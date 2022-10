Верю — не верю: псалм Ника Кейва, Евангелие Земфиры

Елка воссоединяется с возлюбленным, Земфира погружается в депрессию, а Ник Кейв уходит в церковь. Музыканты переживают непростое время каждый по-своему. И только слушателю решать, какой путь благотворнее. «Известия» же помогут не пропустить самые интересные релизы недели.

Земфира от Луки

С обложки нового мини-альбома Земфиры на нас смотрит азиатский ребенок с прической в ретро-стиле — то ли намек на миграцию в Среднюю Азию, то ли оммаж художнику Рустаму Хамдамову, «создавшему» образ главной земфириной союзницы Ренаты Литвиновой, — он любит писать таких персонажей. Но главный элемент дизайна — красный цвет, заливающий картинку, и здесь все ясно без слов. А вот как раз слова — «Земфира от Луки», написанные «церковным» шрифтом, — вызывают вопросы. Заменить своим именем Евангелие — чересчур даже для этой артистки, никогда не страдавшей скромностью. Да и в текстах четырех песен никакого религиозного подтекста не видно. Разве что фраза «Я не Кришна и не Будда».

Земфира поет, конечно, не о Боге, а о самой себе, выплескивая переживания в нервном, дерганом электронном звучании и жалящих строчках. И если «Бордерлайн» был альбомом депрессивно-лирическим, то «Земфира от Луки» — пластинка депрессивно-истерическая. К счастью, прямолинейной публицистики здесь нет, автор остается музыкантом и поэтом, не претендуя на роль политика, как иные рок- и рэп-звезды. Но понятно, что и музыка, и стихи здесь — концентрация актуальных тревог. Зачем такие записи в период и без того тревожный? Ответ дает сама Земфира в последнем треке, рассказывая о друге, который вроде бы оказался сильнее ее, бросил курить, пить, занялся спортом — и сошел с ума. В общем, надо позволить себе переживать, говорит нам певица. Прислушаемся?

Nick Cave & Warren Ellis — Earthlings

Новые сингл и клип Ника Кейва и Уоррена Эллиса, на самом деле, не такие уж и новые. Песня Earthlings была записана во время студийных сессий для альбома Ghosteen (2019), а для документальной картины This Much I Know To Be True (2022) исполнение Earthlings сняли на видео. Но ни на студийную пластинку, ни в фильм эти записи не попали. Единственный раз композиция была опубликована в сборнике Nick Cave & the Bad Seeds — B-Sides & Rarities: Part II (2021). Однако Кейву явно захотелось лучшей судьбы для своего произведения, поэтому теперь трек вышел на 7-дюймовом виниле, а клип — та самая киносъемка — появился на YouTube.

Кейв с бэк-вокалистами поет в темном помещении, похожем на протестантскую церковь. На стене виден фасад органа, а через полукруглое окно на музыкантов эффектно падают солнечные лучи. Уоррен Эллис аккомпанирует Кейву на синтезаторе, после чего встает и начинает дирижировать. И все это действительно напоминает какую-то религиозную церемонию, особенно когда в конце ролика Кейв со товарищи многократно повторяет Oh Lord!.

Стоит напомнить, что весной Ник выпустил альбом «Семь псалмов», на котором под долгие аккорды проникновенно читает тексты про веру и Господа. Earthlings с музыкальной точки зрения, конечно, интереснее — здесь Кейв, по крайней мере, поет. Но, видимо, поклонникам давно пора смириться с тем, что австралийская звезда уже не столько рокер, сколько проповедник.

Vianney feat. Ed Sheeran — Call on Me

Эд Ширан вторую неделю подряд радует нас неожиданными коллаборациями. Однако если дружба с покемонами была виртуальной и проявилась разве что в клипе, тандем с французским шансонье Вьянне вылился в полноценный дуэт, причем, записанный «очно», а не дистанционно, как многие делали в последние пару лет.

В музыкальном плане это стандартная, вполне ширановская по духу композиция, позитивно-умиротворяющая, хотя и с долей меланхолии. Полуакустический аккомпанемент с мягким звучанием гитары порадует слух, а харизматичные голоса обоих исполнителей взволнуют девичьи сердца. Необычно здесь только одно: Вьянне поет свои куплеты по-французски, Ширан же — по-английски. И только припев англоязычен всегда. Так что желающим в полной мере «распробовать» композицию в любом случае придется лезть в онлайн-переводчик (если, конечно, вы не полиглот). Но можно и обойтись: никаких глубоких подтекстов там нет, Call on Me — песня о дружбе, о взаимопомощи в непростые жизненные моменты. И этого, в принципе, знать достаточно.

Елка — «Заново»

В отличие от Земфиры, Елка не пытается соответствовать драматизму момента. Ее новый сингл, как всегда, про любовь, а не про мировые проблемы и реакцию на них. Но свойство талантливого артиста (а Елка все-таки отнюдь не «попса» в пошло-примитивном смысле) — чувствовать время и отзываться на него пусть даже совершенно неявным образом. Вот и «Заново» с минималистичным мрачным битом, меланхоличными электронными вкраплениями и трогательным, хрупким вокалом будто излучает уязвимость и глубоко запрятанную внутри боль. А уж какова причина этих переживаний — каждый слушатель пусть решает сам.

Внешне же «Заново» — симпатичный, качественно сделанный поп-трек с цепляющим, запоминающимся припевом и прекрасными перспективами концертного исполнения. Кстати, на стадионе от исходной депрессивности может не остаться и следа. Но даже в нынешнем виде композиция, в отличие от земфириных откровений, дарит пусть и хрупкую, но надежду.

Плей-лист «Известий»

В нашем плей-листе сегодня исключительно свежие релизы. Начнем с трека Вианне и Эда Ширана, затем прозвучит интереснейший гибрид кантри и рэпа в исполнении Shaboozey, а следом — новые композиции Елки и Земфиры. «Мой друг» — трагическая кульминация нашей подборки, после чего как нельзя кстати будет сингл (фактически — псалом) Ника Кейва и, наконец, умиротворяющая мудрая Сарабанда Баха из Пятой виолончельной сюиты. Это архивная запись Мстислава Ростроповича, переизданная на днях, так что новинкой ее можно назвать лишь условно, зато нестареющей классикой — уж точно.