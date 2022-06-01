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Ответный удар: Джонни Депп отсудил у экс-супруги $15 млн

Долгие судебные разбирательства закончились поражением Эмбер Херд
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Суд присяжных вынес свой вердикт по громкому делу бывшей голливудской пары Джонни Деппа и Эмбер Херд — актриса должна выплатить экс-супругу $15 млн. Официально их развод произошел еще в 2017 году, однако судебные разбирательства с тех пор не прекращались. Что не могли поделить бывшие супруги — в материале «Известий».

Какое решение вынес суд по делу Деппа и Херд

Присяжные обсуждали это дело в течение 14 часов и наконец решили удовлетворить иск Деппа к экс-супруге. Решение было оглашено в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Теперь Эмбер Херд, которая назвала себя в опубликованной в 2018 году статье в The Washington Post «публичной фигурой, представляющей жертв домашнего насилия», должна выплатить бывшему мужу $15 млн. При этом присуждена компенсация и в пользу самой Херд по ее встречному иску. Сумма составила $2 млн.

Ответный удар
Джонни Депп

Актер Джонни Депп покидает здание суда, 27 мая 2022 года

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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С чего начинали Джонни и Эмбер

Искра между актерами проскочила еще в 2009 году, во время съемок в фильме Брюса Робинсона «Ромовый дневник», где он исполнил главную роль начинающего писателя, а она — девушку, в которую тот влюбляется с первого взгляда. Как позже признавался Депп, они почувствовали что-то, что не должны были чувствовать, во время любовной сцены в душе — тогда оба были в отношениях. В следующий раз они встретились лишь через два года — во время промотура картины.

В 2012-м Депп окончательно расстался с Ванессой Паради. Официально их отношения оформлены не были, но в 14-летнем гражданском браке родились двое детей — Лили-Роуз в 1999-м и Джон Кристофер в 2002-м. После этого Херд и Депп начали вместе появляться на публике, в конце 2013-го обручились, а в 2015-м поженились — церемония бракосочетания прошла в узком кругу друзей и близких в их доме в Лос-Анджелесе.

Ответный удар
фильм

Актриса Эмбер Херд, актер Джонни Депп и кинорежиссер Брюс Робинсон во время премьеры фильма «Ромовый дневник» в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sonia Moskowitz

Как возник разлад в отношениях

Эмбер услышали: бывшую жену Джонни Деппа обвинили во лжи и насилии
На аудиозаписи актриса признается, что избивала супруга и кидала в него сковородками

Семейное счастье продлилось недолго — спустя 15 месяцев Херд подала на развод, объяснив, что у них с супругом возникли непримиримые разногласия. Их близкие отмечали, что оба супруга — чрезвычайно импульсивные люди со сложными характерами, не готовые идти на компромиссы. Спустя несколько дней актриса обвинила супруга в домашнем насилии и потребовала запретить ему приближаться к ней, что и было удовлетворено судом.

Депп отвергал все обвинения и заявлял, что актриса лжет ради финансовой выгоды. Но вскоре между супругами во внесудебном порядке было достигнуто мировое соглашение. Они выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что оба немного приврали — со стороны мужа не было никакого насилия, а со стороны жены вранья ради наживы. Тем не менее Херд получила выплату в размере $7 млн, которую пообещала отдать на благотворительность, чтобы доказать отсутствие финансового интереса. После этого скандала актриса жаловалась, что ее репутация пострадала — ее стали считать обманщицей — и она потеряла некоторые роли в кино.

В январе 2017 года брак актеров был официально расторгнут.

Ответный удар
суд

Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес дает заключительные аргументы в суде, 27 мая 2022 года

Фото: REUTERS/Steve Helber

Что делит голливудская чета

В 2018-м в The Washington Post вышла статья, в которой Херд рассказывала о том, как мужчины обращаются с женщинами при домашнем насилии, и назвала себя жертвой. Фамилия бывшего мужа в публикации не фигурировала. Однако в 2019-м Депп подал иск о клевете и потребовал компенсацию в $50 млн. Он заявил, что это нанесло удар по его репутации и стоило ему нескольких контрактов в масштабных кинопроектах. Экс-супруга подала встречный иск на $100 млн.

Судебные слушания по этому делу стартовали в апреле 2022-го. Во время выступления в суде актер заявил, что у них были непростые отношения, они ссорились, но он никогда не поднимал руку на супругу и вообще ни разу в жизни не ударил ни одну женщину. Кроме того, он сообщил о своих проблемах с наркотиками и алкоголем и рассказал, что сама супруга применяла насилие по отношению к нему. Он даже принес в суд аудиозапись, на которой он просит Херд подтвердить, что она сама начала драку, и та отвечает положительно.

27 мая слушания были завершены — присяжные выслушали заключительные заявления бывших супругов и получили все материалы по делу, включая показания свидетелей. Адвокаты Деппа попросили вернуть ему его жизнь, разрушенную бывшей супругой, а ее защитники заявили, что если присяжные встанут на сторону абьюзера, они станут соучастниками его преступлений.

Наблюдатели полагали, что выиграть это дело актеру будет непросто — бывшая супруга не называла его имени и не говорила о каких-то конкретных событиях. Кроме того, он уже однажды проиграл дело, связанное с этими отношениями, когда подал в суд за клевету на издателя The Sun, в публикации которой говорилось о насилии по отношению к Херд.

Ответный удар
Херд

Актриса Эмбер Херд покидает здание суда, 27 мая 2022 года

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Что актеры рассказали о своем браке

Во время слушаний Херд заявила, что поймала супруга на измене сразу после свадьбы: якобы она взяла из рук заснувшего Деппа планшет и прочла переписку с женщиной, с которой он в то время то встречался, то расставался. Кроме того, по словам Херд, актер нанес визит в дом знакомой сразу после свадьбы — по приезду в Лос-Анджелес. Также она вспомнила, как супруг впервые поднял на нее руку. Во время его бурных возлияний она спросила о значении его татуировки и, подумав, что его ответ был шуткой, засмеялась. После чего получила несколько пощечин.

К концу их брака в тусовке ходили упорные слухи о ее отношениях с Илоном Маском. Депп же на одном из слушаний признался, что у него были романтические отношения с одной «возвышенной маленькой русской».

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