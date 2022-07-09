«Мы даем мотивацию, но не сулим алмазов и всемирной популярности»

Победителем всероссийского конкурса просветительских пьес, организованного обществом «Знание», стал «Трудный экзамен» Гульнары Искалиевой из Астрахани. В этой истории отец получает возможность заглянуть в голову своего сына, который готовится к школьному экзамену, понять его мысли и поступки. Через эту фантасмагорию автор проводит мысль о том, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям в любом возрасте и самых разных сферах. Постановкой пьесы займется известный режиссер Юрий Квятковский. В интервью «Известиям» он рассказал о том, зачем воспитывать молодежь театром, почему театральное искусство — это терапия, и где покажут спектакль после московской премьеры.

— Общество «Знание» одним из главных инструментов просвещения подрастающего поколения выбрало театр. Почему?

— Могу поразмышлять на этот счет. Наверное, театр — очень перспективный инструмент для диалога с молодым поколением, с людьми того возраста, на которых рассчитан этот проект. Я имею в виду формат театральной игры, театрального события. Когда какие-то темы мы можем обсудить с помощью театральных технологий. С помощью пьесы, игры. И потом, театр — это, в общем-то, универсальный жанр, который можно создать из подручных средств и где угодно. В любом пространство, которое есть в школах и институтах.

— О чем рассказывает пьеса-победитель конкурса?

— Ситуация достаточно фантасмагорическая. Отец получает возможность заглянуть в голову своего сына и выяснить, как там у него всё устроено. Какие происходят процессы, как работает мозг. То есть это еще и сайнс-арт. В итоге отец понимает, почему у сына возникают сложности со сдачей экзаменов, с принятием того или иного решения. Суть в том, что с пониманием этих процессов, отец ставит себя на место сына и более адекватно оценивает его действия.

Мы даем мотивацию Победительница конкурса «Знание. Театр» на лучшую просветительскую пьесу для молодежной аудитории Гульнара Искалиева Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

— Для Гульнары Искалиевой это первая драматургическая работа?

— Да. Ей 29 лет, она специалист в области энергетики. Мне импонирует то, что мы открываем имена. Очень разные авторы присылали свои пьесы. Возрастной диапазон был от 15 до 84 лет. Соответственно опыт тоже был совершенно разный.

Нам показалось, что пьесу Гульнары наиболее легко усвоить. Её довольно просто превратить в видеоурок с режиссерским разбором, с экспликацией, потому что в основе лежит игровая ситуация, игровая структура. Были, конечно, тексты густонаселенные, очень глубокие, с большими диалогами. Но выбор пал на эту ситуативную пьесу. Премьера состоится в сентябре в рамках просветительского марафона общества «Знание» и даст старт фестивалю «Знание. Театр». В программу помимо показа этой постановки войдут читки трех пьес, отмеченных жюри, а также тематические лекции, мастер-классы и экспертные круглые столы. После фестиваля все эти активности будут доступны онлайн.

— Сколько участников было в конкурсе?

— Всего подали 420 работ из 68 регионов России. Конкурсы драматургов в нашей стране набирают популярность — это и «Любимовка», и «Кульминация», и региональные соревнования. Дефицита материала нет. Мы в театре «Практика», как правило, сотрудничаем с «Кульминацией», уже три года подряд из пьес-победителей устраиваем одноименный фестиваль читок. Конкурс сценариев для сериалов мог бы, наверное, собрать большую аудиторию, но и наши конкурсы пользуются популярностью. Возникают новые имена, люди получают мотивацию.

Ведь конкурсы в том числе про то, чтобы у человека появилась мотивация, надежда, мечта реализовать себя. Даже если это не сулит алмазов и всемирной популярности. Само написание произведения — терапевтический опыт. А такие выходы своей творческой энергии и своему одиночеству необходимы. Поделиться созданным и услышать оценку экспертов — тоже путь к спасению самого себя.

Мы даем мотивацию Член экспертного совета конкурса «Знание. Театр» и режиссер проекта Юрий Квятковский Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Хотите максимально расширить театральную аудиторию?

— То, чем я займусь, это социальный театр, отдельный мир. Он активно выходит за пределы традиционных для театра пространств, идет в массы, то есть сам пытается до своего зрителя дойти. Буквально на ножках.

Опять же, есть разные идеи, форматы. В этом проекте нам помогает в том числе Министерство просвещения, и у нас есть ресурс для распространения нашей идеи. Пьесу, которую отобрали, мы презентуем в виде 40-минутного видеоурока, видеоинструкции с рассказом, как режиссер, в данном случае я, ставил эту пьесу. Проще говоря, снимем документальный фильм с комментариями участников процесса — композитора, художника, видеохудожника, с разной графикой. Расскажем о том, как решаем ту или иную сцену, персонажа. А далее предложим школьникам и студентам самим подумать над решением.

Студенческие и школьные театральные коллективы смогут своими силами поставить пьесу на своих площадках, а потом принять участие в конкурсе на лучшую постановку. Лауреаты будут объявлены в декабре и приглашены на фестиваль в Москву, чтобы представить свои спектакли на большой сцене широкой публике.

— Это один из вариантов внедрения театрального образования в учебные программы?

— Далеко не везде есть возможности и энтузиасты, которые предлагают детям театр. Но думаю, что наш проект может вдохновить на создание школьного или институтского театра. Не уверен, что каждое учебное заведение откликнется на этот призыв. Но всё должно складываться постепенно. И эти инициативы надо поддержать. Потому что театр — это и терапевтический способ общения. А между учителями и школьниками самый, наверное, интересный. В пьесе, которую мы выбрали, как раз есть этот диалог поколений.

Мы даем мотивацию Фото: vk.com/Российское общество «Знание»

— Кто из актеров будет занят?

— Сейчас идет кастинг в театре «Практика», где работает «Мастерская Брусникина». Артисты от 20 до 30 лет. У нас есть и список артистов старшего поколения, они более медийные.

После Москвы мы должны проехать по пяти городам — Нижний Новгород, Новосибирск, Дальний Восток, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Сейчас занимаемся логистикой и сведением расписаний, чтобы наши известные артисты могли во всех намеченных местах выступить. Не хочется, чтобы был второй или третий состав.

— Вы упомянули о театре «Практика» и «Мастерской Брусникина». Дмитрий Брусникин умер четыре года назад. Как изменилась «Практика» после его ухода?

— Всё, что происходит в «Практике», так или иначе связано с современной драматургией и разными синтетическими театральными формами. Всё активно, интересно развивается. Подвал театра «Практика» ушел недавно на ремонт. Мы переехали в Музей Москвы, где две площадки гораздо бóльших масштабов. В связи с этим появились новые направления — оперное, например. «Практика» выпускает от пяти до восьми спектаклей в сезон. Делает свои фестивали, лаборатории.

— Спектакль, который вы готовите с обществом «Знание», там планируется показать?

— Мы его покажем в РАМТе, на большей сцене 2-го сентября. А в городах, куда его повезем, площадки будут подбираться в соотношении с РАМТом. То есть формат большой сцены.

— Значит, лето у вас отменяется, будете в работе.

— Ну да, самая рабочая пора.