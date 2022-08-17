«Как нас можно «отменить»? Глупость какая-то!»

Молодым артистам необходимо ходить по кастингам, хотя они этого и не любят, уверен Игорь Матвиенко. Отсутствие песен-«долгожителей» он считает проблемой, которую надо решать на государственном уровне. Продюсер «Иванушек International» и «Любэ» каждый год ездит на «Тавриду» и помогает молодежи начать карьеру в шоу-бизнесе, за что и получил почетное звание легенды. Одним из главных событий второго дня фестиваля в Крыму стал концерт-трибьют, посвященный творчеству Матвиенко. После репетиции выступления автор хитов «Тучи» и «Конь» ответил на вопросы «Известий» и заодно рассказал о новом песенном конкурсе, созданном по поручению президента.

Сменить профессию

— Вы получили почетное звание «Легенда Тавриды». Сколько лет вы сотрудничаете с фестивалем?

— Кажется, я сотрудничаю с ним с самого его основания. Мне очень нравится! Я прямо фанат «Тавриды». Мыс Меганом — это уже моя вторая родина.

— В какой степени сейчас участники «Тавриды» задействованы в ваших проектах?

— В прошлом году мы провели кастинг, отобрали лучших сонграйтеров, они у нас обучаются сейчас и уже пишут песни, гимны . Я очень доволен результатом. Никак не ожидал, что молодежь может вот так хорошо проявлять себя. В общем, достойную смену мы воспитали!

Как нас можно отменить Посетители на фестивале молодых деятелей культуры и искусств «Таврида.Арт-2022» в бухте Капсель Фото: РИА Новости/Макс Ветров

— Уровень в целом высокий, на ваш взгляд?

— Ребята же проходят несколько кастингов по всей стране. А потом, когда они оказываются на «Тавриде», за неделю у них такая интенсивная программа, что в итоге некоторые уходят из своих первоначальных профессий и связывают жизнь именно с креативными областями.

Авторы и отмена

— Вы участник различных государственных проектов в сфере культуры, в том числе возглавляете экспертный совет Фонда культурных инициатив. Как считаете, заполнена ли эта ниша или нужны еще какие-то конкурсы, грантовые программы?

— Я в основном лоббирую музыку и то, что с ней связано. И должен сказать, что кинематографу по-прежнему уделяется больше внимания. Хорошо, что у нас появились Фонд культурных инициатив, «Таврида», чемпионат творческих компетенций ArtMasters, но всё равно этого недостаточно. Поэтому появляются новые проекты. Год назад во время встречи с лауреатами премий в области культуры и искусств Владимир Владимирович Путин поговорил с пианистом Олегом Аккуратовым, и тот спросил, почему нет ни одного конкурса песен на русском языке. Президент дал поручение своей администрации проработать вопрос, они в итоге вышли на меня и попросили подумать на эту тему.

Я прекрасно понимаю, что здесь имелось в виду. У нас действительно очень мало песен, которые бы прожили 10–15–20 лет. Раньше их было гораздо больше! А сейчас хорошо, если раз в пять лет появится хит, который останется надолго. В основном же выходят однодневки. Будем исправлять эту ситуацию.

Как нас можно отменить Певец SHAMAN во время выступления на концерте в рамках фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Почему конкурс называется «Автора!»?

— Песня же начинается с автора, а не с исполнителя. Но последние годы с профессиями композитора и поэта совсем грустная ситуация — начиная с вопроса отчислений и заканчивая упоминаниями в СМИ. Раньше была «Песня года», все знали Александру Пахмутову, Николая Добронравова. А сейчас никто не знает авторов — хорошо если исполнителя упомянут по радио. И я подумал, что нужно сделать конкурс именно для авторов. Механика такая: авторы присылают песни, мы их отслушиваем, очень долго идет процесс отбора, но в итоге выбранные композиции будут исполнять звезды и, если всё сложится, включат их в свой репертуар . Это будет хорошо и для авторов, и для звезд, и для всей страны, потому что таким образом пополнится золотой фонд отечественных песен.

— Как начинающему артисту попасть в руки опытных специалистов? Например, в ваши проекты.

— Прежде всего ходить на кастинги. Артисты обычно не очень любят это, но именно там тебя могут заметить. Возьмите Ярослава Дронова (SHAMAN) — он прошел огонь и воду, шоу «Голос», и вот теперь все знают, кто это такой. Другой путь — не ходить по кастингам, а просто выкладывать в социальные сети всё, что ты накреативил. Если это талантливо — рано или поздно твое творчество найдет путь и тебя услышат.

Как нас можно отменить Игорь Матвиенко и солист группы «Любэ» Николай Расторгуев Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Анна Исакова

— Девиз фестиваля «Таврида.Арт» — «Нас не отменят». Сталкивались ли вы или ваши артисты с культурой отмены и если да, то как с этим бороться?

— Думаю, это касается в большей степени классической музыки. А насчет моих артистов — у нас отменилось несколько гастролей в Германии у «Любэ» и «Иванушек International» и ладно. Не холодно и не горячо. Отработали эти программы по Краснодарскому краю и Крыму. Лично я не особо ощущаю «культуру отмены». Да и как нас можно «отменить»? Глупость какая-то!