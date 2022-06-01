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Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа

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Фото: REUTERS/Michael Reynolds
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Голливудский актер Джонни Депп выиграл дело о оглашении позорящих его сведений против своей бывшей жены Эмбер Херд. Присяжные огласили решение в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния в среду, 1 июня. Прямую трансляцию заседания суда ведет издание AS.

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Обсуждение длилось около 12 часов. Сообщается, что присяжные пришли к выводу, что Херд несправедливо оклеветала Деппа в статье, опубликованной в The Washington Post, где назвала себя «публичной фигурой, представляющей жертв домашнего насилия». Несмотря на то, что в публикации имя Деппа не называлось, агентство CNN сообщило, что статья стоила ему карьеры и прибыльных ролей в известных кинокартинах.

Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам, теперь Херд должна выплатить ему компенсацию в $15 млн. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила бывшего мужа в «трехдневных мучениях с физическим насилием».

Депп отрицает насилие по отношению к супруге и заявляет, что актриса сама применяла к нему физическое насилие. Адвокаты актера также сообщили о неверности Херд, рассказав, что она якобы изменяла ему с коллегой Джеймсом Франко и бизнесменом Илоном Маском.

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