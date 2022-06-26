Кто с лазерным мечом к нам придет: «Оби-Ван» закончился, но смена есть

Летом без американских блокбастеров в кинотеатрах затишье , и только выходит на большие экраны золотая классика — то «Асса», то «Хиросима, любовь моя», то «Фанни и Александр». Зато в этом месяце на стримингах столько ярких релизов, что хватит еще на месяц вперед . «Известия» выбрали те, без которых оставаться в культурном контексте просто невозможно.

«Оби-Ван Кеноби» (Disney+, окончание сезона) 12+

Фундаментально важный сериал для канона «Звездных войн» начал выходить в мае, и когда он завершился, большинство зрителей во всем мире возмутились только одним: как можно было выделить такому важному периоду всего шесть эпизодов? Ответ, возможно, кроется в том, что тут есть потенциал как для второго сезона, так и для спин-оффов: широкой публике представлено несколько персонажей, которые в перспективе могут претендовать на собственные шоу.

Но важны всё же не они. Вспомним вышедший 45 лет назад четвертый эпизод «ЗВ» под названием «Новая надежда». Среди прочего, фильм обескураживал тем, что словно бы продолжал всем известную историю, коротким вводным текстом скорее запутывая, чем что-то объясняя. Уже в начале мы видим принцессу Лею, главу повстанческого движения, которая перед захватом в плен успевает отправить сообщение своему старому другу Оби-Вану Кеноби. Сообщение попадает к Люку Скайуокеру, который доставляет его по адресу, сам становится могучим воином и впоследствии побеждает и Дарта Вейдера, и Императора. Также мы потом узнаем, что Лея — сестра Люка, что Дарт Вейдер — их отец, но мы никогда не понимали, каким образом Лея вообще могла быть знакома с Кеноби, почему она попала в сопротивление, откуда она знает Дарта Вейдера, если от него живым никто обычно не уходит. Эпизоды-приквелы не ответили на эти вопросы, и «Оби-Ван Кеноби» постарался это сделать только сейчас, полвека спустя . В сериале мы увидели, что Кеноби и Вейдер не раз сражались за эти годы, что Кеноби — сильнее и мудрее, а Вейдер проигрывает за счет своей инфантильности! Лея, оказывается, с детства бунтарка, способная заткнуть за пояс любого гуру со стажем, а джедаев после падения их ордена в галактике осталось видимо-невидимо, но их ловят на крючок благородства. А еще здесь есть сцена, где Вейдер становится по-настоящему отвратителен и объясняется, почему Кеноби в «Новой надежде» не лжет Люку, говоря, что Вейдер убил Анакина. Словом, теперь без этого сериала классическая сага «Звездные войны» уже не может считаться полной, так что важность шоу переоценить трудно.

«Мисс Марвел» (Disney+) 12+

Еще один важнейший сериал месяца — тоже на Disney+, который в России легко доступен через VPN, о чем мы писали в отдельном материале. Шоу стало уже седьмым в так называемой Кинематографической вселенной Marvel, прошлым был «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком. Главная героиня — 16-летняя девочка Камала из семьи пакистанских эмигрантов в Джерси. Семья живет по мусульманским традициям, а у девочки своя религия — супергерои Marvel . Она читала все комиксы, смотрела все фильмы и мультики, в голове у нее только сюжеты про летающих людей в трико, а главная ее мечта — попасть на костюмированную тусовку, куда она планирует заявиться в самодельном костюме Капитана Марвел.

В школе Камалу буллят за ее мусульманские привычки и внешний вид, в семье травят за масскультовые увлечения. На вечеринку не пускают, от греха. Но она всё равно сбегает туда, прихватив из сундука прабабушкин браслет в качестве фенечки. Естественно, в браслете древняя суперсила, с которой пробуждается и древнее суперзло , а в основе идеи, конечно, инклюзия: тут и поколения, и культуры, и нации должны примириться в рамках одного сюжета, а Камала, скорее всего, постепенно станет какой-нибудь «Мстительницей» и будет спасать мир от очередного Таноса. Собственно, после трех эпизодов понятно, что она и без команды может справиться. Весь фильм построен на деталях того, как традиционная культура сталкивается с современной, и нам последовательно доказывают, что недооценивать свои истоки нельзя. Но мысль, что в наследие обязательно достаются не только ангелы, но и демоны, сегодня как никогда актуальна.

«Дом Gucci» (more.tv) 18+

Сегодня фильм Ридли Скотта смотрится совершенно иначе, чем год назад. Как известно, в марте Gucci ушел из России, как и все остальные бренды, принадлежащие группе Kering (кстати Сальма Хайек, сыгравшая в фильме гадалку и любовницу Патриции Реджани, — жена президента Kering). То есть это решение корпоративное и не имеющее отношения к семье Гуччи, а как бы поступили ее эксцентричные представители, можно только гадать. В том числе по фильму. Как бы поступили Альдо и Родольфо Гуччи? А Паоло и Маурицио, их сыновья? А их родственники, у которых тоже была доля в семейном бизнесе? Угадать трудно, но учитывая, что эти люди, по крайней мере на экране, часто шли против общественного мнения, не исключено, что и в данном случае они избрали бы какой-то другой путь. Скорее всего, самый одиозный из всех возможных .

Конечно, если бы Ридли Скотт попытался не огрублять и не изменять историю, мы бы никогда не разобрались во всех хитросплетениях жизни огромной семьи. И уж точно не стали бы винить во всех ее проблемах Маурицио и его слишком активную жену. Зато в этой упрощенной версии прекрасно раскрылся актерский талант Леди Гаги, а актерский ансамбль тут такой, что имена глаза слепят: Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс — стоит пересмотреть фильм онлайн.

«В ритме ча-ча-ча» (Apple+) 12+

Для миллионов зрителей во всем мире этот фильм — ромком с Дакотой Джонсон, которая после «50 оттенков серого» стала суперзвездой и секс-символом. Но на самом деле это куда больше, чем просто история любви . Поэтому фильм взяли на «Сандэнс», поэтому он получил там приз зрительских симпатий и поэтому его без всяких колебаний приобрела за огромную для независимого кино сумму в $15 млн Apple. Кстати, на том же «Сандэнсе» Apple в прошлом году за $25 млн купила CODA, и все помнят, что картина в итоге стала важным фигурантом оскаровской гонки, так что к «Ча-ча-ча» очень даже стоит присмотреться.

Между фильмами есть нечто общее. В одном ряду героев первого плана — слабослышащие или глухие, в другом — девочка с аутизмом и мать, которая ей в сестры годится. Главный герой, Эндрю, влюбился в мать (ее как раз Джонсон играет), так как с детства питает слабость к женщинам старше себя. Он понимает, что путь к сердцу возлюбленной лежит через ее дочь, нужно искать контакт с особым ребенком. И всё было бы хорошо, если бы исполнитель главной роли и режиссер Купер Рэфф пошел бы в сторону жанра. А он как назло хочет, чтобы было как в жизни, со всеми заморочками, истериками и другими неприятностями. В итоге плакать придется больше, чем смеяться, но фильм действительно очень глубокий и важный .

«Женщина в состоянии развода» (KION) 18+

KION среди всех российских платформ больше всего интересуется средним классом и его проблемами. Вот и опять в центре повествования — успешная молодая женщина слегка за 30, которая рассталась с мужем и теперь желает жить в свое удовольствие . Ходить на фитнес, встречаться с самыми разными мужчинами (только ненадолго, без обязательств), тусоваться в клубах, ездить в путешествия с кем заблагорассудится. И тут — облом. Гинеколог ставит диагноз ранней менопаузы, и если Вера вообще когда-то хочет детей, то надо рожать вот прямо сейчас . И Вера срочно начинает искать «донора».

А дальше авторы умело диагностируют колебания внутри современного российского менталитета. С одной стороны, XXI век, чайлдфри, #metoo, все такие свободные, успешные, легкие. С другой — копни поглубже кого угодно, а там домострой и архаика, хтонь, как сейчас принято говорить. И как быть героине, которую «откатили» к первобытному ее состоянию, самки в поисках наилучшего самца, когда уже не до обсуждений Леви-Стросса в прокуренном «Жан-Жаке». Так что тут и шутка, и диагноз, и вера в Веру, которой обязательно должно повезти: всё же это проще, чем найти почку, как в случае с персонажем Любови Аксеновой в недавнем суперхите. Или не проще?

«Не оставляй меня» (Амедиатека) 18+

Криминальная драма от создателей «НольНольНоль» и «Гоморры». Вообще итальянское кино в последние годы не просто на подъеме: если в начале века оно скорее интересовало фанатов фестивальных лент, то теперь эти фильмы и сериалы стали модными у самых широких масс . Ту же «Гоморру» посмотрели в России все, кого вообще интересуют криминальные драмы, то есть примерно 90% зрителей в стране. А кто не посмотрел, тот слышал. Про феномен «Молодого Папы» можно даже не говорить, это уже совсем веха в мировом сериальном производстве .