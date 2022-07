Тайны Нила: «мифический» альбом Янга и реальный концерт Megadeth

Игги Поп поет песню композитора фильмов Тима Бертона, Нил Янг выпускает «слишком грустный» альбом, а Megadeth открывают доступ к видеозаписи новейшего выступления. На прошедшей неделе звезды демонстрировали особую щедрость, и пусть она наверняка была коммерчески мотивирована, радости от этого не меньше. «Известия» подскажут, на что стоит обратить внимание.

Neil Young and Crazy Horse “Timberline”

Нил Янг демонстрирует в последнее время завидную активность. Всего полгода назад он выпустил прекрасный альбом Barn, но с тех пор уже не раз привлекал наше внимание различными релизами старого материала, в том числе вовсе неизвестного публике. Очередной лонгплей, который выйдет на этой неделе, продолжает курс на обнародование раритетов из своих закромов, однако это нечто большее, чем просто переиздание. Toast — почти мифическая запись, сделанная Янгом вместе со своей группой Crazy Horse еще в 2001 году, но положенная на полку самим артистом, поскольку он счел ее «слишком грустной». Ряд песен артист позже использовал в других работах, но в первозданном виде и целиком Toast никто не слышал. И вот момент настал. Композиций, не опубликованных ни в каком виде, будет три, и одну из них Нил выпустил на днях в качестве сингла. Timberline — напористый блюз-рок с сырым насыщенным звучанием гитар, запоминающимся риффом и минималистичной мелодией-мантрой в исполнении Янга, вокал которого 20 лет назад был посильнее, чем сейчас.

Если не знать содержание трека, то не совсем понятно, что же здесь такого печального — музыка-то вполне драйвовая. Но на самом деле эта история — про религиозного парня-лесоруба, который отвернулся от Иисуса и больше не смог работать.

Imagine Dragons “Mercury — Act II”

Американские поп-рокеры Imagine Dragons выпустили «второй акт» своего альбома Mercury. Act 1 был опубликован осенью 2021 года и включал 13 треков. Продолжение же превзошло первую часть и по общей продолжительности (почти час), и по количеству песен: их здесь аж 18, в том числе синглы Bones и Sharks.

С одной стороны, это большая радость для поклонников, тем более что треки максимально индивидуальны, полны изобретательных композиторских и аранжировочных решений. В общем, «драконы» явно не испытывают нехватки идей. Но есть и другая сторона медали. Пластинка получилась слишком пестрой, фрагментарной. Здесь не чувствуется единой линии. Такое ощущение, что это 18 композиций разных артистов. И хотя мелодических «крючков» хватает, ничего по-настоящему не цепляет и не оседает в памяти после первого прослушивания. Возможно, это следствие как раз мозаичности материала и компактности номеров — многие из них не достигают и трех минут.

В общем, Mercury — Act II — не самый лучший способ начать знакомство с творчеством группы (очевидно, что прежде следует прослушать хотя бы «первый акт», а лучше более ранние работы), но фанаты, несомненно, найдут здесь мотивы себе по вкусу.

Danny Elfman & Iggy Pop “Kick Me”

Имя Дэнни Эльфмана у нас ассоциируется в первую очередь с фильмами Тима Бертона, постоянным соратником которого композитор стал еще с «Большого приключения Пи-Ви», бертоновского дебюта. Ну и все главные ленты мрачного сказочника — «Эдвард Руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика», оба «Бэтмена», «Алиса в стране чудес», «Сонная лощина» — были озвучены именно музыкой Эльфмана. А еще он писал саундтреки франшиз «Человек-паук», «Халк» и кучи других блокбастеров.

Казалось бы, некинематографическое творчество Дэнни должно быть максимально «оголливудченным». Но всё как раз наоборот. Вышедший в прошлом году сольный альбом Big Mess решен в стиле индастриал-метал, и это может шокировать тех, кто ждал от него музыки в духе того же «Чарли». Однако композитор не остановился на достигнутом и решил сделать сборник каверов, где его песни из Big Mess исполняют звезды рок-сцены. Судя по синглу Kick Me с участием Игги Попа, сборник получится как минимум ярким. Правда, в этой песне все решает даже не исходный материал — сильно преображенный, кстати, — а харизма самого Игги, который не поет, а декламирует, выкрикивает, подвывает и причитает. Отдельного внимания заслуживает клип: в нем изображение рокера трансформируется и расщепляется на множество частиц, которые устраивают бешеный танец в ритм музыке.

Концерт Megadeth на Hellfest 2022

Во второй половине июня во Франции прошел крупнейший летний рок-фестиваль Hellfest-2022. Менее чем за две недели на сцену вышли Metallica, Guns’n’Roses, Nine Inch Nails, Scorpions и другие кумиры любителей музыки потяжелее. Но что самое радостное для нас, некоторые выступления появились на YouTube в свободном доступе и без региональных ограничений. Правда, вышеперечисленные звезды, видимо, не захотели заниматься благотворительностью, поэтому выбирать приходится в основном из групп второго эшелона. Исключение — Megadeth и Nightwish, любимые в нашей стране, пожалуй, не меньше главных мировых хард-рокеров.

Мы советуем посмотреть прежде всего более чем часовой сет Megadeth: Дэйв Мастейн и его соратники находятся в прекрасной творческой форме, в чем можно убедиться и по этому концерту, а сет-лист из 13 композиций охватывает почти всю историю коллектива, от The Conjuring из альбома 1986 года Peace Sells... but Who's Buying? до номеров из последнего на данный момент студийного лонгплея Dystopia. Впрочем, уже в сентябре ребята порадуют нас очередной пластинкой — The Sick, the Dying… and the Dead!, и в преддверии этого релиза самое время освежить в памяти их лучшие достижения прошлых лет.

Плей-лист недели

Открывает наш плей-лист свежий ремикс на хит певицы LP, следом прозвучит Kick Me Дэнни Эльфмана в исполнении Игги Попа и два рэп-трека, которые, однако, интересны примесями других стилей, например изысканного фортепианного джаза. А за ними — лиричная медитативная рок-композиция Umphrey's McGee, интересная метрическими фокусами и красивейшим гитарным сопровождением. Ну а завершаем подборку мы традиционно классикой: оцените, как японские музыканты играют на клавесине и других старинных инструментах клавирные концерты Баха!