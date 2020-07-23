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Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

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Фото: Global Look Press/Mark Thomas/Parsons Media
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В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.

В июне адвокаты Деппа заявили, что на протяжении всей супружеской жизни с актером Херд ему изменяла с коллегой Джеймсом Франко и Илоном Маском.

Согласно представленным в суде сообщениям, предприниматель предлагал Херд круглосуточную охрану и отмечал, что она ему очень нравится. Переписка состоялась уже после разрыва Херд и Деппа.

«Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь увидеть меня снова... Это важно только потому, что ты мне очень нравишься», — писал Маск.

Также в суде показали видеозапись того, как Херд встречает Франко в 2016 году возле апартаментов Деппа.

Сама актриса обвинения в изменах отрицает, называя их паранойей бывшего мужа.

Маск ранее заявлял, что начал встречаться с Херд уже после ее развода.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. Через год актриса подала на развод, а затем обвинила артиста в избиениях. В 2019 году Депп подал в суд и потребовал $50 млн за клевету. Кроме того, актер заявил, что сам стал жертвой избиения со стороны Херд.

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