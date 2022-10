Обернулись посмотреть: детские хобби Эда Ширана и ретро Arctic Monkeys

Бьорк возвращается к земле и прошлому, Эд Ширан играет с покемонами, а Arctic Monkeys идут по стопам Боуи и Pink Floyd. Случайно или нет, но все главные аудиорелизы недели оказались окрашены в ностальгические тона. «Известия» разбирались, насколько убедительным получился этот взгляд назад.

Bjork — Fossora

Долгожданная пластинка Бьорк Fossora производит неоднозначное впечатление. Казалось, мы давно уже привыкли к самым авангардным решениям в ее творчестве. Но если не считать Music for the Drawing Restraint 9 — в сущности, саундтрека, а не альбома как такового, — во всех работах певицы всё равно оставалось место мелодии. Здесь же запоминающихся мотивов практически нет. В этом плане Fossora даже более радикальна, чем всё предшествующее.

Вместе с тем не стоит думать, что Бьорк здесь заходит на принципиально новую территорию. Если, например, Medulla была полностью вокальным альбомом, Volta базировалась на медных духовых и ударных, а в Utopia доминировали флейты, в Fossora есть и то, и другое, и третье. Можно сказать, она суммирует композиторские достижения Бьорк за последние два десятилетия, но не открывает никаких новых горизонтов.

Сама исполнительница характеризует этот опыт как возвращение к земле, к корням. Песни создавались во время пандемии, когда Бьорк постоянно жила на родине, в Исландии. И здесь действительно чувствуется эта природная непосредственность, заставляющая вспомнить о таких песнях прошлых лет, как Joga или Earth Intruders. Но то были хиты; в Fossora же хитов нет вовсе.

Впрочем, Бьорк, кажется, и не пыталась создать нечто рассчитанное на успех. Скорее этот диск стал для нее чем-то вроде психотерапии, попытки нащупать почву под ногами. Судя по всему, такой опорой помимо родины оказалась семья. Потому-то две песни посвящены недавно скончавшейся матери певицы, а среди приглашенных артистов фигурируют сын и дочь Бьорк.

Ed Sheeran — Celestial

Эд Ширан выдал неожиданную коллаборацию, выпустив клип совместно с компанией Pokémon — той самой, что владеет правами на сверхпопулярную франшизу. По словам артиста, в детстве он собирал карты Pokémon, был фанатом этих персонажей и теперь решил поностальгировать по тем временам, а заодно и выразить свою любовь к мультяшным героям. Получилось весьма обаятельно, вот только Celestial надо, конечно, смотреть, а не просто слушать, поскольку видеоряд здесь куда интереснее весьма стандартного аудио.

В клипе, созданном при участии японских аниматоров, в жизнь Эда постоянно вторгаются покемоны, то поднимая его с постели взрывом, то устраивая мини-пожар на кухне, а то и безобразничая в студии. Певец, впрочем, не сердится и воспринимает шалости как должное. Благо покемончики и помогают ему, не только мешают.

Всерьез анализировать сюжет ролика, конечно, не стоит — он хорош как раз своей несерьезностью, легкомысленностью, детскостью. Но признаем, что взаимодействие двухмерных рисованных героев с реальным Шираном сделано виртуозно, и само по себе это доставляет не меньше удовольствия, чем общая атмосфера и оптимистичный запоминающийся поп-трек, раскрывающий вокальные возможности автора.

Arctic Monkeys — Body Paint

Одна из главных инди-групп XXI века Arctic Monkeys выпустила новый сингл и клип из будущего альбома. Пластинка будет называться The Car и выйдет уже в этом месяце. Ранее музыканты демонстрировали две песни из нее — I Ain't Quite Where I Think I Am и There'd Better Be a Mirrorball, но Body Paint занимает в этом ряду особое место. Композиция звучит как ностальгический оммаж эпохе конца 1960–1970-х в рок-музыке. Нечто подобное вполне могло бы появиться у Дэвида Боуи или молодых Pink Floyd, но язык не поворачивается назвать трек подражанием. Вдобавок Алекс Тернер со товарищи оказывается на редкость органичен в таком амплуа.

Интересен и клип, подчеркнувший ретроконцепцию даже характером картинки, будто снятой полвека назад на пленку, с характерной невысокой четкостью и приглушенными цветами. В кадре чередуются психоделические образы, так или иначе связанные с телевидением или студией звукозаписи, а концентрация находок и остроумных идей в сфере монтажа и света зашкаливает. И пусть имя режиссера Брука Линдера не то чтобы очень на слуху, у него получилось одно из лучших музыкальных видео года.

Концерт в день рождения Дмитрия Шостаковича

День рождения Шостаковича Московская филармония отметила концертом Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством народного артиста РФ Александра Сладковского (полная трансляция доступна на YouTube и meloman.ru). Программа коллектива, записавшего ранее все симфонии и концерты композитора, состояла, разумеется, исключительно из музыки именинника, но выбор произведений оказался необычен. В первом отделении прозвучал Первый скрипичный концерт (солировал Павел Милюков), во втором же — Двенадцатая симфония, посвященная Ленину и весьма редко исполняемая. Интерпретаторов и публику, как правило, отпугивает прямолинейная идеологическая программа цикла, воспроизводящая советскую революционную мифологию: от суровой панорамы революционного Петрограда и лирического «Разлива», живописующего пребывание Ильича в шалаше на финской границе, до стремительного штурма Зимнего (эта часть называется «Аврора») и ликующего финала «Заря человечества».

Однако если послушать эту музыку, абстрагируясь от исторического сюжета, она покажется пугающе актуальной, будто вобравшей в себя тревоги, динамизм и героику нынешних дней. А Скрипичный концерт в этом контексте выглядит выражением чувств конкретного человека, оказавшегося в гуще исторических событий.

Были ли заложены такие коннотации исполнителями — остается только догадываться, но заметим, что сама дирижерская манера Сладковского оказывается созвучна нашей эпохе. Все динамические контрасты он подает предельно рельефно и даже в тихих моментах удерживает внутренний драматизм, эмоциональный «пульс». Стоит отметить и Павла Милюкова, в равной степени убедительного в кантилене и в виртуозных моментах (оцените каденцию в конце третьей части концерта — Пассакалии).

Плейлист недели

Начнем и закончим наш плейлист мы новыми треками. Послушайте трек из нового мини-альбома канадской поп-певицы LØLØ — вполне себе аналог Тейлор Свифт, не правда ли? Следом прозвучат композиции из последних на данный момент лонгплеев Эда Ширана и Arctic Monkeys (увы, их свежие работы на русских стримингах недоступны), затем — песня Бьорк Vokuro. На альбоме Fossora тоже есть номер на исландском, и параллель с прекрасной песней из диска Medulla здесь напрашивается. Ну а тем, кого заинтересовало наше описание Шостаковича, стоит обратить внимание на финал Первого скрипичного концерта. Правда, в приведенной записи солирует Сергей Догадин, а не Павел Милюков, как в трансляции, но оркестр и дирижер те же. И под занавес — совсем неформатная новинка на стыке фри-джаза и авангарда: 15-минутная медитативная вещь от мэтра Владимира Мартынова с целой компанией молодых музыкантов под символичным названием «Новое небо и Новая земля».