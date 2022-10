Экстренный «Вызов»: SHAMAN призывает к геройству, Моби — к милосердию

SHAMAN бросает вызов, Моби спасает норок, а Фредди Меркьюри передает привет с того света. Отсутствие громких альбомов (исключение — новый лонгплей Red Hot Chili Peppers, который, конечно, вошел в наш обзор) компенсировано на этой неделе изобилием ярких синглов. «Известия» оценили новинки.

SHAMAN — «Вызов»

Многим российским артистам события этого года спутали карты, но кто оказался, напротив, в максимальном выигрыше, так это SHAMAN. Еще в январе он был исполнителем весьма локальной известности. Однако аккурат к началу СВО певец выпустил сингл «Встанем», удивительно попавший в нерв времени, летом прогремел хитом «Я русский», воспринятым как ответ на мировую волну русофобии, а в конце сентября на концерте после подписания договора о вхождении в состав РФ четырех новых регионов именно ему доверили исполнение российского гимна. В этот момент юноша находился на одной сцене с Владимиром Путиным.

И вот — новый сингл. Хотя вроде бы тематика его не связана с актуальными событиями, а причины появления — сугубо прозаические (песня была сочинена в качестве саундтрека телешоу), как не усмотреть в стихах переклички с мобилизацией? «Это вызов твой, / Сделай шаг / Из последних сил / До конца, / Чтобы знали все, / Кто теперь герой. / Это вызов твой», — поет артист под максимально драйвовый, энергетически заряженный поп-рок. И пускай музыкальный материал не отличается оригинальностью, харизма исполнителя это компенсирует. Все-таки в чем Шаману не откажешь, так это в исключительности вокальных данных: когда он в припеве берет ре второй октавы, хочется спросить себя: я не ослышался? Как такое возможно? А вот же!

Red Hot Chili Peppers — Return of the Dream Canteen

Red Hot Chili Peppers выпустили-таки второй альбом за год. И хотя песни для него были записаны на тех же сессиях, что и для предыдущей пластинки — Unlimited Love, общее впечатление иное. Во-первых, новинка более пестрая, эклектичная и непредсказуемая. Во-вторых, более экспериментальная. Здесь множество неожиданных аранжировочных решений и постоянные поиски свежего саунда — скорее удачные, чем нет.

Правда, сказать, что какие-то композиции прямо западают в душу, было бы преувеличением. Но, кажется, музыканты к этому и не стремились, а просто джемовали в студии и ловили кайф от процесса. Возьмите, например, Copperbelly: меланхоличный гитарный аккомпанемент ближе к концу вдруг взрывается диким нойзом. Или следующий трек — Carry Me Home, где блюз мутирует в хард-рок с обрушивающимся на слушателя, выведенным на передний план басовым соло. Вообще в Return of the Dream Canteen особенно много эффектных риффов бас-гитары: Фли проявил себя по полной программе. Герой номер два — соло-гитарист и клавишник Джон Фрушанте, чье воссоединение с RHCP и сделало возможной столь плодотворную студийную сессию. А учитывая, что музыканты записали тогда около полусотни песен и свет из них увидели лишь 35, мы не удивимся, если через какое-то время «перцы» выпустят и третий альбом.

Moby — Rescue Me

Казалось, борьба за права животных и критика модных домов за использование натурального меха в последние годы потеряли актуальность и остались в том благословенном прошлом, где главной сенсацией была очередная выходка «зеленых» или речь Греты Тунберг. С тех пор многие звезды перепрофилировались из экологов сначала в вирусологов, а затем — в геополитиков и миротворцев. И только Моби верен прежним интересам. Его новый клип собран из документальных кадров с норками и другими зверушками, которых держат в тесных клетках, а затем варварски убивают ради изготовления брендовых туфель, сумочек и шуб.

Видео слезовыжимательное, проблема важная, но едва ли здесь она поднята как-то иначе или более выразительно, чем в тысячах аналогичных роликов. Пожалуй, мы бы и вовсе о нем не говорили, если бы не отличная песня с запоминающейся мелодией, энигматичным женским вокалом (Аполло Джейн) и способным порвать любой танцпол битом. Да, настроение трека мрачноватое, но это не делает его хуже — наоборот. И наверное, есть нечто ироничное в том, что под песню про жестокость людей и спасение жизней будут отплясывать как ни в чем не бывало в клубах дамы в тех самых кожаных вещицах. Все-таки Моби-музыкант эффективнее Моби-активиста.

Queen — Face It Alone

Неизвестное наследие великих артистов продолжает выпускаться и десятилетия после их смерти. Такое ощущение, что они по-прежнему с нами. Это касается и Майкла Джексона, и Дэвида Боуи, теперь вот — «новая» (точнее, неизвестная ранее) песня Фредди Меркьюри, выпущенная оставшимися двумя участниками Queen в преддверии релиза коллекционного переиздания альбома The Miracle. Можно, конечно, усматривать здесь в первую очередь коммерческую составляющую и спорить о моральной стороне, ведь сами исполнители в свое время по той или иной причине не стали публиковать эти материалы. Но для поклонников это всё равно радость.

The Miracle — предпоследняя работа Фредди Меркьюри. Он записывал ее в 1988 году, уже будучи смертельно больным и зная об этом, но ни в материале пластинки, ни в только что опубликованном сингле этого не слышно. Песня Face It Alone — выразительная баллада с яркой мелодикой и, главное, моментально узнаваемым голосом фронтмена. Звук полетный и полновесный, а легкая хрипотца только усиливает обаяние.

Да, вряд ли Face It Alone могла бы войти в сборник лучших хитов Queen, но и совсем необязательным би-сайдом ее тоже не назвать. Это просто еще одна частичка наследия гения.

Плейлист «Известий»

Открываем нашу подборку мы синглом Шамана, следом прозвучит трек RHCP 2006 года и относительно недавний ремикс на самую известную песню Моби Why Does My Heart Feel So Bad (нового материала этих артистов на российских стримингах нет). А творчество Queen мы представим титульным треком того самого альбома The Miracle, во время записи которого появилась песня Face It Alone. Наконец, финальная часть плейлиста традиционно отведена под академическую музыку. Здесь нельзя пройти мимо двух новинок: альбома Russian Music 2.0/2.1, откуда мы рекомендуем произведение Morendo Марка Булошникова и релиза «Мелодии» «Композиторские читки. Восемь новых имен». В последнем нас зацепила пьеса Татьяны Андриевской Eclipsis, парадоксально соединяющая народную бурятскую песню и современную авангардную гармонию.