, истина, как всегда, посередине.

— С одной стороны, мероприятие, подводящее итоги прошедшего сезона, действительно корпоративное, — считает она. — В судьи приглашаются худруки и директора, которые выдвигают номинантов из подведомственных им театров. С другой, у Юрия Григоровича столько друзей и почитателей, что диапазон стилей, жанров и исполнителей премии обеспечен, а это гарантия интереса и зрителей, и профессионалов. Как правило, лауреаты и дипломанты доверие оправдывают — танцуют на лучших сценах мира, ставят спектакли в престижных театрах и не забывают «Бенуа де ла Данс».

Вишенки на торте

За 30 лет «Бенуа де ла Данс» знал немало ярких моментов, а его последнее десятилетие выдалось особенно урожайным на знаковые события. В 2013-м на сцене Большого театра встретились два великих хореографа. Пьер Лакотт приехал получить награду «За жизнь в искусстве» и в благодарственном слове признался в любви к России. Ханс ван Манен удостоился приза «Лучший хореограф» и представил московским зрителям шедевр неоклассики — «Вариации для двух пар».

Год спустя жюри «Бенуа» состояло исключительно из дам, вершили судьбы претендентов Ана Лагуна, Аньес Летестю, Карла Фраччи, Габриэла Комлева. На это Григорович заметил, что «давно мечтал работать в окружении одних женщин». В 2016-м фишкой церемонии оказался выход Большого Джона — руководитель Гамбургского балета Джон Ноймайер получил приз в номинации «За жизнь в искусстве».

— Мы долго его искали. Он ставит во всех театрах мира, поэтому надежды, что он будет в Москве в нужный день и час, не было. Но в конце концов награда нашла героя, — заметил Григорович, вручая статуэтку.

В ответ Ноймайер рассказал, как зимой, будучи в России, увидел длинную очередь на выставку Валентина Серова. Хореографа, хранящего в своей коллекции серовский плакат с Анной Павловой («Русские сезоны», 1909), провели на экспозицию через служебный вход. Но людей, стоящих на морозе, он забыть не смог.

— На улице было минус 16 градусов, — уточнил маэстро. — Я счастлив получить награду в стране, народ которой так любит искусство.

В этом же году Григорович заявил, что балет — не только развлечение, но также просвещение, и предложил разнообразить программу тематическими вечерами. В результате появился гала-концерт «Шекспир глазами хореографов», а двумя годами позже — «Петипа посвящается. Классика глазами современных хореографов». В четвертьвековой юбилей команда премии представила композиции триумфаторов прошлых лет — Ролана Пети, Мориса Бежара, Ханса ван Манена, Начо Дуато, Уэйна МакГрегора, Каролин Карлсон. Еще один участник этого списка сам появился на сцене. Прославленный швед Матс Эк вместе с не менее знаменитой супругой Аной Лагуной показал «Память» на музыку Ника Рельке, где двое немолодых людей грустят о несовершившемся и надеются на будущее.

В 2020-м «Бенуа» не состоялся из-за пандемии, а ожидания жюри и участников сконцентрировались на «Бенуа-2021». Член жюри, директор школы Парижской оперы Элизабет Платель тогда рассказала «Известиям», что ждала встречи со своими русскими друзьями, с балетной семьей, объединенной фестивалем и премией «Бенуа де ла Данс».

— Мне выпала честь получить ее в 1999 году, — заметила она. — Горжусь тем, что я одна из немногих французских балерин, которых приглашали в Россию исполнять главные роли в «Баядерке» и «Раймонде».

Звания лучшей танцовщицы «Бенуа-2021» удостоилась ученица Платель, Амандин Абиссон. Этуаль Парижской оперы признавалась, что «Бенуа де ла Данс» очень важен для неё — как международное признание миром танца.

— Волнительно выходить на легендарную сцену, на которой выступали балетные боги и богини, — подчеркнула она. — Вдохновляет, что зал неравнодушен, бурно на всё реагирует, сопереживает, радуется, волнуется.

Танец в любых обстоятельствах

В юбилейном году организаторы в связи с геополитической обстановкой не смогли провести конкурс, хотя, как говорят в оргкомитете, список номинантов был сформирован.

Но юбилейный гала-концерт с участием российских лауреатов «Бенуа де ла Данс» состоялся. На сцену Большого театра вышли ведущие танцовщики Большого, Мариинского и Михайловского театров, солисты Театра балета Бориса Эйфмана и екатеринбургского «Урал Опера Балет».

Первое отделение обрамили грандиозными композициями — начали с вальса и адажио с четырьмя кавалерами из «Спящей красавицы», завершили сценой Аппиевой дороги и адажио из «Спартака». Обе можно считать подарком «Бенуа» Юрию Григоровичу, отметившему в этом году 95-летие. Лирическую ноту в поздравление внесла еще одна редакция Юрия Николаевича — адажио из «Лебединого озера», в котором заворожили линиями худрук программы «Бенуа» Светлана Захарова и Денис Родькин. Они же влились в ансамбль мировой премьеры балета «Энигма. Страницы», поставленного Артемием Беляковым.

Еще одно первое исполнение на счету Артема Овчаренко, представившего монолог «Метель». Оба премьера выбрали для своих сочинений популярную музыку Эдуарда Элгара и Георгия Свиридова соответственно и тем самым привлекли на свою сторону поклонников их мелодического дара.

Лауреат «Бенуа» Борис Эйфман представил фрагмент одного из любимых своих созданий — «Чайка. Балетная история» (солисты — Дэниэл Рубин и Любовь Андреева). А его молодой коллега Максим Петров показал, как он работает с музыкой Леонида Десятникова в спектакле «Три тихие пьесы» («Урал Опера Балет»). Гости из Мариинки Оксана Скорик и Ким Кимин, исполнив па-де-де из «Корсара», остались верны чистой классике. Екатерину Крысанову и Владислава Лантратова из ГАБТа накрыл лирический «Девятый вал» — так называется балет, поставленный в Большом в пандемию. А солисты Михайловского театра Валерия Запасникова и Леонид Сарафанов растворились в текучей пластике «Ромео и Джульетты» авторства Начо Дуато.

Председатель правления «Центра Бенуа» Регина Никифорова, комментируя итоги 30 лет «Бенуа», отметила, что всё это время программа пристально наблюдала за трансформациями балета, поддерживая лучшее и достойное.

— Мы старались сделать процесс развития балета видимым для всех, — подчеркнула она в беседе с «Известиями». — Каким будет следующий этап эволюции танца и «Бенуа де ла Данс», зависит от многих обстоятельств. Но мы продолжаем верить, что танец способен отстоять себя в любых обстоятельствах.

Историческая сцена Большого театра, проводив участников юбилейного гала, уже 10 июня примет следующее событие. Свои соло и дуэты покажут участники третьего тура Московского международного конкурса артистов балета.