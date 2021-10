Космос, детки: BTS поменяли галактику, Леди Гага — стиль

Coldplay и BTS нарушают космические запреты, Леди Гага провожает Тони Беннетта на пенсию, а Элли Голдинг и Андреа Бочелли открывают всемирную выставку в Дубае. Ушедшая музыкальная неделя была щедра на яркие коллаборации. «Известия» выбрали самое интересное.

Сингл недели

David Bowie — You’ve Got A Habit Of Leaving

Великие музыканты уходят, а поток их записей не прекращается. Некоторое время назад мы это проходили с Майклом Джексоном, после смерти которого появилось уже два полноценных альбома, теперь история повторяется с Дэвидом Боуи. На ноябрь запланирован релиз бокс-сета Brilliant Adventure, в составе которого будет и неизданный ранее лонгплей Toy.

На самом деле поклонникам певца он известен. Диск, состоявший преимущественно из новых версий старых песен, был записан в 2001 году, но в процессе работы над ним у Боуи родился свежий материал, который в итоге стал альбомом Heathen. А каверы легли на полку. Однако в 2011-м несостоявшаяся «Игрушка» утекла в интернет. И вот спустя 20 лет с момента создания и 10 после кражи пластинка будет опубликована официально. Один трек — You’ve Got A Habit Of Leaving — можно прослушать уже сейчас.

Выбор сингла весьма показателен. Как и большинство композиций с Toy, это ремейк. Оригинал сочинен в 1965 году — и это последняя песня, которую Боуи выпустил еще до появления псевдонима, под своим настоящим именем Дэйви Джонс. Для того времени она весьма показательна: здесь можно услышать гармонические переклички с ранними Pink Floyd, гитарные запилы в конце а-ля Джимми Хендрикс… В 2001-м Боуи освежил аранжировку, да и голос стал звучать лучше, более зрело, хотя он постоянно тонет в бэк-вокале. Но если вы цените творчество артиста и брезгуете пиратками, мимо пройти никак не получится.

Клип недели

Coldplay & BTS — My Universe

Группа Coldplay продолжает подогревать интерес к своему будущему альбому Music Of The Spheres. Релиз уже совсем скоро, через полторы недели, поэтому в ход пошли самые мощные козыри. Неделю назад музыканты выпустили совместный сингл с кей-поп-кумирами BTS и исполнили его на концертном марафоне Global Citizen Live, находясь при этом в разных уголках планеты.

Теперь пришло время клипа, и по нему видно, что на съемки не поскупились. Почти пятиминутный ролик выглядит как сцена из дорогого космического блокбастера и даже предлагает зрителю квазисюжет: мол, однажды «в далекой-далекой галактике» музыка будет запрещена. И тут-то среди постапокалиптического пейзажа, около полуразрушенных строений, почему-то расписанных граффити, мы видим Криса Мартина со товарищи, которые бодро исполняют новый хит. К ним присоединяются голограммы BTS — еще одни бунтовщики против антимузыкального закона.

При всей наивности фабулы смотреть это — одно удовольствие, уж очень красивые виды демонстрируются в клипе, да и всегда молодой и оптимистичный харизматик Крис Мартин вполне может поспорить за девичьи сердца с южнокорейскими красавчиками. А главное — сама песня огонь: припев цепляет сразу. Коммерческий результат не заставил себя ждать: ролик уже посмотрели 32 млн, на треть больше, чем первый клип к новому альбому (Higher Power).

Альбом недели

Tony Bennett & Lady Gaga — Love for Sale

Тем, кто говорит, что нельзя войти в одну реку дважды, Леди Гага и Тони Беннетт отвечают: можно. В 2014 году они выпустили альбом Cheek to Cheek, не только имевший коммерческий успех, но и отмеченный премией «Грэмми». И вот теперь подоспел сиквел. Единственное его отличие в том, что если репертуар Cheek to Cheek был сборной солянкой, впрочем, стилистически очень цельной, то все композиции с Love for Sale — авторства Кола Портера, легендарного композитора бродвейских мюзиклов и джазовых стандартов 1930-х. Но, конечно, лампового обаяния золотого века Голливуда здесь не меньше.

Интересно другое: семь лет назад всех поразило, насколько органична поп-дива в этом «винтажном» и весьма непростом для голоса стиле. Это потом уже Гага снялась в «Звезда родилась», получив за песню из него «Оскар» и закрепившись в статусе артистки, которой подвластно если не всё, то многое, а в 2014-м она ассоциировалась лишь с дискотечными хитами вроде Poker Face или Bad Romance. Теперь же умение Гаги петь джаз никого не удивляет, а главной интригой выглядит как раз участие Тони Беннетта: ему, на секундочку, 95 лет, и уже известно, что Love for Sale — его последняя работа перед уходом на пенсию. Так справился ли он? Да! И можно сколько угодно сетовать на дребезжащие нотки в голосе мэтра, утверждать, что в дуэтах основная нагрузка падает на Гагу, но стоит послушать его сольный номер So in Love — настоящую драму в миниатюре, станет ясно: большие артисты стареют телом, но не душой.

Трансляция недели

Церемония открытия Dubai Expo 2020

В Дубае открылась всемирная выставка Expo 2020. В прошлом году ее не удалось провести из-за пандемии, и организаторы не стали менять в названии год на 2021-й, тем самым подчеркнув: это была не отмена, а именно перенос. Смотр будет длиться полгода, за это время более 190 стран, включая Россию, продемонстрируют свои достижения в области техники, науки и искусства. Ну а старт Expo 2020 дала красочная церемония с участием звезд — западных в том числе.

Большую часть шоу, правда, интереснее смотреть, чем слушать. Сценография была сделана с восточным шиком и богатством. Чего стоят потрясающие проекции на огромный стеклянный купол над сценой и вырастающее в центре дерево, явно ассоциирующееся с «Аватаром» Джеймса Кэмерона. Именно под ним Андреа Бочелли спел свою песню The Prayer, завершив полуторачасовое представление. А перед ним выступила еще одна западная звезда — Элли Голдинг. Ее Anything Could Happen прозвучала вживую так, как и положено в данной ситуации: получился настоящий гимн. Из других звезд, известных нашей публике, стоит назвать китайского пианиста Ланг Ланга и американку Андру Дэй с ее соул-хитом Rise Up.

Добавим, что полная запись трансляции доступна для свободного просмотра на YouTube.