Звуковые дороги: артисты-эмигранты собирают на Западе в разы меньше публики
Концерты уехавших на Запад звезд приносят во много раз меньше денег, чем им удавалось собирать в России. Билеты стоят дешевле, залы меньше. Ажиотажа не наблюдается. Так, например, свободные места (по официальным ценам) есть на всех концертах октябрьского тура Земфиры, при средней вместимости площадок в 3–4 тыс. зрителей, тогда как в Москве певица с легкостью собирала полный «Олимпийский» — 30 тыс. Похожая ситуация — у Noize MC, «Машины времени», Бориса Гребенщикова и других эмигрантов. «Известия» разбирались, как развиваются зарубежные карьеры наших звезд.
Без «Олимпийского»
Весной и летом из России эмигрировал целый ряд рок- и рэп-артистов, в том числе звезды первого эшелона. За рубежом, впрочем, они не стали держать творческую паузу и отправились в турне. Серии концертов в Европе и на Ближнем Востоке стартовали у Бориса Гребенщикова (без «Аквариума», но в составе группы, названной им «БГ+»), Noize MC, Земфиры. А «Машина времени» и «Би-2» планируют отправиться в Среднюю Азию.
Но вне зависимости от географии объединяет эти шоу относительная доступность билетов и отсутствие ажиотажа, характерного для выступлений перечисленных звезд в России в прошлые годы. Так, на концерт 18 октября Земфиры в Праге билеты на танцпол стоят €79, на момент написания материала они были в продаже. Вместимость зала Forum Karlin — 3 тыс. зрителей. Столько же мест и в Stadthalle Offenbach (Оффенбах-на-Майне), попасть туда на шоу 21 октября стоит €69. Еще более камерная аудитория артистку ждет в Гааге. Вместимость большого зала Paard — всего 1100 человек, но послушать про небо Лондона с VIP-балкона можно за €190, это самые дорогие контрамарки, а вход в партер — €120. Сложно сказать, сколько именно мест организаторы отвели под балконы и сколько — для партера, но даже если считать, что их будет поровну, суммарная выручка за голландский вечер составит около €170 тыс.
Совсем к иному раскладу Земфира привыкла в России. Поклонникам певицы до сих пор памятно ее шоу 2016 год на стадионе «Олимпийский». Тогда в продажу поступило 30 тыс. билетов, самые дешевые из которых — 2500 рублей. Но они закончились довольно быстро, и в итоге поклонникам приходилось выкладывать до 25 тыс. рублей за место. Зал был распродан полностью, пришлось даже объявить дополнительный концерт. Таким образом, доход составил сотни миллионов рублей.
Выступление Noize MC
Отказываются от стадионов и рэперы. 20 октября Noize MC выступит в мюнхенском Backstage Werk перед 1,2 тыс. зрителей. Если, конечно, они соберутся — билеты в продаже еще есть, всего по €50. Для инвалидов и сопровождающих скидка 50%. Итого максимально шоу принесет Ивану Алексееву €60 тыс. (минус все расходы и процент площадки).
Эксперты подтверждают выводы «Известий».
— Стоимость билетов в России всегда была больше. И она могла быть на порядок выше, чем за рубежом. Это особенность российского шоу-бизнеса. Наш зритель готов заплатить больше в разы, чем его европейский собрат. Касалось это не только наших звезд, но и артистов мировой величины. Если сравнить стоимость на билеты во время их мировых туров, то в России билеты стоили дороже, — отметил маркетолог Андрей Арно. — Что касается наших уехавших звезд, разница в их заработках будет колоссальна. Они будут в десятки раз меньше получать на Западе, чем здесь. Там нет такой востребованности и потребности в этих исполнителях.
Уехав из страны, звезды разом сократили свои финансовые возможности, согласен главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.
— ВВП России за последнее время вырос многократно. Страна давала возможность заработать любимым исполнителям. Да, за границей живут десятки миллионов русскоязычных, и популярность кумиров там ничуть не меньше, однако особенности организации зрелищных мероприятий, да и реалии сегодняшнего мира не позволят поддержать уровень доходов на прежнем уровне, потери будут значительными, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».
«Машина» в Казахстан
К новым реалиям приходится адаптироваться не только артистам XXI века, но даже классикам русского рока. Борис Гребенщиков и вовсе решил ограничиться акустическими сетами. Во Франкфурте менее чем через две недели основатель «Аквариума» сыграет в клубе всего на несколько сотен мест, а чтобы попасть туда, достаточно расстаться с €49 — это стоячая галерка, совсем небольшая. Сидячие места подороже: от €79. Билетов еще много. А чтобы лицезреть артиста совсем близко, с третьего ряда, потребуется выложить €119. В Москве, вероятно, такая роскошь стоила бы раз в пять больше даже на обычных, а не акустических вечерах.
Ну а Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) и вовсе довольствуется выступлениями в Казахстане. В ноябре «Машина времени» сыграет в Алматы, лучшие места во Дворце Республики (максимальная вместимость около 2500 человек) обойдутся дешевле 8000 рублей по нынешнему курсу. В дальние сектора можно попасть всего за 10000 тенге (примерно 1300 рублей).
Рок-группа Би-2
Конкурировать за внимание соотечественников «Машине времени» придется с «Би-2». Концерт Шуры и Левы состоится в том же городе и в том же месяце. Впрочем, фанаты рока вполне смогут позволить себе посетить оба вечера: фан-зона прямо у сцены будет доступна всего за 25 тыс. тенге (около 3300 рублей). Также в планах «Би-2» посетить этой осенью Ереван и Бишкек. Уровень цен тот же, причем в случае со столицей Армении на сайте исполнителей подчеркивается: принимают российские платежные карты.
Российская рок-певица Ольга Кормухина иронизирует: уехавшие нашли друг друга.
— Поют они там для таких же уехавших. Они и здесь нежно любили друг друга. Только в эту любовь они еще вовлекали массу людей, не готовых исповедовать те ценности, которые исповедовали они. Слава Богу, ситуация внесла ясность, — подчеркнула исполнительница в комментарии «Известиям». — Эти артисты не думали о своем будущем, когда принимали это решение. Они пытались навязать обществу свои ценности. А общество оказалось совсем другим, и это здорово.
Они русские
А вот российские звезды, оставшиеся на Родине, чувствуют себя как раз весьма неплохо. У певца SHAMAN только во второй половине осени запланировано 23 концерта — больше, чем у всех вышеперечисленных звезд за рубежом, и в большинстве залов они распроданы полностью (при ценах от 2000 рублей на самые дальние места). Впрочем, и он не брезгует более камерными площадками, однако на такие выступления попасть будет сложнее и дороже, чем на концерты БГ в Европе. На вечер, который состоится в январе 2023 года в московском клубе Magnus Locus, билеты стоили 15 тыс. Именно в прошедшем времени: их уже не достать. И SHAMAN — не единственный пример.
Певец Шаман
— Пользуются спросом ледовые шоу Татьяны Навки, Ильи Авербуха. Люди идут, желая оценить сильнейшую постановку с красочными костюмами, декорациями и участием звезд фигурного катания. Там техники фур шесть, под 200 световых приборов! Из популярных артистов очень востребованы Григорий Лепс, SHAMAN, который просто устроил взрыв на нашей эстраде. Люди поверили в его патриотизм и отреагировали соответствующим образом, — поделился с «Известиями» известный промоутер на условиях анонимности. — Неожиданно сильный подъем у Олега Газманова. Очень хорошо пошел и Филипп Киркоров.
Экс-супруг Аллы Пугачевой действительно не стал сворачивать гастрольную деятельность. Ближайшее его выступление состоится в Воронеже 26 октября, и самые доступные места обойдутся в 2900 рублей. А на следующий день артист споет в Рязани. Там послушать его можно будет от 2000 рублей, но это уже не ДК, а стадион с приличной вместимостью. При этом промоутеры подчеркивают: сейчас российская публика не проявляет привычной активности, и после окончания мобилизации спрос на билеты внутри страны вырастет.