Дорога к звездам: как астрофизик стал великим рок-гитаристом

В истории рок-музыки есть музыканты-писатели, художники, киносценаристы, телеведущие. А вот ученых среди рокеров — по пальцам одной руки пересчитать. И место большого пальца на этой руке практически обязан занять гитарист группы Queen, кавалер ордена Британской империи, обладатель докторской степени в непростой науке астрофизике Брайан Гарольд Мэй. Сегодня, 19 июля, ему исполняется 75 лет, и «Известия» присоединяются к поздравлениям.

Гранит науки и гитара

Мальчик из англо-шотландской семьи, Брайан хорошо учился в школе. Гитарой он увлекся там же — и основал свою первую группу. Она называлась 1984 — по названию романа Оруэлла. Мальчик был еще и начитанный, а вот на гитару в семье денег не хватало (у Брайана, впрочем, было свое банджолеле, да разве с такой штукой рок-н-ролл поиграешь?) Папа Гарольд, чертежник в министерстве авиации, был человеком рукастым: вместе с сыном из каминной полки XVIII века, перламутровых пуговиц и фрагментов старого мотоцикла он сделал гитару, да такую, что завидовала вся школа (а потом колледж, а потом весь мир). Забегая вперед: на этой гитаре, Брайан будет играть всю свою жизнь, а сегодня модель Red Special по благословению Мэя выпускают три компании — две в США и одна в Японии. Так вот, 1984 один раз даже аккомпанировали Джими Хендриксу.

Дорога к звездам Брайан Мэй с гитарой Red Special на концерте в Лондоне, 2017 год Фото: commons.wikimedia.org

Следующая группа Мэя называлась Smile. В это время Мэй уже учился на астрофизика в лондонском Империал-колледже. Занятная деталь: после успешного окончания колледжа в 1970-м Мэя позвали работать в обсерваторию Джодрелл-Бэнк — позвал сам знаменитый астроном сэр Бернард Лоуэлл, который ее и основал в 1945-м. Брайан отказался: мне, дескать, еще кандидатскую писать, а тут у меня всё для этого есть... На самом деле, как говорят его однокурсники, он просто не хотел бросать группу.

Рок-н-ролл — не работа?

Диссертацию он писать начал, и вполне серьезно. Называлась она «Обзор радиальных скоростей в зодиакальном пылевом облаке»; в процессе работы над ней Мэй опубликовал две авторские научные статьи на основании собственных наблюдений, которые проводил в известной обсерватории Тейде на острове Тенерифе.

Группа Smile тем временем свое существование прекратила — и Брайан вместе с барабанщиком, студентом-стоматологом Роджером Тэйлором начали искать нового вокалиста вместо ушедшего Тима Стаффела.

Долго искать не пришлось: однокурсник Стаффела, уроженец экзотического острова Занзибар Фаррух Булсара (мы знаем его под именем Фредди Меркьюри), изучавший поначалу дизайн одежды, а потом переключившийся на графику и дизайн, был большим поклонником Smile, предложил им свои услуги — а заодно и новое название. Так родилась группа Queen.

Дорога к звездам Концерт группы Queen Фото: Global Look Press/imago-images.de

Время было странное: 60-е уже закончились, а 70-е никак не хотели начинаться. Несмотря на то, что практически каждый второй британский студент что-то бренчал на гитаре, а каждый третий пел, местные лейблы всё еще гонялись за начинающими группами. Queen последовательно отказались от нескольких авансов, прежде чем пристроить дебютный альбом на EMI. Но Мэй — несмотря на растущую популярность группы — всё еще сохранял научные амбиции. Впрочем, ему оставалось недолго: в 1974-м, когда вышел второй альбом группы и гастрольное расписание стало всё насыщеннее, гитарист-астроном покинул Империал-колледж, чтобы целиком отдаться музыке.

Королевская битва

История легендарного коллектива настолько пристально изучена, что возвращаться к ней в стотысячный раз смысла не имеет. Отметим лишь, что в Queen Брайан Мэй развернулся не только как гитарист и автор, но и как вокалист, удачно оттенявший фиоритуры невероятного голоса Меркьюри. Восемь песен из репертуара группы спеты им как основным вокалистом; еще в четырех он пропел фрагменты — не так мало! Что до легендарных трехголосий, в которых принимал участие закадычный дружок Тэйлор, их было не счесть.

Но вот как гитарист Мэй, конечно, сформировался именно в Queen. 26-е место в сотне «Величайших гитаристов всех времен» журнала Rolling Stone, 20-е и 41-е — в «50 лучших гитарных соло» журнала Guitar World — всё это оттуда. На самом деле секрет его привлекательности как гитариста прост, и точнее всего его сформулировал легендарный виртуоз Стив Вай. «С точки зрения гитариста Брайан уникален, и никто до сих пор не смог сделать то, что делает он. Он не просто играет соло. Его соло — это мелодии, и они всегда ровно на том месте, где должны быть».

Дорога к звездам Участники группы Queen Фредди Меркьюри и Брайан Мэй на концерте в Брюсселе Фото: ТАСС/Zuma

И впрямь, рядом с Меркьюри нельзя было быть просто рок-гитаристом. Гитара Мэя пела, и пела ничуть не менее — а то иногда и более — убедительно, чем вокалист. Кстати говоря, в Queen он освоил еще и клавишные — поэтому надпись «Никто не играет на синтезаторах», время от времени появлявшаяся на пластинках Queen, всё же была лукавством.

От соло до мюзикла

Казалось, смерть Фредди Меркьюри поставила однозначную точку в истории группы. Трое оставшихся разошлись по своим углам; Брайан Мэй, считавший, что работа — лучшее средство от горя, завершил первый сольный альбом и создал собственную группу. Они играли по всему миру, поддерживая то Джо Кокера, то Guns N’ Roses, и рана стала помалу затягиваться. В 1993-м вместе с экс-коллегами они довели до ума то, что стало потом «посмертным» альбомом Queen «Made in Heaven». В общем, сольной работы хватило аж на десятилетие.

Дорога к звездам Брайан Мэй и Роджер Тэйлор лично курировали работу над русским мюзиклом We Will Rock You, Москва 2004 год Фото: ТАСС

В 2002-м он играет God Save The Queen, стоя на крыше Букингемского дворца — с этого начинается празднование Золотого юбилея Елизаветы II — а через год становится кавалером самого престижного и весомого в Британии ордена. К этому времени уже два года в тандеме с Тэйлором шла работа над пока что безымянным мюзиклом по мотивам песен Queen: либретто сочинял известный писатель Бен Элтон. Премьера придуманного им спектакля We Will Rock You состоялась в 2002-м в Лондоне. Критики поджимали губы — но спектакль с успехом шел на шести континентах (в том числе и в нашей стране) вплоть до 2014 года, а в нынешнем году проходит британский тур в честь 20-летия постановки.

И вновь продолжается Queen

К началу нового тысячелетия стало понятно, что Queen — не просто великая группа, но и невероятно успешный бренд; мюзикл это подтвердил. К тому же самому Мэю явно наскучило сольное творчество, а вот по старым временам он тосковал. Понятно, что для фанатов объявленные на 2005 год гастроли Queen с Полом Роджерсом в роли вокалиста стали в определенном смысле холодным душем, но Мэй с Тэйлором были полны энтузиазма. Он оправдался — мировое турне было весьма успешным, как и альбом Cosmos Rocks, записанный по его итогам. Альянс, впрочем, завершился уже в 2009-м, а с 2011-го и по настоящее время место вокалиста занял победитель телешоу American Idol Адам Ламберт; группа вполне успешно гастролирует вместе с ним.

Дорога к звездам Совместный концерт участников группы Queen и Адама Ламберта Фото: ТАСС

Понятно, что корпорация Queen — беспроигрышный источник и радости, и доходов для нашего героя. Но ему всё не сидится на месте — то он записывается с Леди Гагой, то выпрыгивает на сцену в Рединге, чтобы поиграть с My Chemical Romance, то обеспечивает рок-поддержку рэперу Даппи, то — специально для фильма «Приключения Пиноккио» — пишет аж мини-оперу в стиле барокко! В общем, скучать нынешнему юбиляру некогда.

Ох уж эта наука

А что же звезды? Сам Мэй говорит, что никогда о них не забывал, и периодически ездил на Канары в гости к своему другу, известному астроному Гарику Исраэляну — посмотреть в телескоп. Так или иначе, в 2006-м он вновь вернулся в лоно Империал-колледжа, а год спустя защитил-таки начатую невесть когда диссертацию. Тогда же вышла в свет книга, написанная Мэем вместе двумя популяризаторами науки — астрономом-любителем сэром Патриком Муром и астрофизиком Крисом Линтоттом. Она носила довольно залихватское название «Полная история Вселенной», но, как писали рецензенты, вполне ему соответствовала.

С тех пор Брайана видят то на конференциях, то в обсерваториях — а в 2011-м он смог совместить, наконец, две свои страсти вместе, выступив на фестивале-конференции STARMUS всё на том же Тенерифе сперва как докладчик, а после — как участник концерта группы Tangerine Dream в рамках культурной программы мероприятия. Кстати, на том концерте была исполнена и знакомая каждому в России песня Пахмутовой и Добронравова «Нежность».

Дорога к звездам Гитарист группы Queen Брайан Мэй на концерте в Мадриде Фото: ТАСС/EPA

«Это очень освежает мозг — быть занятым параллельно такими разными вещами. Мне кажется, артисты должны максимально преуспевать в науке», — говорил Брайан Мэй в интервью «Известиям». «Мне кажется, что артисты должны максимально преуспевать в науке: они никогда не идут прямыми путями, они ищут небанальные, неожиданные подходы и решения — а для науки это именно то, что надо!»

Трудно не согласиться.