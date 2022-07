Попели в розыск: Interpol стали оптимистами, Депп ругает Эмбер Херд

Гитарист Queen Брайан Мэй воспел телескоп, Джонни Депп высказался про скандальный развод, а Канье Уэст снялся в клипе русского режиссера. Бэкграунд музыкальных новинок недели зачастую интереснее самой музыки, но это означает, что меломанам скучать точно не придется. «Известия» делятся самыми яркими подробностями.

Interpol “The Other Side of Make-Believe”

Вот и вышел первый за четыре года альбом инди-рокеров Interpol. В работе над пластинкой принял участие продюсер Flood, создавший с U2 легендарные The Joshua Tree и Achtung Baby, а с Depeche Mode — Violator и Songs of Faith and Devotion. И хотя на первый взгляд никаких саунд-чудес в The Other Side of Make-Believe нет — звучание вполне стандартно для Interpol, чем глубже погружаешься в музыку, тем больше радует многослойное звучание электрогитар, нервное, пронзительное и меланхоличное одновременно, плюс уместные и строго дозированные эффекты.

Среди поклонников, однако, диск вызвал неоднозначную реакцию. Многие были удивлены обилием мажорных оптимистичных песен. Впрочем, назвать творчество Пола Бэнкса со товарищи оптимистичным было бы не совсем правильным, и в том-то прелесть, что даже вроде бы светлые мелодии нет-нет да начинают звучать с необъяснимой печалью.

Кстати, альбом Interpol доступен в России на всех платформах, что по меркам нынешнего времени почти героизм для топовой западной группы.

Cardi Bi, Kanye West, Lil Durk “Hot Shit”

Новый клип американской рэперши Cardi B заслуживает внимания по двум причинам. Первая — участие в нем Канье Уэста, который после возвращения с альбомами Donda и Donda 2 находится на пике популярности. Вторая причина — имя режиссера ролика. Им стал наш соотечественник Ладо Кватания, снимавший прежде для «Ленинграда», Дельфина, Оксимирона и Хаски. Причем выход видео тут же вызвал скандал, но отнюдь не из-за национальности автора, а из-за обвинений в плагиате. Элджей заявил, что кадры с Lil Durk, читающим хип-хоп на крыше полузатонувшей машины, — «дешевая копия» его клипа Urus. Кватания, впрочем, не стал отмалчиваться и ответил, что «мы все живем в мире референсов», указав целый ряд других источников вдохновения.

В визуальном плане Hot Shit действительно нарочито вторичен. Главная героиня сначала выступает на пике небоскреба (вспоминаем «Кинг Конга»), затем в окружении роботов-сборщиков, эта мизансцена явно отсылает к великому ролику Бьорк All Is Full of Love. А Канье в балаклаве, полностью закрывающей лицо, исполняет свою часть композиции на зеркальной водной поверхности, и здесь на ум приходят стадионные презентации Donda. В общем, здесь есть о чем поговорить, хотя само по себе видео выглядит откровенным китчем в нарочито футуристических декорациях. Куда проще — музыка, если этим словом, конечно, можно назвать лишенную хотя бы каких-то мелодических элементов читку на фоне однообразного упругого бита.

Graham Gouldman & Brian May “Floating in Heaven”

На фоне рэпа Карди Би новая песня гитариста Queen Брайана Мэя — вершина мелодизма. Но эта композиция, написанная и исполненная вместе с основателем группы 10cc Грэмом Гоулдманом, интересна не только самим фактом, что легендарный рокер, в последнее время нечасто приходящий в студию, решил порадовать нас свежей музыкой. Примечателен и повод: Floating in Heaven посвящена выводу на орбиту самого крупного зеркального телескопа «Джеймс Уэбб».

Как известно, Мэй — не только гитарист и соратник Фредди Меркьюри, но и астрофизик. Еще до начала большой музыкальной карьеры в Queen он начал писать докторскую диссертацию, однако завершил ее лишь три десятилетия спустя, оставив в прошлом большие гастроли и регулярный выпуск альбомов. Сегодня Брайан — в большей степени ученый, нежели музыкант. Например, он работал с NASA над проектом New Horizon по исследованию Плутона. Тем интереснее, что во Floating in Heaven оба амплуа этого талантливого человека встретились. А еще это свидетельство того, что прекрасный мелодист сохраняет свой дар навсегда.

Jeff Beck & Johnny Depp “18”

Мы уже рассказывали, что Джефф Бек и Джонни Депп готовят совместный альбом. Выйдя сухим из воды после самой сложной передряги в своей жизни, капитан Джек Воробей, кажется, разочаровался в Голливуде и решил направить творческую энергию в музыкальное русло. На 2023-й у Деппа запланировано турне с супергруппой Hollywood Vampires, куда входят помимо него Элис Купер и Джо Перри. Пока же Депп решил вместе с Беком порадовать поклонников сборником каверов Джона Леннона, Beach Boys, The Velvet Underground и других столпов рока. И вот пластинка уже в доступе. Получилось, может, и не гениально, но весьма обаятельно.

Показательно, вокал есть далеко не во всех треках — инструменталок и продолжительных инструментальных проигрышей здесь особенно много. Деппу, похоже, интереснее играть на гитаре, чем петь. Тем не менее его голос можно оценить по уже упоминавшейся нами собственной композиции This Is Song For Miss Hedy Lamarr — одному из двух оригинальных номеров. Второе же сочинение Джонни — Sad Motherfuckin’ Parade — кажется эмоциональной и предельно резкой реакцией знаменитости на всю историю с Эмбер Херд. Без мата не обошлось, что видно уже по названию, но и музыкальный материал отнюдь не ласкает слух. Что ж, будем надеяться, эта творческая психотерапия поможет великому актеру вернуться к нам в полной мере, и на большие экраны в том числе.

Плей-лист недели

Поскольку все меньше зарубежных исполнителей выпускают свои новинки на «Яндекс.Музыке», наш плей-лист почти целиком состоит из творчества отечественных артистов. Часть из них реагирует на горячую повестку, но есть, например, и трек из вышедшего на днях посмертного двойного альбома Петра Мамонова (а ведь эта композиция — «Выставка» — фактически рэп!). А завершить подборку мы решили умиротворяющей музыкой: это новая беззаботная танцевальная композиция от казахского вундеркинда Иманбека и финальный трек альбома Interpol, рассматриваемого в обзоре.

