А вот и Джонни: Депп возвращается на сцену, Джоанна Стингрей — в СССР

Джонни Депп празднует победу в суде с гитарой и микрофоном, BTS радуют фанатов новыми песнями, а Джоанна Стингрей предпочитает старые, но русские. Герои нашего очередного музыкального обзора как будто решили дать бой «культуре отмены», и если всеобщий любимец Депп реабилитирует лишь собственное имя, то его соотечественница Стингрей защищает всю нашу рок-музыку. Ну а южнокорейские кумиры девочек-подростков выпускают диск в России одновременно с остальным миром. «Известия» оценили смелость звезд.

Johnny Depp & Jeff Beck «This is a Song for Miss Hedy Lamarr»

Капитан Джек Воробей, выйдя сухим из воды после, пожалуй, самой сложной передряги в своей жизни, отправляется в новое приключение. Но не в кино, а в музыке. Джонни Депп и Джефф Бек анонсировали совместный альбом «18». Ранее звезды уже работали вместе: два года назад они перепели Isolation Джона Леннона. Теперь же пришло время для более основательной записи. Пластинка выйдет 15 июля. Пока можем оценить первый сингл This is a Song for Miss Hedy Lamarr. Именно эту композицию Джонни и Джефф сыграли в конце мая на главной лондонской сцене — в Альберт-холле. Вердикт суда, ознаменовавший победу Деппа над Эмбер Херд и возвративший ему доброе имя, тогда еще не был оглашен, но многие поклонники актера восприняли этот перформанс как символ его возвращения к творчеству и предвестие реабилитации в глазах общественности. Так и получилось.

Песня, впрочем, интересна не только бэкграундом. Это рок-гимн с роскошными гитарными соло Бека и харизматичным вокалом Деппа, который в музыкальном амплуа не менее органичен, чем в более известном актерском (впрочем, тому подтверждением были и его выступления в составе супергруппы Hollywood Vampires). Ну а опубликованный в виде клипа фрагмент того самого концерта убеждает, что и своего обаяния Джонни не потерял. Ждем альбом!

BTS «Proof»

Самый популярный бойз-бэнд в мире выпустил трехдисковую антологию своего творчества. На первом CD трехдискового комплекта разместились сами хиты, включая DNA, I Need U, Run и оба англоязычных сингла — Dynamite и Butter. Второй CD собран из сольных треков участников BTS, песен из сериалов и прочих «побочных продуктов». Наконец, третий включает в основном демоверсии разных лет. Для фанатов — ценная штука. Но широкой публике куда интереснее три совершенно свежих номера — их добавили по одному на каждый из дисков. Все три новинки, включая For Youth с третьего CD, доступны и на стримингах, тогда как демозаписи представлены лишь на физическом носителе.

Увы, сами композиции далеко не столь цепляющие, как вышеперечисленные старые шлягеры. Если от той же Dynamite вы долго не могли отделаться, то лиричные Yet To Come и For Youth в лучшем случае порадуют ухо симпатичными, но не особо оригинальными мелодиями и приятными голосами ребят. Немного выбивается из этого ряда ритмичная напористая Run BTS с развернутыми рэп-эпизодами и электрогитарами. И всё равно есть ощущение, что южнокорейские артисты особенно не напрягались и просто выгребли из закромов не использованное ранее.

Впрочем, учитывая статус группы, послушать это всё равно стоит, ну а подборку в целом нелишним будет иметь просто из-за удобства: лучшее здесь собрано в одном месте и, кстати, доступно в России (например, в Apple Music).

Joanna Stingray «Ashes»

Главный американский популяризатор русского рока — Джоанна Стингрей, тусовавшаяся со всеми андеграундными советскими кумирами 1980-х, — выпустила альбом англоязычных кавер-версий песен «Алисы», «Кино», «Аквариума» и «Странных Игр». Записи были сделаны еще в 1985–1987 годах, но только сейчас неутомимая бабушка, совсем недавно опубликовавшая очередные мемуары о своих приключениях в СССР, обнародовала аудиораритеты.

Но мало того: к композиции Ashes, сделанной на основе «Пепла» группы «Аквариум», был создан полноценный клип, где Стингрей дает жару в образе эдакой Йоко Оно, а фрагменты из оригинального «аквариумного» видео восьмидесятых чередуются с новыми съемками в Москве и Петербурге. Получилось немного крипово, но эффектно и небанально. А главное — обе столицы здесь показаны с любовью и без туристических штампов. За это Стингрей хочется простить и плоский вокал (впрочем, именно в данной композиции он звучит вполне уместно), и отсутствие сумасшедших клавишных партий, в оригинале исполненных Сергеем Курехиным.

Matthew Barney & Jonathan Bepler «Catasterism»

Ценителям авангардной музыки и концептуального видеоарта на днях сделал подарок швейцарский музей Шаулагер. Там в сентябре 2021 года состоялся перформанс художника Мэтью Барни и композитора Джонатана Беплера «Катастеризм» (это слово связано с античной мифологией и обозначает перерождение людей и богов в небесные тела). Из видеосъемок мероприятия Барни смонтировал полнометражный музыкальный фильм, который и выложен теперь (только на две недели) для бесплатного просмотра на сайте проекта.

Мэтью Барни — один из ведущих представителей современной арт-сцены, автор экспериментальных видеоэпосов Cremaster и River of Fundament, которые он делал как раз в соавторстве с Беплером. Последняя их масштабная совместная вещь — хореографическая лента Redoubt («Известия» рассказывали о ее московской премьере). «Катастеризм» фактически оказывается вариацией на мотивы Redoubt: здесь те же персонажи, разве что они перенесены из заснеженных пейзажей Айдахо в стерильное пространство европейской галереи. Ну а в качестве реквизита выступают арт-объекты самого Барни, созданные в процессе работы над Redoubt. Зато симфоническая партитура Беплера — совершенно новая и прямой связи с филигранной звукописью предыдущего фильма не имеющая. Тем интереснее оценить сочетание музыкального и визуального начала. Для неподготовленного слушателя и зрителя это, в общем, испытание, но вместе с тем уж точно неординарный опыт.

