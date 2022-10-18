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Звуковые дороги: артисты-эмигранты собирают на Западе в разы меньше публики

Спрос на шоу SHAMAN в России выше, чем на Земфиру и Бориса Гребенщикова — за рубежом
Фото: Global Look Press/dpa/Hannes P Albert
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Концерты уехавших на Запад звезд приносят во много раз меньше денег, чем им удавалось собирать в России. Билеты стоят дешевле, залы меньше. Ажиотажа не наблюдается. Так, например, свободные места (по официальным ценам) есть на всех концертах октябрьского тура Земфиры, при средней вместимости площадок в 3–4 тыс. зрителей, тогда как в Москве певица с легкостью собирала полный «Олимпийский» — 30 тыс. Похожая ситуация — у Noize MC, «Машины времени», Бориса Гребенщикова и других эмигрантов. «Известия» разбирались, как развиваются зарубежные карьеры наших звезд.

Без «Олимпийского»

Весной и летом из России эмигрировал целый ряд рок- и рэп-артистов, в том числе звезды первого эшелона. За рубежом, впрочем, они не стали держать творческую паузу и отправились в турне. Серии концертов в Европе и на Ближнем Востоке стартовали у Бориса Гребенщикова (без «Аквариума», но в составе группы, названной им «БГ+»), Noize MC, Земфиры. А «Машина времени» и «Би-2» планируют отправиться в Среднюю Азию.

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Но вне зависимости от географии объединяет эти шоу относительная доступность билетов и отсутствие ажиотажа, характерного для выступлений перечисленных звезд в России в прошлые годы. Так, на концерт 18 октября Земфиры в Праге билеты на танцпол стоят €79, на момент написания материала они были в продаже. Вместимость зала Forum Karlin — 3 тыс. зрителей. Столько же мест и в Stadthalle Offenbach (Оффенбах-на-Майне), попасть туда на шоу 21 октября стоит €69. Еще более камерная аудитория артистку ждет в Гааге. Вместимость большого зала Paard — всего 1100 человек, но послушать про небо Лондона с VIP-балкона можно за €190, это самые дорогие контрамарки, а вход в партер — €120. Сложно сказать, сколько именно мест организаторы отвели под балконы и сколько — для партера, но даже если считать, что их будет поровну, суммарная выручка за голландский вечер составит около €170 тыс.

Совсем к иному раскладу Земфира привыкла в России. Поклонникам певицы до сих пор памятно ее шоу 2016 год на стадионе «Олимпийский». Тогда в продажу поступило 30 тыс. билетов, самые дешевые из которых — 2500 рублей. Но они закончились довольно быстро, и в итоге поклонникам приходилось выкладывать до 25 тыс. рублей за место. Зал был распродан полностью, пришлось даже объявить дополнительный концерт. Таким образом, доход составил сотни миллионов рублей.

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Выступление Noize MC

Выступление Noize MC

Фото: ТАСС/URA.RU/Natalia Chernokhatova

Отказываются от стадионов и рэперы. 20 октября Noize MC выступит в мюнхенском Backstage Werk перед 1,2 тыс. зрителей. Если, конечно, они соберутся — билеты в продаже еще есть, всего по €50. Для инвалидов и сопровождающих скидка 50%. Итого максимально шоу принесет Ивану Алексееву €60 тыс. (минус все расходы и процент площадки).

Эксперты подтверждают выводы «Известий».

Стоимость билетов в России всегда была больше. И она могла быть на порядок выше, чем за рубежом. Это особенность российского шоу-бизнеса. Наш зритель готов заплатить больше в разы, чем его европейский собрат. Касалось это не только наших звезд, но и артистов мировой величины. Если сравнить стоимость на билеты во время их мировых туров, то в России билеты стоили дороже, — отметил маркетолог Андрей Арно. — Что касается наших уехавших звезд, разница в их заработках будет колоссальна. Они будут в десятки раз меньше получать на Западе, чем здесь. Там нет такой востребованности и потребности в этих исполнителях.

Уехав из страны, звезды разом сократили свои финансовые возможности, согласен главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

— ВВП России за последнее время вырос многократно. Страна давала возможность заработать любимым исполнителям. Да, за границей живут десятки миллионов русскоязычных, и популярность кумиров там ничуть не меньше, однако особенности организации зрелищных мероприятий, да и реалии сегодняшнего мира не позволят поддержать уровень доходов на прежнем уровне, потери будут значительными, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

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«Машина» в Казахстан

К новым реалиям приходится адаптироваться не только артистам XXI века, но даже классикам русского рока. Борис Гребенщиков и вовсе решил ограничиться акустическими сетами. Во Франкфурте менее чем через две недели основатель «Аквариума» сыграет в клубе всего на несколько сотен мест, а чтобы попасть туда, достаточно расстаться с €49 — это стоячая галерка, совсем небольшая. Сидячие места подороже: от €79. Билетов еще много. А чтобы лицезреть артиста совсем близко, с третьего ряда, потребуется выложить €119. В Москве, вероятно, такая роскошь стоила бы раз в пять больше даже на обычных, а не акустических вечерах.

Ну а Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) и вовсе довольствуется выступлениями в Казахстане. В ноябре «Машина времени» сыграет в Алматы, лучшие места во Дворце Республики (максимальная вместимость около 2500 человек) обойдутся дешевле 8000 рублей по нынешнему курсу. В дальние сектора можно попасть всего за 10000 тенге (примерно 1300 рублей).

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Рок-группа Би-2

Рок-группа Би-2

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Конкурировать за внимание соотечественников «Машине времени» придется с «Би-2». Концерт Шуры и Левы состоится в том же городе и в том же месяце. Впрочем, фанаты рока вполне смогут позволить себе посетить оба вечера: фан-зона прямо у сцены будет доступна всего за 25 тыс. тенге (около 3300 рублей). Также в планах «Би-2» посетить этой осенью Ереван и Бишкек. Уровень цен тот же, причем в случае со столицей Армении на сайте исполнителей подчеркивается: принимают российские платежные карты.

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Российская рок-певица Ольга Кормухина иронизирует: уехавшие нашли друг друга.

Поют они там для таких же уехавших. Они и здесь нежно любили друг друга. Только в эту любовь они еще вовлекали массу людей, не готовых исповедовать те ценности, которые исповедовали они. Слава Богу, ситуация внесла ясность, — подчеркнула исполнительница в комментарии «Известиям». — Эти артисты не думали о своем будущем, когда принимали это решение. Они пытались навязать обществу свои ценности. А общество оказалось совсем другим, и это здорово.

Они русские

А вот российские звезды, оставшиеся на Родине, чувствуют себя как раз весьма неплохо. У певца SHAMAN только во второй половине осени запланировано 23 концерта — больше, чем у всех вышеперечисленных звезд за рубежом, и в большинстве залов они распроданы полностью (при ценах от 2000 рублей на самые дальние места). Впрочем, и он не брезгует более камерными площадками, однако на такие выступления попасть будет сложнее и дороже, чем на концерты БГ в Европе. На вечер, который состоится в январе 2023 года в московском клубе Magnus Locus, билеты стоили 15 тыс. Именно в прошедшем времени: их уже не достать. И SHAMAN — не единственный пример.

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Певец Шаман

Певец Шаман

Фото: ТАСС/POOL/Блинов Максим
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Пользуются спросом ледовые шоу Татьяны Навки, Ильи Авербуха. Люди идут, желая оценить сильнейшую постановку с красочными костюмами, декорациями и участием звезд фигурного катания. Там техники фур шесть, под 200 световых приборов! Из популярных артистов очень востребованы Григорий Лепс, SHAMAN, который просто устроил взрыв на нашей эстраде. Люди поверили в его патриотизм и отреагировали соответствующим образом, — поделился с «Известиями» известный промоутер на условиях анонимности. — Неожиданно сильный подъем у Олега Газманова. Очень хорошо пошел и Филипп Киркоров.

Экс-супруг Аллы Пугачевой действительно не стал сворачивать гастрольную деятельность. Ближайшее его выступление состоится в Воронеже 26 октября, и самые доступные места обойдутся в 2900 рублей. А на следующий день артист споет в Рязани. Там послушать его можно будет от 2000 рублей, но это уже не ДК, а стадион с приличной вместимостью. При этом промоутеры подчеркивают: сейчас российская публика не проявляет привычной активности, и после окончания мобилизации спрос на билеты внутри страны вырастет.

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