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Джонни Деппа обязали выплатить $2 млн компенсации по иску Херд о клевете

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Фото: REUTERS/Sipa USA/Samuel Corum
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Голливудского актера Джонни Деппа обязали выплатить $2 млн компенсации по встречному иску от экс-супруги Эмбер Херд. Об этом стало известно в среду, 1 июня.

Присяжные пришли к выводу, что Херд была опорочена адвокатом Деппа. Тот называл сообщения актрисы «мистификацией» и обвинил ее в тщательно сфабрикованной обстановке с разгромом квартиры, чтобы ситуация выглядела ужаснее для полиции. Присяжные присудили ей компенсацию в размере $2 млн, пишет The Washington Post.

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«Я сильнее разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это неудача. Это возвращает время вспять к тому периоду, когда женщина, которая осмелилась и высказалась, могла быть публично унижена. Это просто отвергает идею о том, что к насилию против женщин следует относиться серьезно», — сказано в заявлении, опубликованном в Twitter актрисы.

Депп, которого не было в зале суда в среду, подал в суд на Херд за клевету в связи с публикацией в декабре 2018 года в The Washington Post, где описывала себя как «известную личность, пережившую насилие в семье». Адвокаты Деппа заявили, что статья опорочила актера, хотя имя Деппа в ней никогда не упоминалось.

Присяжные вынесли решение в пользу Деппа по всем трем его искам, касающимся заявлений в статье 2018 года. Оценивая встречные иски Херд, присяжные рассмотрели три заявления, в которых адвокат Деппа назвал ее утверждения мистификацией. Они обнаружили, что один из них опорочил ее. Тогда адвокат Деппа утверждал, что Херд и ее друзья «пропустили пару рюмок вина и устроили погром в доме», после чего вызвали полицию.

Депп в длинном заявлении, посвященном вердикту, сообщил, что это решение «вернуло мою жизнь».

«С самого начала целью возбуждения этого дела было раскрыть правду, независимо от исхода. Говорить правду было тем, чем я обязан своим детям и всем, кто оставался непоколебимым в поддержке меня. Я чувствую себя спокойно, зная, что наконец-то добился этого», — приводит слова Деппа The Hollywood Reporter.

Ранее, 1 июня, присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам, теперь Херд должна выплатить ему компенсацию в $15 млн. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд.

Актера Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием».

Депп насилие по отношению к супруге отрицает и, в свою очередь, заявляет, что актриса сама поднимала на него руку. Кроме того, адвокаты актера сообщили о неверности Херд — якобы она изменяла ему с коллегой Джеймсом Франко и бизнесменом Илоном Маском.

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